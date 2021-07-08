Хомлины — это прибалтийские домовые, сказочные маленькие человечки. Уже пять представителей этого семейства разбросаны по самым посещаемым и популярным среди туристов местам Калининграда. Первый из них появился в июне 2018 года, но все уже натерты до блеска любопытными и мечтательными туристами. Давайте знакомиться?

Илья Гавришин Дедушка Карл

Илья Гавришин Дедушка Карл на Медовом мосту

Дедушка Карл встретит вас на Медовом мосту, который соединяет остров Канта и Рыбную деревню. На острове Канта находится недействующий кафедральный собор с очень долгой историей. В соборе прекрасный орган, интересный музей и могила Иммануила Канта. Рыбная деревня — это новодел, комплекс зданий, стилизованных под довоенную восточно-прусскую архитектуру. Кафе, рестораны, янтарные магазины, много людей.

Илья Гавришин Рыбацкая деревня

Напротив Кафедрального собора в 2018 году открылась восстановленная Новая либеральная синагога Кёнигсберга. Оригинальное, построенное в конце XIX века, здание было разрушено нацистами в 1938 году во время «Хрустальной ночи», фундамент нового здания заложили в 2011.

Недалеко, через речку Преголю, вас встретит мечтатель папа Лео. Он устроился напротив Калининградского областного музея изобразительных искусств. Его, как и остальных хомлинов, регулярно подкармливают монетками, которые также регулярно куда-то исчезают.

Илья Гавришин Мечтатель папа Лео

Можно помечтать вместе с хомлином и ненадолго перенестись в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Н. Кирдина; худож.-оформ. И. Ищенко. — Москва: Диафильм, 1990. — 1 дф. (49 кд.)) в Москве, бывший Музей изящных искусств имени императора Александра III, открытый в 1912 году.

Национальная электронная детская библиотека Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина / Н. Кирдина; худож.-оформ. И. Ищенко.- Москва : Диафильм, 1990.- 1 дф. (49 кд.)

Если дважды перейти реку обратно по большому мосту, то можно добраться до Музея мирового океана. Туда на лодочке, сложенной из листочка бумаги в клеточку, доплыл или дошел малыш Витёк. Пришвартовался он ровно напротив научно-исследовательского судна «Витязь». Теперь это музей с обширной экспозицией, гулять по кораблю нужно долго, много читать и рассматривать. Этот красивый теплоход был построен в 1939 году на верфи Бремерхафена (Германия) по заказу судоходной компании «Нептун» и назывался «Марс». Во время войны входил в состав германского флота, возил грузы, служил госпиталем, вывозил беженцев с осажденных советскими войсками территорий. Название «Витязь» корабль получил только в конце 1940-х годов, когда после череды репараций и модернизаций судно было передано Институту океанологии АН СССР.

Илья Гавришин Малыш Витёк

Славная история работы «Витязя» в качестве научно-исследовательского судна рассказана в документальном диафильме «Сорок рейсов «Витязя» (В.И. Кукса; консультант В.Г. Богоров. — Москва: Диафильм, 1968. — 1 дф. (52 кд.))

Национальная электронная детская библиотека Сорок рейсов «Витязя» / В.И. Кукса; консультант В.Г. Богоров.- Москва : Диафильм, 1968.- 1 дф. (52 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Сорок рейсов «Витязя» / В.И. Кукса; консультант В.Г. Богоров.- Москва : Диафильм, 1968.- 1 дф. (52 кд.)

В жизни этого корабля был печальный период, когда после последнего рейса в 1979 году он ждал превращения в судно-музей и очень быстро превращался в груду металлолома. Только в 1990 году был создан Музей мирового океана и «Витязь» стал одним из основных его экспонатов.

От Музея мирового океана за полчаса можно дойти до Калининградского зоопарка. Можно не торопиться, мы все равно обгоним малышку Улю, которая передвигается верхом на улитке. Ее всегда можно встретить у входа в зоопарк.

Илья Гавришин Малышка Уля

Илья Гавришин Малышка Уля

Задумывались когда-нибудь, как звери попадают в зоопарк? Смотрите диафильм Едут звери в зоопарк (С. Соколинская; худож. А. Гапоненко. — Москва: Диафильм, 1965. — 1 дф. (42 кд.)) — там есть ответы, правда, речь идет о Ленинградском зоопарке. Кстати, большинство героев этого диафильма живут в Калининградском зоопарке и прекрасно себя чувствуют. Зоопарк был основан еще в 1896 году и сейчас представляет собой удачное сочетание старой продуманной немецкой планировки и современных технологий. Посетители довольны, да и звери выглядят здоровыми и ухоженными.

Невозможно говорить о Калининграде и не упомянуть янтарь, ведь совсем рядом, в поселке Янтарном, находится крупнейшее из уже разведанных месторождение балтийского янтаря — более 90% мировых запасов. Бабушка Марта ждет вас у входа в Музей янтаря, расположенного в старинной башне Дона на берегу Верхнего озера.

Национальная электронная детская библиотека Бабушка Марта

А мы приглашаем вас в виртуальный музей — диафильм Баллада о янтаре (С. Самойлов; консультант С. Гуляева. — Москва: Диафильм, 1989. — 1 дф. (43 кд.)) расскажет о янтаре все — от падения капли жидкой смолы доисторического дерева до превращения этой застывшей капли в прекрасное произведение искусства.

Илья Гавришин Изделия Государственной янтарной мануфактуры, 1930-е годы

Пока хомлинов пять. Наверняка в Калининграде есть еще места, которые стоит посмотреть.