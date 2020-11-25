Самоизоляция утомила, дети на дистанционном обучении, постоянно дома, тоже утомили. Сериалы быстро кончаются, Инстаграм надоел. Полистайте старые добрые журналы, которые придумали задолго до пандемии, но цель у них была подходящая — развлечь, занять, научить играя, интересно и всем вместе провести досуг. Разве не этого нам сейчас не хватает?

Национальная электронная детская библиотека Затейник, 1938 год, №3

Национальная электронная детская библиотека Затейник, 1938 год, №5

Национальная электронная детская библиотека Затейник, 1938 год, №4

Откроем подшивку журнала с говорящим названием «Затейник» за 1938 год. Первые страницы каждого номера сильно заполитизированы и представляют только исторический интерес, а вот дальше начинается интересное, веселое, вечное.

Хотя иногда уже первая и последняя страницы обложки представляют собой игру. Например, в перовом номере на первой странице нарисованы шесть вестибюлей московского метро, а на последней — шесть интерьеров. Попробуйте узнать эти станции и сопоставить входы со станциями.

Национальная электронная детская библиотека Вестибюли метро (Затейник, 1938, №1)

Национальная электронная детская библиотека Интерьеры метро (Затейник, 1938, №1)

Мне кажется, что взрослые старой закалки разбираются в географии лучше своих детей. Вот и проверьте — так ли это. В рубрике «Затейная география» помещаются различные географические задачи, загадки и головоломки. За правильные ответы на каждую задачу участникам игры обещали засчитывать «километры» условного путешествия. И тому, кто в конце года наберет больше всех «км», полагался приз. Вы можете не ждать целый год и выдать приз победителю гораздо раньше, ведь под рукой вся подшивка.

Национальная электронная детская библиотека Затейная география (Затейник, 1938, №3)

Национальная электронная детская библиотека Затейная география (Затейник, 1938, №1)

Национальная электронная детская библиотека Затейная география (Затейник, 1938, №2)

В «Мастерской затейника» найдутся задания для всей семьи — мальчишки с папой могут выпиливать лобзиком из фанеры, девчонки с мамой — делать мягкие игрушки.

Национальная электронная детская библиотека Мастерская затейника. Бумажные звери (Затейник, 1938, №3)

«Веселый задачник» предлагает шарады, метаграммы — словесные задачки, в которых зашифрованы различные слова, состоящие из одного и того же числа букв, разгадав одно из слов метаграммы, нужно заменить в нём одну или несколько букв так, чтобы получилось новое слово, логогрифы — загадки, по условиям которых из одного слова получается другое путем добавления или отбрасывания буквы или слога, кроссворды обычные и с картинками, чайнворды, задачки математические, лингвистические, логические.

Национальная электронная детская библиотека Веселый задачник (Затейник, 1938, №11)

Национальная электронная детская библиотека Веселый задачник (Затейник, 1938, №2)

Национальная электронная детская библиотека Веселый задачник (Затейник, 1938, №10)

В каждом номере — рубрика «Шахматы и шашки». Рубрику вел Лев Николаевич Гугель (1914 — 1941) — советский шахматный композитор; председатель Центральной комиссии по шахматной композиции (1939—1941), шахматный пропагандист и организатор.

Национальная электронная детская библиотека Шахматы и шашки (Затейник, 1938, №2)

Если хочется размяться, то попробуйте построить пирамиды. Начните с простой — на трех человек. Или подберите подвижную игру по сезону и по количеству участников (По следам вожака, Борьба за финиш, Перебежка, Рюшка, Выбивание из круга).

Национальная электронная детская библиотека Физкультурные тройки (Затейник, 1938, №1)

Если у вас есть склонность к театральным постановкам, то журнал подойдет и вам. Практически в каждом номере есть сценарии постановок разной сложности, снабженные указаниями по постановке. Литературные загадки тоже вам понравятся — по фрагментам биографии угадать писателя и назвать его главные произведения.

Поверьте, грустить не придется. В каждом номере комиксы Льва Смехова о приключениях Мака и множество картинок-головоломок.

Национальная электронная детская библиотека Мак-рыболов (Затейник, 1938, №8)

Отдыхайте и развлекайтесь всей семьей вместе с журналом «Затейник» за 1938 год.