Нефть по 40 долларов за бочку откладывается. Обрушивший мировые рынки своими пошлинами президент США Дональд Трамп отыграл обратно, откатив пошлины для части стран, кроме особо «нагрешивших». Речь в первую очередь про Китай и Евросоюз.

Иван Шилов ИА Регнум

На этом фоне клевавший носом график нефтяных котировок приободрился и подрос. Тем не менее вопросов от этого меньше не стало. Что же это было и что будет делать Россия, если за нефть всё же начнут давать 40 долларов?

Включил заднюю

В авантюре Трампа с пошлинами, словно в луковице, несколько слоёв. Первый — идеологический: попытка восстановить справедливость — конечно, в американском ее понимании. США создали текущую систему мировой торговли, но перестали быть её выгодополучателем, превратившись в импортёра. Сливки теперь снимают ЕС и Китай.

Второй — конечно, стратегический: США больше не могут финансово тянуть бремя сверхдержавы, поэтому должны сокращать расходы и брать курс на превращение в региональную державу. Для этого нужно запустить программу перестройки американской экономики, которая непременно затронет и экономику мировую.

Третий слой — практический. США накопили массу экономических проблем, требующих решения. Это запредельный размер госдолга и стоимость его обслуживания, дефицит федерального бюджета, отрицательный торговый баланс.

Немаловажный дипломатический уровень: Трампу, у которого скоро будет 100 дней второго президентского срока, необходимы дипломатические победы. А с ними беда: порты Панамы под контроль не взяты, Гренландия и Канада частью США не стали, украинский кризис не урегулирован.

Ну и личностный слой: Трамп не отличается адекватным представлением об объективной реальности, переоценивает место Америки в мире и свои возможности как президента США.

Всё это и привело к запуску новой торговой войны. В ходе лихого кавалерийского наскока Трампу удалось снизить доходность 10-летних казначейских облигаций — важнейшего инструмента заимствований для покрытия дефицита американского бюджета. Но затем эти самые облигации стали продавать союзники США, включая Японию, что смазало эффект от манёвра.

Для понимания: на обслуживание долга США тратят свыше 1 трлн долларов в год — теперь это сопоставимо с бюджетом Пентагона, которому на днях добавили 150 млрд долларов.

Впрочем, это явно пиррова победа, ведь Трамп погубил остатки своего авторитета. Также подорвано доверие к американской финансовой системе — сильно снизить стоимость обслуживания госдолга не получилось, а на биржах натуральный погром.

Судя по реакции, многое стало для трампистов неожиданностью. Американцев захлестнула потребительская паника, корпораты прибежали с калькуляцией своих убытков в Белый дом, Китай и ЕС проявили завидное упрямство, да и сами республиканцы не проявили ожидаемого единства с Трампом. Как следствие, он, осознавая масштаб проблем, дрогнул, но не прогнулся: пошлины на китайские и европейские товары по-прежнему действуют.

Кто первым моргнёт

По итогам первого раунда торговой войны в отношении КНР введены пошлины в размере 125%, которые делают невыгодными поставки товаров в США. Китай в прошлом году поставил их Америке на 439 млрд долларов, или 36 млрд долларов в месяц.

Допустим, что из-за затянувшейся торговой войны поставки сократятся наполовину и такое состояние станет новой нормальностью в американо-китайских отношениях. В таком случае — если не удастся заместить половину выбывших поставок другими рынками — китайская экономика просядет и в КНР сократится спрос на нефть, а вместе с ним и мировые цены на нее.

В таком случае США и КНР втянутся в противостояние, исход которого будет зависеть от их запаса прочности.

На стороне КНР — 3,2 трлн долларов накопленных золотовалютных резервов, которые можно будет направить на смягчение кризиса и структурные изменения в китайской экономике. На стороне США — снижение объёма торгового дефицита ценой удорожания импорта и создания колоссальных проблем для американского бизнеса.

За примерами далеко ходить не нужно. Себестоимость iPhone 16 Pro Max, как одного из наиболее высокомаржинальных американских товаров, производимых в КНР, составляет около 485 долларов. А продаётся он в США по цене от 1200 долларов. Удвоение стоимости смартфона означает автоматическое сокращение доходов корпорации Apple, что обрушит её биржевые котировки и выведет её из лагеря компаний-единорогов с капитализацией свыше 1 трлн.

И это Apple. А зависимость многих других компаний от рынка КНР ещё больше, и позволить себе игнорировать 125%-ные импортные пошлины они не смогут — разорятся.

В таком случае запас прочности у США меньше, чем у КНР, а позиции Трампа сложно назвать железобетонными. Ведь у него через полтора года промежуточные выборы в конгресс и сенат, на которых американские избиратели традиционно отдают предпочтение оппозиции.

Поэтому вероятность того, что Трамп ещё раз включит «заднюю», весьма высока. Тем более что Пекин сдаваться и отменять свои пошлины на американскую продукцию не намерен.

Нефть-матушка

А теперь пора вернуться к России. К началу 2025 года нефтегазовые доходы обеспечивали порядка 30% доходов федерального бюджета. Цифра выглядит внушительно, но в 2014 году нефтегазовые доходы обеспечивали и вовсе 50% «федеральных» доходов. А в период с 2015 по 2019 годы этот показатель колебался в коридоре 36–46%.

Как видно, политика «люди — новая нефть» за 10 лет принесла свои плоды. На фоне роста собираемости налогов с граждан и бизнеса внутри страны зависимость от нефти и газа снизилась. При этом за последние три года доля газа в структуре нефтегазовых доходов обрушилась до 20%.

Основная часть нефтегазовых доходов приходится на добычу, переработку и экспорт нефти: в разные годы доля нефтяного сектора в общей сумме доходов колебалась от 66% до 77%.

Поэтому вопрос нефтяных котировок имеет не только теоретическое, но и практическое измерение: от них зависит сведение бюджетного дебета с кредитом. А расходы федерального бюджета в 2025 году практически в 2 раза больше расходов за 2021 год: 41,4 трлн рублей против 21,5 трлн.

При этом расходы на оборону и безопасность за это время практически утроились. Проще говоря, обеспечение наполняемости бюджета в условиях СВО является не менее приоритетной задачей, чем само ведение СВО.

Именно поэтому скачки нефтяных котировок так пугают отдельных медийно активных граждан и нервируют отечественную бюрократию.

И несмотря на то, что глобально стоимость нефти зависит от баланса спроса и предложения, цены регулярно искажают несколько факторов.

Первый — статус нефти как биржевого товара, на который распространяется нервозность на рынках. Второй — деятельность в рамках ОПЕК+, чьи участники регулируют объём добычи нефти для удержания приемлемых для всех участников картеля цен на «чёрное золото», смягчая для себя негативные последствия долгосрочных изменений на рынке нефти, вызванных сокращением потребления.

Само же потребление снижается из-за периодических кризисов, которые свойственны любой экономике, особенно рыночной.

Трамп же своими действиями как раз рискует инициировать такой кризис — пошлины против Китая и ЕС сохранены.

Дебет и кредит

На пике нервозности цена на нефть Brent — а российский Urals продаётся с дисконтом по отношению к ней — снизилась с 67 долларов за бочку до 57 долларов, затем поднялась до 62.

Федеральный бюджет на 2025 год сверстан исходя из нефти по 67 долларов за баррель, тогда как в соседнем Казахстане в бюджет заложили нефть по 75 долларов за бочку, а в далёкой Саудовской Аравии — и вовсе по 93. Поэтому краткосрочные колебания цен на нефть проблемой не являются.

Во-первых, котировки вновь растут. Замминистра энергетики России Павел Сорокин в 2020 году оценивал себестоимость добычи российской нефти в коридоре от 9 до 20 долларов за баррель в зависимости от проекта.

При этом себестоимость добычи сланцевой нефти в США варьируется в пределах 30–60 долларов в зависимости от региона и задействованных технологий.

Как видно, запас прочности у российских нефтяников значительно выше, чем у американских, и первыми с рынка при нефти по 40–50 долларов за бочку уйдут как раз американские сланцевики.

Поэтому и самим США невыгодна дешёвая нефть — она разорит нефтяников как опору республиканцев, а также начнёт превращать США из экспортёра в импортёра нефти.

Заодно не стоит забывать об успешном взаимодействии стран ОПЕК+ по удержанию нефтяных котировок.

Во-вторых, российская бюрократия наработала ряд инструментов по снижению влияния колебаний нефтяных котировок на доходы федерального бюджета.

Главный инструмент — бюджетное правило, согласно которому все сверхнормативные доходы бюджета от продажи нефти свыше определённого уровня цен направляются в Фонд национального благосостояния.

В начале СВО бюджетное правило отменили, но с 2025 года оно вновь действует. Цена отсечения установлена на уровне 60 долларов — всё, что свыше, направляется на пополнение ФНБ. Поэтому первым делом при возникновении солидных проблем с пополнением бюджета федеральные власти вновь скорректируют бюджетное правило.

К слову, ликвидная часть ФНБ хоть и продолжает сокращаться, но к концу марта превышала 3,26 трлн рублей (1,5% ВВП), а пик бюджетных расходов на этот год уже пройден — правительство проавансировало многие статьи расходов.

Пока же куда больше проблем для федерального бюджета создаёт курс доллара: в бюджет на этот год доллар заложен по 95,6 рубля за штуку, тогда как сейчас он продаётся по 87,6 рубля. Укрепился же рубль на фоне как раз возобновления контактов между США и Россией.

Но и здесь у федерального правительства есть инструменты, в том числе корректировка норматива по обязательному возврату экспортёрами валютной выручки. А на худой конец всегда можно опустить курс рубля, чтобы увеличить рублёвые доходы федерального бюджета на фоне сокращения валютной внешней торговли.

В общем, никаких оснований для паники пока нет, а слухи о смерти России от недоедания, вызванного падением цен на нефть, слишком преувеличены. Отечественная бюрократия сделала выводы из предыдущих нефтяных кризисов, и, даже несмотря на идущую СВО, запас прочности у экономики и бюджета есть.