В русском языке слово «рутина» обычно обозначает неприятные повторяющиеся процессы, от которых хочется поскорее освободиться. В то же время рутина — это не всегда плохо. Именно этим словом легче всего описать происходящие в экономике Донбасса и Новороссии в 2024 году процессы.

ИА Регнум

Если в 2023 году федеральные СМИ регулярно рассказывали о новых школах и детских садах, восстановлении инфраструктуры, а также радовались собранному урожаю, теперь на подобные новости практически не обращают внимания, поскольку они стали приятной обыденностью. И это абсолютно нормально, в этом и состоит суть экономической интеграции. Тем не менее, рутинизация процесса не означает, что в экономике исторических российских регионов не происходит ничего интересного.

Важнейшей ценностью в экономике и смыслом её существования является человек, а не миллионы тонн собранного урожая или проценты роста ВВП. Но за неимением социологических и до конца сформированных органов статистики (ЗАГСы в Запорожской области начали работать с 20 февраля 2023 года) с отлаженным сбором информации оценивать уровень удовлетворённости жителей Донбасса и Новороссии состоянием региональных экономик приходится по косвенным показателям.

Важнейший из них — уровень рождаемости. В обществе, где не хочется жить родителям (либо их жизнь тождественна вкалыванию на корпорации), не будет и детей.

Итак, за первое полугодие 2024 года в неосвобождённой части Херсонской области родился 221 ребёнок, в освобождённой — 310 детей. В Запорожской области под контролем Украины — 1576 детей, в российской части — 957 малышей. В Луганской области не зарегистрировали ни одного ребёнка — её территорию киевская власть практически не контролирует, при этом в ЛНР родились 2619 детей (в 2023 году было 1893). В остающейся под контролем ВСУ части ДНР — 702 рождения, сколько было в ДНР, непонятно из-за фрагментарности статистики. При этом в 2023 году в республике приняли 7457 родов, что на 6% больше (7005), чем в 2022-м.

В общем, даже неполные цифры показывают, что рождаемость в новых регионах растёт в отличие от Украины, где она рухнула после февраля 2022 года в 1,5 раза.

Второй показатель — возвращение людей домой. Впервые о массовом возвращении в Донбасс и Новороссию представители киевской власти заговорили летом 2024 года, а к середине осени появилась первая цифра в 150 тысяч вернувшихся. В целом эти данные даже несколько занижены, так как только за последний год, когда была введена фильтрация для граждан Украины, через Шереметьево въехали 83 тысячи граждан Украины, а в 2022 году порядок въезда был куда либеральнее.

И в данном случае не так уж и важно, по каким причинам возвращаются люди: кто-то на ПМЖ, кто-то, чтобы продать квартиру. Важно то, что люди возвращаются, и солидная часть из них остаётся жить, принимая Россию как свой дом.

Третий показатель — отношение к социально незащищённым категориям населения.

13 декабря президент Владимир Путин подписал закон о включении в российский пенсионный стаж период работы на Украине, что позволяет новым гражданам России получить право на страховую пенсию. Раньше стаж для получения страховой пенсии учитывался лишь до 1991 года, что переводило пенсионеров с освобождённых территорий в категорию ожидающих назначения социальной пенсии.

Не менее важно отношение государства к людям, получившим увечья и лишившимся конечностей. 11 июля замминистра обороны России Анна Цивилёва в ходе поездки в войска Южного военного округа поручила открыть протезный центр в Ростове-на-Дону. В январе 2024 года запустили Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, теперь предприятие является резидентом свободной экономической зоны. Луганский протезно-ортопедический завод за средства Фонда развития промышленности прошёл полное переоснащение.

Для сравнения: Днепропетровский экспериментальный протезно-ортопедический завод, выпускающий 20% протезов на Украине, приватизировали, как и Киевский протезный завод. Естественно, с условием сохранения производства на протяжении 8 лет, но против приватизации выступили организации, занимающиеся протезированием — их представители не верят в то, что предприятия продолжат работать.

Восстановление регионов

Во время традиционной прямой линии 19 декабря глава государства рассказал, что возрождение территорий, вошедших в состав России в ходе СВО, идёт хорошими темпами. Уже восстановлена 21 тысяча объектов, в планах привести в порядок ещё 30 тысяч.

Как именно идёт работа, можно отследить на примере Мариуполя: по словам Путина, там восстановлены 1,7 тысячи домов, в городе наблюдается настоящий строительный бум. Президент подчеркнул, что у России хватит сил и средств для восстановления наших исторических земель. Кроме того, в планах у государства масштабные инфраструктурные проекты.

«Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. И это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана», — сообщил Путин.

Он также подчеркнул, что новые регионы имеют очень хороший потенциал развития. «Все эти регионы выходят в зону самообеспеченности», — добавил глава государства.

В начале декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что для восстановления новых российских регионов проводится титаническая работа, одновременно ремонтируются десятки тысяч разных объектов. Программу восстановления регионов курирует в правительстве вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам Пескова, ВСУ, отступая, обстреливают и разрушают инфраструктуру, поэтому в рамках программы «всё чинится, приводится в порядок». Также пресс-секретарь президента добавил, что существует система кураторства регионами, и все относятся к восстановлению «с душой, прилагая титанический труд».

В свою очередь во всех населённых пунктах, которые недавно были освобождены в новых регионах, создаются временные администрации, а местные жители получают выплаты от государства.

Логистика

В 2022 и 2023 годах в новых регионах ремонтировали и строили в среднем по 700–800 километров автомобильных дорог. Именно автотранспорт был основой транспортного сообщения, поскольку железные дороги разрезала линия фронта. А в 2024 году власти ДНР с опережением на год открыли участок трассы Р-280 «Новороссия», которая станет частью Азовского автокольца (о которой говорил Владимир Путин). Кольцевая дорога позволит втрое увеличить пропускную способность и сократить время в пути на 5 часов.

Важные перемены произошли и в сфере железнодорожного транспорта.

Во-первых, железнодорожных операторов Донбасса и Новороссии объединили, создав компанию «Железные дороги Новороссии».

Во-вторых, стало легче ж/д сообщение между Донецком и Мариуполем. В середине марта на концерте, посвящённом инаугурации, глава государства сообщил о запуске ж/д сообщения между ДНР и остальной территорией России по 62-километровой перемычке между Мариуполем и ж/д системой ДНР в обход прифронтовой Еленовки. А в июле появились сведения о восстановлении ж/д путей в самом Мариуполе, в частности, ветки, идущей в порт. Прогресс с восстановлением ж/д сообщения уже позволил допустить в углепром ЛНР и ДНР частный капитал, который занялся восстановлением предприятий и активизацией угледобычи с прицелом в том числе на экспорт.

Однако важнейшая логистическая новость, которую власти анонсировали на конец года, будет реализована уже в году следующем. Речь о Приазовской железной дороге — отдельной ж/д ветке вдоль побережья Азовского моря, которая позволит связать железнодорожные системы России и новых территорий по кратчайшему пути. Без Приазовской железной дороги не получится перезапустить Мариупольский меткомбинат им. Ильича и другие предприятия-гиганты Донбасса.

А пока железную руду из Днепрорудного Запорожской области приходится везти в Алчевск по территории 7 субъектов России.

Промышленность

Новостей из сферы промышленности за минувший год было очень много. Поэтому куда важнее организационные решения и общая динамика экономического развития, чем перечисление итогов работы отдельных предприятий.

Важнейший аспект — динамика вхождения компаний в свободную экономическую зону.

СЭЗ — это история не только про экономию предприятий на налогах и взносах, но и про подписаниие инвестиционной декларации, которой предприятия берут на себя обязательства по увеличению объёмов производства и созданию новых рабочих мест. К середине декабря в ЛНР в СЭЗ вошли 100 предприятий, в ДНР — 97 компаний, в Херсонской области — 16, в Запорожской — больше 26. Резиденты СЭЗ вложат в экономику регионов свыше 100 миллиардов рублей, в реализации проектов примут участие 77 тысяч человек.

Но куда важнее то, что СЭЗ будет создана в приграничных с Украиной областях в пределах международно признанных границ — бизнесу там боевыми действиями нанесен серьёзный ущерб, а участие в СЭЗ позволит ему восстановиться.

Второй важный момент — активизация сотрудничества с Республикой Беларусь. Летом делегация из Запорожской области посетила страну, где стороны договорились об увеличении объёмов торговли и кооперации. А различные бизнес-миссии предпринимателей из ДНР в РБ стали обыденностью, об этом автору рассказывала директор центра «Мой бизнес» по ДНР Любовь Луговая. Сотрудничество с РБ — это полноценный выход за пределы российского рынка и важный шаг на пути к рынкам международным.

Третий момент — завершение эксперимента по ГУПизации в Запорожской области. Термин «ГУПизация» ввёл в оборот бывший вице-губернатор Запорожской области Сергей Толмачёв, описывая подход областной власти к управлению собственностью.

Власти создавали государственное унитарное предприятие, которое управляло активами, но практика показала, что эффективность такого управления оставляет желать лучшего. В области не нашлось достаточного количества квалифицированных кадров, поэтому 21 ноября губернатор Евгений Балицкий предложил рассмотреть вопрос о передаче активов Государственного зернового оператора, отвечающего за продовольственную безопасность в регионе, в управление частным инвесторам без конкурса.

Зерновой оператор был наиболее проблемным предприятием, на которое часто жаловались аграрии.

Торговля и развлечения

Важное изменение в 2024 году претерпела торговля в исторических регионах. Там теперь полноценно работают крупнейшие федеральные маркетплейсы — Ozon и Wildberries. Они составляют конкуренцию «ПСБ Маркету», запущенному одноимённым банком.

Жителям других регионов России включение подобной новости в итоги года может показаться странным, потому что маркетплейсы стали привычной частью их жизни. А в новых регионах, особенно в ЛНР и ДНР, основой торговли были местные торговые сети и тысячи мелких ИП. Это сказывалось как на товарном ассортименте, так и на ценах — они были значительно выше, чем в других регионах России.

При этом работают маркетплейсы через посредников и партнёров: на сайте нет упоминания о пунктах выдачи, а добавить их в приложение можно лишь по QR-коду в самом отделении. И если до 2022 года в ДНР очереди были перед банкоматами Центрального республиканского банка, с карт которого граждане снимали свои зарплаты, теперь очереди собираются перед пунктами выдачи заказов.

Не менее важен для Новороссии и запуск онлайн-кинотеатра Drom, который корректно и полноценно работает в новых регионах. Теперь и у жителей Новороссии есть полноценный доступ к российскому видеостримингу.

Ответственность

Ещё одна тема, о которой нельзя не упомянуть в контексте восстановления Новороссии, — ответственность чиновников. Россия включила в свой состав территории с долгой традицией безгосударственности и непризнанности, что не могло не наложить негативный отпечаток на мышление бюрократии. Часть её представителей изначально восприняли Россию как «большую Украину», где можно заниматься тем же, чем раньше. В частности, воровать.

В октябре 2024 года в Генический суд Херсонской области передали уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности регионального министра здравоохранения Вадима Ильмиева, который вместе с семью сообщниками организовал схему по хищению 300 миллионов рублей, выделенных на зарплаты местным врачам, и получил взятку в размере 26 миллионов. Дело Ильмиева находится на рассмотрении в суде, а сам бывший чиновник помещён в СИЗО.

А в декабре 2024 года в московские СИЗО отправили организованную преступную группировку чиновников, которой вменяют мародёрство во время боевых действий, выразившееся в хищении металлоконструкций на сумму более полумиллиарда рублей с завода «Азовэлектросталь». Среди фигурантов дела — чиновники из Минпромторга ДНР, включая бывшего мэра Макеевки Егора Голощапова.

И в ближайшие годы подобных резонансных дел будет всё больше, поскольку 2025-й — последний год переходного периода перед полной интеграцией новых регионов в состав России.