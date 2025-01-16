СПГ: вокруг этих трёх букв в 2025 году будет вращаться европейская газовая политика. Евросоюз намерен закупать американский сжиженный природный газ, евробюрократия попытается в очередной раз отказаться от газа из России, а скорость отказа будет зависеть исключительно от темпов запуска новых терминалов в США.

Иван Шилов ИА Регнум

Не обойдётся в этой истории и без Украины. В деле запрета трубопроводного газа ей с 2022 года отведена центральная роль, а в 2025-м нам будут рассказывать о свободных американских молекулах, которые, освободившись от оков газовозов, спасут Украину от «тоталитарного русского газа». Естественно, этот процесс будет сопровождаться присущей Украине смесью наглой лжи, воровства и мародёрства, а также кондового пиара.

Яркий пример посредственного пиара — заявления об успешном отказе Украины от российского газа: контракт на транзит же не продлили! Теперь, уверяют нас украинские пропагандисты, Москва потеряет 6 миллиардов долларов прибыли, а добыча газа в России сократится на 15 миллиардов кубометров. Негативный эффект подкрепляется новостями о сокращении руководящего аппарата «Газпрома».

Украина, в свою очередь, в январе закачает в свои ПХГ 100 миллионов кубов американского СПГ, который закупает компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Прошлым летом ДТЭК подписал контракт на 20 лет по ежегодной закупке до 2 миллионов тонн СПГ на третьей очереди СПГ-терминала Calcasieu Pass 2.

На этом стоит закончить анализ медийной составляющей этой истории и перейти к содержанию.

Объём есть, толка нет

100 миллионов тонн — мизерный объём по меркам даже сократившегося (притом драматично) потребления Украиной газа. В 2023 году Украине хватило 13,5 миллиардов кубов газа собственной добычи, поэтому она перестала нуждаться в его закупках в Евросоюзе по опробованной после 2014 года схеме виртуального реверса.

В остальном нам поможет калькулятор. В 1 тонне СПГ — 1400 кубов газа, следовательно, в уже закупленных 100 миллионах тонн содержится 140 миллионов кубов, а законтрактованные на 20 лет 2 миллионы тонн эквивалентны 2,8 миллиардам кубов газа. Проще говоря, весь законтрактованный на 20 лет объём едва превышает 20% от украинского годового потребления, а январская партия составит жалкие 0,74%. Поэтому закупка СПГ в США точно не является актом энергетического спасения Украины.

В свою очередь США от подобных объёмов ни холодно, ни жарко. В 2023 году они экспортировали рекордные 91,2 миллиона тонн СПГ, что позволило сместить с пьедестала крупнейших экспортёров этого вида топлива — Австралию и Катар. А в 2024 году США экспортировали ещё больше: за 10 месяцев (с января по октябрь) американцы отгрузили 101,3 млн тонн СПГ.

В ближайшие годы в строй введут новые терминалы, после чего объёмы экспорта СПГ дополнительно вырастут. В общем, украинские 2 миллиона тонн для американцев — даже меньше статистической погрешности.

Получается, что законтрактованные ДТЭК объёмы американского СПГ, не говоря уже о закупленных, никакой погоды не делают ни для Украины, ни для самих США. Да и горизонт планирования, 20 лет, у менеджеров ДТЭК явно выходит за рамки разумного — для Украины это запредельный срок.

Как и для самой компании Ахметова: она рискует уже в ближайшее время повторить судьбу «Центрэнерго», которая к лету прошлого года осталась без ТЭС — их уничтожили ВКС России. У ДТЭК все объекты тепловой генерации попали под раздачу, а сама компания осталась без денег по линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — структура не хочет финансировать Ахметова, потому что он олигарх.

Да и самому Ахметову СПГ на Украине не нужен — легче купить газ украинской добычи. Во-первых, он обойдётся значительно дешевле, во-вторых, его не нужно будет везти через океан, чтобы затем прокачать по европейской ГТС. Экономически обоснована лишь закупка СПГ для его последующей закачки в ПХГ и продажи на европейском рынке — в момент, когда цены на газ превысят приемлемый для менеджеров ДТЭК порог.

В то же время, учитывая продолжающиеся удары по Бильче-Волицкого-Угерскому ПХГ на 17 миллиардов кубов под Стрыем Львовской области, не факт, что газ удастся поднять из хранилищ, когда он потребуется.

СПГ как взятка

В общем, закупки сжиженного газа не имеют никакого отношения к украинской экономике и энергетике. Тем более, сама Украина не нуждается ни в СПГ, ни в экономике.

С СПГ всё понятно — стране хватает газа собственной добычи. С экономикой тоже всё очевидно: после 2022 года на Украину пролились настолько обильные валютные осадки, что внешняя помощь теперь позволяет Украине удвоить объём государственного бюджета.

С марта 2022 года по конец 2024 года Украина получила 115 миллиардов долларов, в том числе 41,7 миллиарда в прошлом году. На 2025 год Украина также обеспечена внешним финансированием — евробюрократия тверда в своей решительности тащить украинское бремя на горбу налогоплательщиков. Поэтому зарабатывать деньги украинским чиновникам и политикам не обязательно — их можно воровать, чем они и занимаются, освоив десятки способов, где начисление самому себе запредельной зарплаты выглядит невинной шалостью.

Заработок от выращивания и продажи зерновых, добычи минералов, не говоря уже о транзите, не идёт ни в какое сравнение с доходностью от разворовывания внешнего финансирования и схем заработка на войне. Поэтому Киев так легко отказывается от транзита.

Транзит грузов прекратился после 2014 года, аммиакопровод в Харьковской области ВСУ подорвали летом 2023 года, лишь бы не выполнять свои условия «зерновой сделки», прокачку нефти пытались остановить разными способами после 2022 года, но пока не смогли. Зато с газом получилось.

Поэтому в американском СПГ для Украины — запредельная концентрация политики.

Во-первых, это завуалированная взятка. Сделка была заключена летом 2024 года, когда было очевидно, что шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом США крайне велики. В таких условиях разумно было задружиться с республиканцами, которые и держат бизнес по добыче углеводородов, а также экспорт газа. 2 миллионов тонн на 20 лет — мизер, сродни подписке для простого смертного на онлайн-кинотеатр, зато такое «пожертвование» позволяет заручиться связями.

Этим после начала СВО активно занимается ещё один украинский «энергетик» — глава НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин, который сперва подписал соглашение о строительстве малых модульных реактором (ММР) с британской Rolls-Royce, а в апреле 2022 года — ещё и с американской компанией Holtec. Это при том, что ни одного ММР в металле не существует в природе, а к моменту подписания соглашения Holtec их даже не сертифицировала.

Но это Котина не смутило: в 2024 году он протолкнул ещё и тему с достройкой энергоблоков на Хмельницкой АЭС, чтобы превратить её во вторую ЗАЭС, но на Западной Украине. «Энергоатом» купил реакторный остров (реактор AP-1000 и сопутствующее оборудование) с АЭС «Ви-Си-Саммер» в Южной Каролине, при строительстве которой как раз и обанкротился американский гигант Westinghouse.

Логика у Котина простая: помогая своим контрагентам, он нарабатывает связи, чем гарантирует их протекцию при попытке его увольнения (чтобы не повторить судьбу главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого), а заодно активно пиарится. При этом тема с достройкой блоков ХАЭС — вовсе беспроигрышная: лить бетон на площадке можно практически бесконечно, точнее до момента исчерпания бюджетных средств, после чего с Котина не будет никакого спроса.

Во-вторых, закупки СПГ — медийный сигнал Трампу, которому нравится, когда покупают американское. После победы старого-нового президента в информационном пространстве вновь ожила тема с богатыми украинскими недрами, а Зеленский и вовсе включил тему природных ресурсов в свой «План победы», который предлагал Трампу.

Трамп не оценит

До того с темой украинских недр как с писаной торбой носился сенатор-ястреб Линдси Грэм, оценивавший их стоимость в триллионы долларов. Отсюда все прошлогодние (и не только) размышления о редкоземельных металлах, литии и даже графите с титаном.

Киевская власть пытается подобрать ключик к сердцу Трампа, выкладывая козыри в виде разных сделок — что угодно, лишь бы её не бросили и не заставили мириться с Россией.

Но есть в этой политической коррупции существенный изъян. Закупки американского СПГ слишком малы, чтобы в США их покупателя воспринимали всерьёз.

Украинские недра не располагают уникальными минералами, необходимыми американцами: им нужны редкие и редкоземельные металлы, которые есть в Китае, но отсутствуют на подконтрольной киевской власти территории. Всё остальное — ильменит и рутил, графит и литий — без проблем можно купить на мировом рынке, так будет даже дешевле и быстрее.

Кроме того, Вашингтону сколько ни дай, всё равно будет мало: для Трампа США — центр мира, а остальная планета должна быть обязана центру за то, что создал глобализацию и мировую торговлю в их текущем виде. Поэтому, что бы ни предложил Киев, это будет воспринято как должное. Но это не значит, что Украина перестанет пытаться.