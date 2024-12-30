Главная экономическая тема уходящего года в России — высокая инфляция, а также меры Центробанка по борьбе с ней. Инфляция по итогам 2024 года составит около 9,8%, заявил в конце декабря директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По состоянию на 16 декабря было зафиксировано 9,5% годовых.

ИА Регнум

Рост цен ощутили все, однако обсуждение его причин эксперты в основном выносили за скобки. На самом же деле проблема кроется в том, что у российский инфляции есть как монетарные, так и немонетарные причины.

С последними всё понятно: санкции отрезали Россию от привычных рынков сбыта и поставщиков, финансовые ограничения увеличили издержки, связанные с банковскими переводами, бизнес активно тратится на импортозамещение и участие в зарплатной гонке — ежемесячно с рынка труда уходит на фронт около 30 тысяч мужчин.

А вот о монетарных причинах почти не говорят. Доходная часть федерального бюджета в 2021 году составляла 18,8 триллиона рублей, в 2024 году превысила 35 триллионов. Расходная за это же время выросла с 21,5 триллиона рублей до 36,7 (в следующем превысят 40). Проще говоря, бюджетные расходы России выросли вдвое, а на ликвидацию угрозы со стороны Украины и Запада — почти втрое.

В 2021 году Россия тратила на оборону и безопасность (автор намеренно объединяет две статьи бюджета, так как угрозы России являются комплексными) 5,56 триллиона рублей, а по итогам 2024 года расходы выросли до 14,2 триллиона. В следующем году они вырастут ещё почти на 1,8 триллиона.

Эти деньги идут на закупку вооружения, выплату денежного довольствия военнослужащим и зарплат сотрудникам ОПК (там после начала СВО создали 520 тысяч рабочих мест). Затем эти деньги растекаются по экономике: с начала СВО и по состоянию на август 2024 года денежный агрегат М2 (наличные и безналичные деньги, включая вклады) вырос в 1,5 раза — с 65 до 104 триллионов рублей. Экономика оказалась не готова к такому объёму денежных вливаний.

Были у этого и неожиданные последствия. Например, падающее в 2022 году производство молока и мяса сменилось в 2023 году ростом — агрохолдинги такого явно не прогнозировали, считая, что рынок России насыщен и наращивать производство можно только ради экспорта.

Отличающееся наибольшей способностью к «впитыванию» денег жилищное строительство пришлось спешно гасить, предотвращая надувание пузыря на рынке недвижимости и сокращая расходы федерального бюджета на субсидирование ставок по льготной ипотеке. С 1 квартала 2020 года по конец 2023 года средняя цена за квадратный метр на первичном рынке по России выросла на 96%. И если в 2020 году на субсидирование процентов по льготной ипотеке было выделено 1,1 миллиарда рублей, в 2021 году — 23, то в 2022 году — уже 132,4 миллиарда. За 10 лет на льготную ипотеку государство потратит 1,2 триллиона рублей из бюджета.

Проще говоря, инфляция в России стала квазиналогом. Если на Украине мобилизация происходит в принудительном режиме через отлов на улице и засовывание в автобус («бусификация»), то в России контрактники получают солидные выплаты и соцпакет. Поэтому высокая инфляция будет нашим спутником до момента окончания СВО — таковы издержки системы комплектования наших Вооружённых сил. Но это необходимая плата за безопасность страны.

В то же время в России растёт уровень реальных заработных плат и сокращается количество бедных, что смягчает негативное влияние инфляции. Поэтому понижение ключевой ставки, о котором тоже говорят многие эксперты, приведёт лишь к росту инфляции — связать «лишние» деньги в экономике пока нечем, так как производство не успевает. Но высокая инфляция — это не только рост цен, а ещё дорогие кредиты и высокая стоимость их обслуживания. И в этом кроется главный вызов.

Запас прочности

О выполнении федерального бюджета в 2025 году можно не переживать — у государства есть масса инструментов для сведения дебета с кредитом, особенно в условиях профицитной внешней торговли. А вот отдельные отрасли экономики подобрались к своему пределу прочности.

Общая тенденция проста: чем выше зависимость компании от кредитных ресурсов и импорта, тем выше риски банкротства. Схожая история с торговлей, почтовой связью и курьерской деятельностью — помещения взяты в аренду, а бизнес по франшизе часто оказывается закредитован под плавающую процентную ставку.

Плавающая процентная ставка, под которую кредитовались компании, надеясь на стабильность и бурный рост, уже даёт о себе знать. Пока это проблемы отдельных компаний. В ретейле в худшем случае обанкротятся около тысячи торговых центров — а только у Сбербанка в залоге коммерческой недвижимости на 1,7 триллиона рублей.

На кредиты с плавающей ставкой приходится свыше 80% займов, выданных на рынке недвижимости. Комфортная ставка для их обслуживания — 10–12%, а не 21%, как сейчас. Средняя доходность облигаций строительных компаний к 12 декабря 2024 года закрепилась выше уровня 40% годовых. Это на 16,2% выше, чем было в начале четвёртого квартала 2024 года, и более чем вдвое больше показателей начала года. Не лучше ситуация и у лизингодателей — они за неполные 11 месяцев изъяли 52 тысячи единиц техники, потому что компании не могли погасить долги. Пик изъятий уже пройден, но цифра впечатляет.

В условиях высокой инфляции выгодно не производить, а «прокручивать» деньги на вкладах или покупать облигации федерального займа — рентабельность выше 21% могут обеспечить лишь считаные отрасли российской экономики.

Является ли это новостью для властей? Совсем нет: об этом открыто пишет Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), возглавляемый Дмитрием Белоусовым. Но деваться некуда: можно лишь не усугублять проблемы бизнеса, а решить их полностью может только армия, разгромив ВСУ и устранив проблему угрозы со стороны киевского режима. Именно поэтому Центробанк остановился с повышением ставки — она и так крайне высока.

ЦМАКП

Главный вопрос 2025 года в российской экономике состоит не в том, будут ли банкротства среди компаний, а в том, какой масштаб они приобретут и как будут на это реагировать власти. Сперва наверняка строго в рамках описания хозяйственной деятельности из Хозяйственного кодекса — как самостоятельной, инициативной и осуществляемой на свой страх и риск. Главное, чтобы не пришлось спасать целые отрасли.

Отраслевые особенности

Больше всего проблем накопилось в российском углепроме. Там сказывается потеря европейского рынка и сокращение экспорта в Китай, на который приходится 48% поставок. Здесь же дорогая логистика и ограничения РЖД по провозной способности Восточного полигона. За 9 месяцев 2024 года угольные компании Сибири получили убытки против прибыли годом ранее. Доля убыточных компаний увеличилась на 10%, составив 53%. Дефицит бюджета Кемеровской области за год вырос до 28,6%, превысив 94,2 миллиарда рублей.

Тяжело и логистическим компаниям: летом 2023 года они жаловались на дефицит в 60 тысяч дальнобойщиков — за 5 лет нехватка кадров выросла с 15% до 21%. А к концу 2024 года крупные автоперевозчики начали жаловаться на падение рентабельности. По итогам года она составит минус 17%: если в рейс вложили 100 рублей, компании заработают 83 рубля. Главная проблема — удорожание кредитов и лизинга, девальвация рубля, а также снижение спроса на автоперевозки, вынудившее снижать тарифы. Компании просят льгот, иначе на рынке останутся лишь «серые» перевозчики.

По мере уменьшения количества строек появляются проблемы в чёрной металлургии — по оценкам «Северстали», потребление металла в России сократится в 2024 году на 5,7% по сравнению с 2023 годом — до 43,7 миллиона тонн. Поддержать его можно будет через стимулирование государственных инфраструктурных проектов и через машиностроение.

При этом весьма неплохо обстоят дела в сельском хозяйстве, хотя и там есть свои трудности. Животноводству необходимо увеличивать объёмы производства, а в растениеводстве есть проблемы с рентабельностью из-за экспортных пошлин, неурожая и роста цен. Проблемы растениеводства тянут вниз сельхозмашиностроение: за 9 месяцев 2024 года продажи отечественной сельхозтехники упали на 16,5%.

Лесопромышленный комплекс, которому досталось в 2022 году из-за санкций, спустя два года начал восстанавливаться, но объёмов производства 2021 года пока не достиг. Помогли восстановлению рост внутреннего спроса (+25% год к году) и экспорт в Китай (на него пришлось 57% отгрузок в первом полугодии). Также отрасли помогли меры господдержки: транспортные субсидии на экспорт, продление на год реализации приоритетных инвестиционных проектов, оплата лесной аренды по факту заготовки, а также льготное кредитование системообразующих предприятий.

Традиционно всё хорошо в офлайн сегменте ретейла — федеральные сети продолжают экспансию. При этом маркетплейсы стали заложниками своей же гигантомании: к примеру, убытки Ozon за год составят 42 миллиарда рублей, общий долг превысит 100 миллиарда, 2/3 из которого — обслуживание по запредельной ставке в 26,3%. Зато у «Яндекс. Маркета» всё хорошо: выручка по итогам третьего квартала выросла на 36%, поэтому у «Яндекса» есть шансы захватить ещё один рынок, помимо такси.

Бурно растёт внутренний туризм. В первой половине 2024 года, по данным Минэкономики, число турпоездок по России выросло почти на 12% год к году — до 39 миллионов. Данные по октябрь 2024 года свидетельствуют и о заметном росте посещаемости заведений общепита в регионах. По России в целом трафик вырос на 6%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 3% и 2% соответственно. Граждане распробовали отдых в России.

Непростой в 2024 году была ситуация в транспортном машиностроении. Если 2022 год для АвтоВАЗа был катастрофой, то в 2023 году компания нарастила производство на 70% и собрала 374 тысячи автомобилей. А к 14 декабря 2024 года АвтоВАЗ собрал 500 тысяч автомобилей (максимум, который можно выжать из площадок в Тольятти), выполнив производственный план. Цель руководства компании — выйти на 700 тысяч автомобилей в год и 1 триллион рублей выручки в течение 6 лет.

В ноябре 2024 года глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что государство будет через регуляторные и таможенно-тарифные меры обеспечивать защиту российских производителей от давления импорта в легковых сегмента «В» и «В+». Обеспечивается эта защита в первую очередь повышением утилизационного сбора: только «китайцев» в Россию завезли столько, что продавать будут ещё минимум полгода.

«ГАЗ» к ноябрю 2024 года продал 110 тысяч автомобилей — рекорд с 2021 года, заняв 53% рынка малотоннажных грузовых автомобилей. А вот рынок грузовиков по итогам года просядет на 12% (2023 год бы рекордным по продажам с 2007 года) и продолжит сокращаться в 2025 году.

Что дальше

Следующий год для российской экономики будет непростым: всё говорит о том, что темпы экономического роста замедлятся, компаниям грозит разорение, а если процесс будет массовым, проблемы бизнеса станут и проблемами государства.

Но запас прочности у государства есть. Системообразующим компаниям обанкротиться не позволят, равно как проблемным в экономическом плане регионам — Северо-Западу с развитым лесопромышленным комплексом и угледобывающим регионам, включая Кузбасс с массой моногородов.

В то же время фундаментальные перемены в российской экономике возможны лишь после окончания СВО, потому что ключ к преодолению инфляционных проблем России находится не в кабинетах чиновников, а на поле боя.