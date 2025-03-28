Евросоюз не собирается снимать санкции с России как минимум до июля на фоне обсуждения Россией и США проблематики возобновления «зерновой сделки». Реакция Европы на инициативу о перезапуске зерновой сделки оказалась столь же предсказуемой, сколь и неожиданной сама идея воскресить исчерпавшее себя летом 2023 года соглашение.

Иван Шилов ИА Регнум

За минувшие с того момента полтора года многое успело забыться, но «зерновая сделка» на всём протяжении своего действия сталкивалась с непрерывно сменяющими друг друга проблемами, из-за чего удовлетворёнными от её реализации были лишь страны — покупатели зерновых из Черноморского бассейна.

Не меньше проблем будет и при её перезагрузке.

Сделка 1.0

«Зерновая сделка» заработала с 22 июля 2022 года и была призвана вернуть на мировой рынок украинское продовольствие, без которого, как тогда уверяли все мировые СМИ, миру — и особенно беднейшим странам Африки — грозил голод библейских масштабов, в котором была бы виновна Россия.

Отечественная дипломатия усматривала в сделке способ ограниченного смягчения санкционного режима, сохранения рабочих отношений с африканскими странами, а также инструмент, который покажет всю лицемерность политики тогда ещё коллективного Запада.

Именно стараниями последнего и были разогнаны мировые цены на продовольственные товары: преодолевая последствия пандемии, центробанки развитых стран мира напечатали гигантский объём денег, которые в итоге «ушли» на фондовые рынки, где и разогнали цены на многие товарные группы.

В итоге была заключена специфическая сделка.

Её сторонами были Украина и Россия, которые подписали каждый по своему экземпляру соглашения. Украина тогда, как и сейчас, «брезговала» подписывать документы с Россией, а её национальное законодательство до сих пор запрещает напрямую вести с Москвой переговоры. Турция и ООН были гарантами сделки, а США и ЕС становились заинтересованными сторонами.

В общих чертах условия сделки сводились к тому, что Россия снимает блокаду с украинских портов Большой Одессы — это непосредственно сама Одесса, Ильичевск, Южный. Так, разрешался вывоз оттуда сельскохозяйственной продукции при условии обязательного досмотра входящих и выходящих из данных портов судов совместной инспекцией с представителями России, Турции и ООН.

Гаранты сделки — Турция и ООН — брали на себя обязательства добиться от заинтересованных сторон в лице США и Евросоюза отмены вторичных ограничений на российский сельскохозяйственный экспорт.

Требования России

Россия требовала снять ограничения на экспорт российских зерновых — их страхование и кредитование предельно усложнили санкциями и отключением России от мировой финансовой системы.

Также российская переговорная группа отстаивала снятие ограничений на экспорт российских удобрений — часть компаний и их владельцев попали под санкции, что делало невозможным контакты с ними, а в портах Прибалтики застряли свыше 300 тыс. тонн удобрений.

Помимо этого Россия требовала переподключить к системе SWIFT «Россельхозбанк» — его планировали сделать опорным для экспорта продовольствия, примерно как «Газпромбанк» для экспорта газа.

Также в список российских условий входил запуск приостановленного с начала СВО транзита аммиака по аммиакопроводу Тольятти — Горловка — Одесса, из-за чего пострадала компания «Уралхим» как владелец «Тольяттиазота».

Ещё одним ключевым требованием было возобновление поставок в Россию западной сельскохозяйственной техники и запчастей к ней.

Изначально сделка должна была действовать 120 дней с возможностью пролонгации на такой же срок. Но к моменту её первого продления стало очевидно, что обязательства перед Россией не исполняются.

Россия попыталась принудить как Киев, так и ЕС к выполнению обязательств. На Украину давили посредством «итальянской забастовки» инспекторов: они столь медленно и столь тщательно проверяли суда, что из них образовывались заторы. В первый раз Россия продлила сделку на 120 дней, а вот во второй и третий раз всего на 60 дней. Причем третье продление было скорее подарком Реджепу Эрдогану, который в начале 2023 года переизбирался на пост президента Турции.

Спасение голодающих

За время действия сделки её гаранты — Турция и ООН — проявили чудеса бессилия, а заинтересованные стороны — США и ЕС — чудеса недоговороспособности. Украина и вовсе ничего не планировала делать для России.

Спустя месяц после заключения сделки Киев в обмен на перезапуск аммиакопровода потребовал отдать ему пленённых в «Азовстали» неонацистов и террористов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Получив первую партию, Украина потребовала выдать ей всех пленных «азовцев». Затем Киев стал требовать включения в сделку ещё и порта Николаев. А в начале лета 2023 года ВСУ подорвали аммиакопровод в подконтрольном им районе Харьковской области.

Быстро оказалось, что спасение Африки от голода было лишь предлогом, а 90% продовольствия, состоявшего примерно наполовину из кукурузы, Украина отгрузила вовсе не туда, а в развитые и развивающиеся страны.

ЕС снимать какие-либо ограничения с России отказался: «Россельхозбанк» к SWIFT не подключили, ограничения в части транзакций и страхования не сняли, поставки сельхозтехники и запчастей восстановлены не были.

Единственное, в чём пошёл на уступки ЕС, так это в части удобрений: были сняты персональные санкции с части владельцев компаний — производителей удобрений, а спустя год после заключения сделки из портов Прибалтики удалось вывезти большую часть удобрений в страны Африки, которым их просто подарили.

Более-менее свои обязательства выполнили лишь США: они выдали генеральную лицензию «Россельхозбанку» и позволили ему использовать доллар для транзакций.

Прекратила своё действие сделка 16 июля 2023 года, когда Одесский порт покинул последний сухогруз с зерном.

Между сделками

В июле 2023 года украинская морская торговля оказалась в коматозном состоянии: количество заходов в порты было единичным, а Россия активно наносила удары по украинской портовой инфраструктуре. Но с августа судовладельцы осмелели, а Россия оказалась не настолько кровожадной, как её представляли.

С октября 2023 года порты «Большой Одессы» возобновили полноценную работу, и к концу 2023 года количество судозаходов и объёмы перевалки стали превышать показатели за аналогичные периоды 2022 года.

России в ответ на это пришлось сцепить зубы.

Во-первых, удары по портам были ограниченно эффективными, впрочем, ВКС России и не ставили задачи их уничтожить.

Во-вторых, украинские безэкипажные катера закрыли Черноморский флот на его базах, сделав невозможным досмотр судов.

В-третьих, стороны обменялись ударами по гражданским судам и заключили негласную сделку о невоспрепятствовании гражданскому судоходству.

В итоге о сделке в России забыли, а на Украине каждый раз хвастались тем, как хорошо живётся без сделки. Тем более, что к тому моменту украинское продовольствие настолько надоело европейцам, что почти все страны Восточной Европы закрыли для него свои рынки.

Морской экспорт стал для Украины спасением, а с 2024 года по морскому коридору Украина начала вывозить и железную руду с металлопродукцией. Что ввозилось по морю в обратном направлении, известно лишь СБУ и ГУР.

По портам со стороны России прилетало и прилетает регулярно, но ВКС России бьют по военным целям на их территории, а по гражданским судам Россия целенаправленно и системно ударов никогда не наносила.

Сделка 2.0

И вот с возобновлением дипломатических контактов между Россией и США, а также с началом работы экспертных групп США решили перезапустить «зерновую сделку». Россия оказалась не против.

США и Россия договорились обеспечить в Чёрном море безопасность судоходства, в том числе гарантировать недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

Также США взяли на себя обязанность способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Заодно в «зерновую сделку» внесли рыбную продукцию, которой там изначально не было.

Со своей стороны США обязались снять санкции с «Россельхозбанка» и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием, в том числе рыбопродукцией и удобрениями, подключить их к SWIFT, а также открыть необходимые корреспондентские счета.

Также американцы должны снять санкции с компаний — производителей и экспортёров продовольствия и удобрений. А ещё снять санкции со страховых компаний на работу с продовольствием, рыбной продукцией и удобрениями.

Ещё из интересного — снятие ограничений на обслуживание в портах судов, а также отмена санкций на суда под флагом России, задействованные для перевозок в рамках «зерновой сделки».

Также сохранялось условия из прошлой сделки — снятие ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Что получит Россия

Интерес России от перезапуска сделки понятен.

Несмотря на то, что с мировых рынков российские удобрения, продовольствие и рыба никуда не уходили и продолжают экспортироваться, бизнес в этих отраслях сократил прибыль из-за различных ограничений.

Аграрии и химики не отказались бы от возвращения на традиционные для них рынки сбыта и были бы не прочь поднять рентабельность производства, сократив логистические транзакционные издержки. А их набегает на сотни миллионов долларов.

На уровне государства особой потребности в импорте готовой сельскохозяйственной техники нет — её производят российские компании.

Американские Deere & Company, AGCO Corporation, CNH Industrial N. V., английский J C Bamford Excavators Ltd., чешский BEDNAR FMT s. r. o. с российского рынка ушли. Возвращаться западным сельхозмашиностроителям, за исключением немецкого Claas, который сохранил комбайновый завод в Краснодаре и поставки в Россию, некуда. Тот же John Deere свой завод в Оренбургской области продал, бывший завод AGRO-RM в Голицыно собирает китайские тракторы HANWO.

Тем не менее отдельные хозяйства, включая очень крупные, по-прежнему эксплуатируют западные машины — за три года с начала СВО они не успели выбыть из парков. Поэтому потребители были бы рады возможности напрямую закупать для них запчасти.

По-прежнему актуальной выглядит идея с превращением «Россельхозбанка» в опорный банк для экспорта продовольствия, что позволило бы за счёт концентрации в нём соответствующих платежей застраховать его от повторного введения против него санкций.

Выгодным было бы снятие ограничений на обслуживание российских судов — это снизило бы логистические издержки.

Американцам придётся постараться

Более-менее понятно, что от перезапуска сделки получат США.

Во-первых, Трампу необходимы успехи на ниве украинского дипломатического урегулирования в условиях, когда Киеву мир не нужен. Поэтому если Трампу удастся договориться с Россией по другим вопросам, то этого будет достаточно для того, чтобы записать это в список достижений новой администрации и использовать для дальнейшего восстановления отношений с Россией.

Во-вторых, выполнение условий сделки не будет требовать от США каких-либо организационных сверхусилий: от них изначально требовалось открыть корреспондентские счета для «Россельхозбанка» и снять ограниченное количество санкций.

В-третьих, США от перезапуска сделки сами могут заработать. Банки начнут получать комиссии за проведение платежей из России, позиции доллара как мировой валюты немного усилятся, порты заработают на обслуживании российских судов, а США смогут закупить больше российских удобрений, диверсифицировав их импорт.

Вот только рождение «зерновой сделки» 2.0 простым делом не будет.

Украине перезапуск «зерновой сделки» не нужен — она от её расторжения только выиграла и на досмотр своих судов добровольно не согласится. Любой досмотр ударит по украинской торговле, а с 5 июня Украина, скорее всего, лишится беспошлинного доступа на европейский рынок.

Не заинтересован в сделке и Евросоюз: он продолжает курс на конфронтацию с Россией, отказался от продовольствия из России, на него уже введены ввозные пошлины, а к 2028 году откажется и от удобрений.

Поэтому впереди у американской дипломатии серьёзная работа: потребуется убедить или даже принудить ЕС к частичному снятию антироссийских санкций, чему сейчас противятся как на национальном, так и на наднациональном уровнях.

В общем, просто американцам не будет. И самое приятное в этой истории то, что от России в данном случае ничего не требуется.