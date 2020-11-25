Досуг на самоизоляции по версии журнала «Затейник» 1938 года
Самоизоляция утомила, дети на дистанционном обучении, постоянно дома, тоже утомили. Сериалы быстро кончаются, Инстаграм надоел. Полистайте старые добрые журналы, которые придумали задолго до пандемии, но цель у них была подходящая — развлечь, занять, научить играя, интересно и всем вместе провести досуг. Разве не этого нам сейчас не хватает?
Откроем подшивку журнала с говорящим названием «Затейник» за 1938 год. Первые страницы каждого номера сильно заполитизированы и представляют только исторический интерес, а вот дальше начинается интересное, веселое, вечное.
Хотя иногда уже первая и последняя страницы обложки представляют собой игру. Например, в перовом номере на первой странице нарисованы шесть вестибюлей московского метро, а на последней — шесть интерьеров. Попробуйте узнать эти станции и сопоставить входы со станциями.
Мне кажется, что взрослые старой закалки разбираются в географии лучше своих детей. Вот и проверьте — так ли это. В рубрике «Затейная география» помещаются различные географические задачи, загадки и головоломки. За правильные ответы на каждую задачу участникам игры обещали засчитывать «километры» условного путешествия. И тому, кто в конце года наберет больше всех «км», полагался приз. Вы можете не ждать целый год и выдать приз победителю гораздо раньше, ведь под рукой вся подшивка.
В «Мастерской затейника» найдутся задания для всей семьи — мальчишки с папой могут выпиливать лобзиком из фанеры, девчонки с мамой — делать мягкие игрушки.
«Веселый задачник» предлагает шарады, метаграммы — словесные задачки, в которых зашифрованы различные слова, состоящие из одного и того же числа букв, разгадав одно из слов метаграммы, нужно заменить в нём одну или несколько букв так, чтобы получилось новое слово, логогрифы — загадки, по условиям которых из одного слова получается другое путем добавления или отбрасывания буквы или слога, кроссворды обычные и с картинками, чайнворды, задачки математические, лингвистические, логические.
В каждом номере — рубрика «Шахматы и шашки». Рубрику вел Лев Николаевич Гугель (1914 — 1941) — советский шахматный композитор; председатель Центральной комиссии по шахматной композиции (1939—1941), шахматный пропагандист и организатор.
Если хочется размяться, то попробуйте построить пирамиды. Начните с простой — на трех человек. Или подберите подвижную игру по сезону и по количеству участников (По следам вожака, Борьба за финиш, Перебежка, Рюшка, Выбивание из круга).
Если у вас есть склонность к театральным постановкам, то журнал подойдет и вам. Практически в каждом номере есть сценарии постановок разной сложности, снабженные указаниями по постановке. Литературные загадки тоже вам понравятся — по фрагментам биографии угадать писателя и назвать его главные произведения.
Поверьте, грустить не придется. В каждом номере комиксы Льва Смехова о приключениях Мака и множество картинок-головоломок.
Отдыхайте и развлекайтесь всей семьей вместе с журналом «Затейник» за 1938 год.