С 7 февраля все сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) за исключением персонала, ответственного за критически важные программы, отправлены в административный отпуск.

Иван Шилов ИА Регнум

Само агентство уже переподчинили Госдепу, превратив в его структурное подразделение, а новый функционал главного американского инструмента мягкой силы остаётся неясным.

Приостановка USAID своей деятельности не могла не вызвать ликования в России: приятно наблюдать за метаниями в стане противника и страданиями записавшихся в иноагенты соотечественников.

Но есть в этой бочке мёда несколько увесистых ложек дёгтя.

Не путать повод и причину

Медийный фон, сопровождающий приостановку деятельности USAID, укладывается в несколько нарративов, продвигаемых ЛОМами от республиканцев.

Во-первых, USAID — структура, тратившая деньги американских налогоплательщиков на цели, которые, как уверены Трамп и его соратники, не делали Америку великой.

В качестве примеров приводят:

поддержку движения ЛГБТ в разных странах мира (трансгендерная опера в Колумбии, трансгендерный комикс в Перу, ЛГБТ*-активизм в Гватемале);

закупку контрацептивов для жителей Сектора Газа и продовольственных пайков для «Аль-Каиды»;

покупку лояльности американских СМИ (8 миллионов долларов изданию Politico за положительные статьи о демократах);

неразумные траты (6 миллионов долларов на туризм в Египте, 2,5 миллиона на электромобили для Вьетнама).

С точки зрения республиканцев эти траты действительно вредны, поскольку не усиливают позиций самих республиканцев. Демократы с ними поспорили бы. В их представлении ЛГБТ* — привилегированное до недавних пор меньшинство, поддерживающее демократов, контрацептивы сдерживают и без того стремительную рождаемость в Газе, снижая численно количество врагов Израиля, а покупка лояльности СМИ — нормальная история для всех стран мира.

Во-вторых, USAID позиционируется неэффективная структура с низким КПД. В данном случае оппонентам Трампа также было бы что сказать в свою защиту. Ключевой вопрос — что считать эффективностью. Если в качестве критерия брать рост одобрения нетрадиционных сексуальных ценностей в отдельной стране Латинской Америки или увеличение неприятия строительства крупных промышленных предприятий из-за угрозы экологии, то здесь и правда будут вопросы к эффективности. Но в таком случае важно не путать декларируемую и фактическую деятельность.

Клеркам USAID наплевать на то, стали ли в Гватемале больше любить геев*. Гей-сообщество* является исключительно инструментом для достижения определённых целей, равно как мирные экологи, которые по команде превращаются в боевых и крикливых, чтобы сорвать неугодную стройку.

Бесполезные на первый взгляд НКО — инкубатор для отбора и выращивания ЛОМов, часть из которых впоследствии станет политиками. А условный «Комитет избирателей Украины» в межвыборный период получает финансирование впустую, зато в период выборов параллельный подсчёт голосов становится мощным инструментом делигитимации и контроля власти.

В-третьих, агентство было откровенной «кормушкой» для демократов. Именно демократы активнее всего финансировали USAID: Трамп во время первого срока выделил Агентству чуть больше 25 миллиардов долларов, тогда как Обама и Байден — около 50 миллиардов каждый. Поэтому борьба с USAID, равно как и с федеральным Министерством образования, укладывается в логику демонтажа наследия предшественников, которые, как и полагается, были некомпетентны и вороваты.

А ещё подобная борьба позволяет активно пиариться и поднимать рейтинги среди своих же избирателей.

Поэтому, если абстрагироваться от идеологического окраса деятельности USAID и рассматривать его в качестве государственной структуры, то разогнали агентство из-за того, что республиканцам оно в текущем виде не нужно и руководят им нелояльные Трампу лица — представители того самого «глубинного государства».

Финансовая эффективность же вторична: за 10 лет на USAID США потратили 335 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым дефицитом их внешней торговли с Китаем.

Проще говоря, в теме вокруг USAID важно не путать повод и настоящую причину закрытия.

Последствия для России

Безусловно, приятно, когда вновь избранный президент США приостанавливает главный инструмент мягкой силы, деятельность которого нанесла России серьёзный ущерб на постсоветском пространстве. Но это эмоции. Важно не заниматься самоуспокоением.

Уже тот факт, что Трамп на пару с Маском разогнали USAID, свидетельствует о многом. Республиканцы действуют в логике совершения чрезвычайных действий и ради достижения своих целей готовы уничтожать целые институты власти. Следовательно, они даже опаснее демократов и Байдена-Харрис, использовавшие эти самые институты.

Непредсказуемый противник опаснее предсказуемого.

Трамписты не боятся выносить в публичную плоскость болезненные вопросы эффективности государственных институтов, для этого не требуется наступления реального ЧП. Поэтому дело USAID — тревожный звоночек для России: противник готов меняться и старается стать эффективнее.

Отдельный вопрос — реальный КПД работы институтов «мягкой силы» в США и России. Можно сколько угодно попрекать USAID в бессмысленном финансировании ЛГБТ*-постановок или радоваться от того, сколько денег пилят клерки в Вашингтоне. Важен конечный результат.

В случае с Украиной он очевиден: сама необходимость проводить СВО свидетельствует об эффективности американской «мягкой силы». Как стало известно, USAID финансировал 90% украинских СМИ самого разного калибра, от районных интернет-изданий до проектов республиканского значения. Многие из них специализировались на антикоррупционных расследованиях и работали исключительно как элемент заграничного влияния на местные элиты.

Благодаря этому на Украине накануне евромайдана появились издания по типу «Громадского» и Espresso, а после — антикоррупционные проекты «Схеми» и «Грошi» («Схемы» и «Деньги»). Сотрудники последних позволяли себе критиковать деятельность местных элит и публиковать расследования о способах их заработка. Благодаря этим расследованиям в России лучше понимали, кто и что из себя представляет на Украине.

Теперь эти проекты поставлены на паузу. Часть их сотрудников, кто не успел насолить властям, возьмёт на содержание режим Зеленского, однако никакой антикоррупционной деятельностью на его деньги они заниматься не будут. Следовательно, из публичной плоскости исчезнет большой пласт информации, а наше представление об украинской политике рискует свестись к пониманию, что она похожа на болото с чертями, но без деталей и ярких красок.

USAID вернётся

Главное же, что необходимо понимать в связи с приостановкой деятельности USAID — то, что она носит временный характер.

Никто подобную структуру с концами закрывать не станет: в ней работает порядочно технократов, которые сослужат хорошую службу Трампу при условии обновления штата, смены руководства и идеологической направленности. Поэтому, скорее всего, USAID реформируют: Агентство лишится автономности для лучшей управляемости и сменит идеологическую рамку с либерального глобализма на правый консерватизм.

И, что опаснее всего для России, USAID могут цифровизировать, повысив эффективности расходования бюджетных средств. Не исключено, что деятельность обновлённого Агентства ограничат наиболее приоритетными для США регионами, пожертвовав условным Сектором Газа.

В общем, с большой долей вероятности, USAID вернётся.

Одно дело, когда на деньги американских налогоплательщиков финансируются повесточные спектакли и ЛГБТ*-фестивали, а об американских ценностях рассказывает открытый гей/трансгендер*. И совсем иное дело, когда на деньги Госдепа будут снимать консервативное кино с суровыми реднеками и красивыми блондинками с третьим размером груди, которые вновь станут воплощением американской мечты. Снимать подобное, к слову, есть кому: достаточно предметно изучить сериальное наследие Тейлора Шеридана, бьющее рекорды по просмотрам на стриминговых сервисах. Такая Америка куда опаснее для России.

И не факт, что даже в том случае, если к власти в США через два года на промежуточных выборах вернутся демократы, трамповскую реформу USAID отменят: если она окажется эффективной, такое Агентство может вредить нам десятилетиями.

Следовательно, дело USAID должно стать для нас уроком: важно повышать эффективность госуправления и осваивать технологии невоенного влияния, тогда никакие реформы противника будут не страшны.

* движение признано экстремистским и запрещено в РФ