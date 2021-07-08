Илья Гавришин

Автор

Окончил Московский авиационный институт, но всегда работал в библиотеках. Наверное, это наследственное - бабушка была библиотекарем в МФТИ. В настоящее время - заместитель директора Российской государственной детской библиотеки по информатизации и фондам. С 2012 года - руководитель проекта Национальная электронная детская библиотека - НЭДБ (<a href=http://arch.rgdb.ru/xmlui/ target=_blank >arch.rgdb.ru</a>). Интересуется диафильмами, советской детской периодикой. Ведет страницы Национальной электронной детской библиотеки в <a href=https://www.facebook.com/arch.rgdb.ru/ target=_blank >Facebook</a>, <a href= https://vk.com/rgdb_nedb target=_blank >ВКонтакте</a>, <a href= https://zen.yandex.ru/nedb target=_blank >Яндекс.Дзен</a>.