В первой части мы рассказывали о диафильмах, сделанных на основе или по мотивам классических произведений. Такие диафильмы можно посмотреть вместо прочтения толстой книги, в лучшем случае — перед прочтением.

Сегодня обзор посвящен диафильмам следующего уровня — диафильмам о книгах. Скажу крамольную вещь, но после просмотра такого диафильма, добротно собранного советскими специалистами, достаточно легко выдать себя за человека, который читал первоисточник. Для школьников всех времен наступал момент, когда приходилось устно или письменно оценить сюжет, персонажей, даже самого автора. И сделать это, не сильно выходя за пределы озвученных на предыдущем уроке рамок.

Достоевский Федор Михайлович

Национальная электронная детская библиотека Ф. М. Достоевский и его роман «Преступление и наказание»

Кто много посмеет, тот у них и прав… Так доселе велось и так всегда будет! (Раскольников)

Национальная электронная детская библиотека Романы Ф.М. Достоевского «Бедные люди», «Белые ночи»

Лично для меня это было неприятно, читать я любил, но выискивать скрытые смыслы, навязанные критиками прошлых лет, было неинтересно. Желание покопаться в тексте с помощью тех самых критиков — современников автора — пришло много позже. Думаю, что современные школьники сталкиваются с похожими проблемами, которые усугубляются тем, что они отвыкли читать длинные и сложные тексты.

Гоголь Николай Васильевич

Национальная электронная детская библиотека Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души»

В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России … и за одним разом посмеяться над всем. (Н.В. Гоголь)

Таинственность, напряженность сюжетам придает участие в них «нечистой силы» — ведьм, чертей, русалок.

Национальная электронная детская библиотека «Вечера на хуторе близ Диканьки»: повести Н.В. Гоголя

Национальная электронная детская библиотека Комедия Н. В. Гоголя «Ревизор»

Есть надежда, что диафильмы, которые создавались по программам, утвержденным Министерством просвещения РСФСР специально для уроков литературы, помогут подготовиться к уроку и выгодно отличиться от соседей по парте, которые пасутся на одном и том же сайте. И еще более призрачная надежда на то, что диафильм пробудит любопытство, а для его полного удовлетворения человек обратится к книге.

Несколько слов о наиболее плодовитых авторах диафильмов по литературе.

Лев Павлович Прессман (1924 — 1996) — педагог, доктор педагогических наук, специалист в области технических средств обучения, к которым в те времена относились диафильмы. Работал в Академии педагогических наук РСФСР, потом в Российской академии образования, заведовал лабораторией технических средств обучения.

Зельманова Людмила Моисеевна — доктор педагогических наук, к основным профессиональным интересам относятся развитие речи учащихся, методика использования средств обучения на уроках русского языка и литературы.

Всего в НЭДБ диафильмов с рубрикой «Литература — Учебники и пособия» больше 70. Какие из них самые полезные для современного школьника?

Продолжим знакомство с диафильмами о классиках и вечных произведениях, которые все еще «проходят».

Лермонтов Михаил Юрьевич

Национальная электронная детская библиотека Лирика Лермонтова

Национальная электронная детская библиотека «Герой нашего времени» (рис. Лермонтова)

Чехов Антон Павлович

Национальная электронная детская библиотека Рассказы А. П. Чехова

Национальная электронная детская библиотека Новеллы А.П. Чехова

Маяковский Владимир Владимирович

Национальная электронная детская библиотека Мир огромив мощью голоса... (Дореволюционное творчество Маяковского)

Меня Москва душила в объятьяхКольцом своих бесконечных Садовых

Булгаков Михаил Афанасьевич

Национальная электронная детская библиотека «О скорбной и высокой жизни». М. Булгаков. Вступление

Илья Ильф и Евгений Петров

Национальная электронная детская библиотека Романы И. Ильфа и Е. Петрова

Однажды Валентин Катаев, брат Е. Петрова, предложил: «Есть отличная тема — стулья. Представьте себе, в одном из них спрятаны деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман? А? Соглашайтесь …»

Вот так неожиданно в диафильмах можно найти подробности, которых скорее всего нет на сайтах. Конечно, очень многое в советских диафильмах основано на изречениях советских классиков, правильных критиков, которых было принято цитировать в СССР, и даже на цитатах Ленина. Это не обязательно плохо и неправильно, а еще по тексту рассыпаны факты, даты, имена и цитаты, которые не зависят от политической обстановки. Поэтому попробовать использовать старые диафильмы для подготовки к современным урокам литературы точно стОит!

В обзор не попали диафильмы о Толстом, Пушкине, Некрасове, Фонвизине, Радищеве, Салтыкове-Щедрине и многих других классиках. Но они есть, просто заходите в коллекцию диафильмов и выбирайте по потребности.