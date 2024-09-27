В начале сентября в России начался сбор подсолнечника, о промежуточных результатах отчитываются местные власти. Традиционно в лидерах южные регионы, в список которых с 2022 года вошли Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.

ИА Регнум

Еще в марте генеральный директор аналитического центра «Прозерно» Владимир Петриченко прогнозировал, что поставки подсолнечника из Новороссии и Донбасса на внутренний рынок России в 2024 году составят около 1,6 миллиона тонн. Сейчас же эксперты отмечают, что цифра окажется несколько ниже из-за засушливой погоды — около 1,5 миллиона.

При этом важно не только количество, но и качество семечки. В ДНР в этом году она родилась не очень крупная, зато содержит высокий процент масла, рассказала начальник донецкой испытательной лаборатории Наталья Переверзева.

После исследований, отметили в филиале «Донецкий» Россельхозцентра России, подсолнечник доведут до товарного вида и отправят на хранение. В целом же масличные из ДНР в нынешнем году будут реализовывать не только на территории Республики, но и по всей стране. А часть масличных наверняка в переработанном виде отправится на экспорт, помогая укрепить позиции России как мирового лидера в производстве подсолнечного масла.

Бурный рост за пятилетку

Растительных масел, используемых по всему миру, всего около десятка. Наибольшей популярностью пользуются пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное. Пальм в России нет, однако в остальных трёх сегментах — соя, рапс и подсолнечник — успехи очевидны.

В качестве иллюстрации стоит обратиться к сухой, но красноречивой статистике как по валовому сбору семян масличных культур, так и по объёмам производства самих масел.

Иван Лизан

В России за последние 5 лет отмечается стабильный рост объёмов валового сбора по всем масличным культурам. Флагманы роста — подсолнечник, соя и рапс.

Производство масел также растёт год от года с той лишь поправкой, что данные приводятся за маркетинговый год, а не календарный. Итак, в период с 2016–2017 по 2022–2023 маркетинговые годы Россия увеличила производство растительных масел в 2,5 раза, среднегодовой темп роста составлял 14%.

Росту способствовали как увеличение посевных площадей с общим ростом урожайности, так и строительство новых мощностей для переработки вместе с мерами по господдержке и стимулированием бизнеса.

Иван Лизан

Активнее всего растут объёмы производства подсолнечного масла. В этом сегменте Россия уже на первом месте.

Минус Украина, плюс Россия

До СВО 50% мирового рынка подсолнечного масла контролировала Украина. Это легко объяснить: площади под подсолнечником с 1991 по 2021 год выросли с 1,6 до 6,6 миллиона гектаров. Валовой сбор подсолнечника за этот же период вырос с 2,3 миллиона тонн до рекордного показателя в 16,3 миллиона. Переход на семена западной селекции с большей продуктивностью, освоение новых агротехнологий и дополнительные 5 миллионов гектаров сделали своё дело — Украина заняла 50% мирового рынка подсолнечного масла.

На Украине этим, конечно, гордились, но предпочитали не упоминать, куда за 30 лет делось животноводство и почему украинское сельское хозяйство приобрело черты бикультурности. До СВО 75% украинского сельскохозяйственного экспорта приходилось на зерновые и масличные.

В 2022 году всё изменилось. Украина лишилась части пашни: что-то перешло под контроль России в составе Донбасса и Новороссии, что-то стало серой зоной между воюющими сторонами — теперь поверх мин и неразорвавшихся боеприпасов растут сорняки. Из 21,8 миллиона гектаров пашни до СВО в 2023 году украинские аграрии не засеяли 6,8 миллиона гектаров. Кроме того, Украина потеряла ряд мощностей по маслопереработке.

Как итог, в 2023 календарном году валовой сбор подсолнечника на Украине составил 10,5 миллиона тонн — на 40% ниже уровня 2021 года.

Россия от СВО в масличном плане только выиграла — потеснила уже бывшего лидера по подсолнечному маслу с первой позиции. При этом растениеводство России от СВО не пострадало, поэтому бизнес не останавливал реализацию инвестиционных проектов, а сельскохозяйственные организации засевали поля и собирали урожай.

Вхождение в Россию Донбасса и Новороссии обеспечило дополнительные 1,5 миллиона тонн подсолнечника в 2023 году, столько же прогнозируют эксперты в 2024 году. Также под контроль России перешли маслоэкстракционные заводы. В ЛНР на освобождённых в 2022 году территориях три крупных завода, в ДНР, Херсонской и Запорожской области как минимум по одному. Все они сохранились и работают.

В 2022–2023 маркетинговом году доля Украины на мировом рынке подсолнечного масла сократилась до 34% (в 2021 году были 50%), а России, наоборот, выросла с 28% до 35%. На первое место Украина уже не вернётся.

Во-первых, она потеряла посевные площади и вернуть их не сможет. Мало того: линия фронта приближается к границам Днепропетровской области, а там ещё в 2023 году не собрали 5,5% подсолнечника — он остался в полях. По мере продвижения фронта на Запад, неубранных, а потом и незасеянных полей будет становиться больше.

Во-вторых, у Украины дефицит мощностей по переработке масла, что обернулось после начала СВО экспортом семечки: в 2021 году в ЕС вывезли 21 тысячу тонн семян подсолнечника, а в 2022 году 2 миллиона (в 95 раз больше). Экспорт семечки в 2023 году сократился до 1,4 миллиона тонн, но всё равно мощностей не хватает.

При этом период безоблачных украино-европейских аграрных отношений остался в прошлом: украинская сельхозпродукция на европейском рынке вновь оказывается под ограничениями, а морской экспорт могут заблокировать.

Это только начало

Россия продолжит идти своим курсом как в части продолжения СВО и доведения её до логического завершения, так и в части развития масличного сегмента сельского хозяйства.

Федеральное правительство в 2022 году выделило 4,8 миллиарда рублей 43 регионам России для увеличения объёма производства рапса, подсолнечника и льна. Кроме того, власти стимулируют переработку семечки внутри страны за счёт высоких экспортных пошлин на семена.

Благодаря расширению посевных площадей, включению в экономику пашни Донбасса и Новороссии, а также мер поддержки растёт и переработка масличных. В 2022 году российская маслопереработка выросла на 6%, в 2023 году подросла на 8%, достигнув 30,8 миллиона тонн.

И это далеко не предел: еще в середине 2023 года в процессе реализации находились 26 инвестиционных проектов в масложировом секторе, из которых 20 проектов — строительство новых заводов, а 6 — модернизация существующих.

Таким образом, доля России на мировом рынке масел в ближайшие годы продолжит увеличиваться, а основным рынком сбыта будет Азия. По итогам 2023 года экспорт масложировой продукции из России вырос на 29% — до 10,5 миллиона тонн, из которых 6,3 миллиона пришлось на подсолнечное масло.

Украине в этих условиях остаётся лишь зубоскалить и жаловаться, что в экспортной массе есть масло из Новороссии, а соседям России — изучать её опыт.