14 мая 1928 года в Москве в семье художника и поэта Леонида Евгеньевича Фейнберга и Марии Ивановны Коровиной (Яковлевой по первому мужу — художнику Валентину Александровичу Яковлеву) родилась дочь Софья. Отец был художником, дядя — пианистом и драматургом, Софью с детства окружали искусство, музыка и книги.

Национальная электронная детская библиотека Софья Прокофьева (Детская литература, 1975 год, №8, фото Н. Кочнева)

Прокофьева оставила заметный след в детской литературе как автор, но интересно, что по образованию Софья Леонидовна — художник-иллюстратор. В 1951-м она поступила на графический факультет Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, училась у Б. А. Дехтерёва. Дипломной работой стали иллюстрации к книге стихов С. Я. Маршака. Даже вышла одна книга с иллюстрациями Прокофьевой (ДжавадТарджеманов, «Карусель», 1957 год), но желание писать пересилило. Первым изданием, где Прокофьева выступила автором, стала сказка в стихах «Кто лучше?» с иллюстрациями Евгения Чарушина, вышедшая в 1957 году.

Говорила Лайке свинка:— Мой сыночек — хвост крючком,На спине растет щетинка,Роет грязь он пятачком.Он послушен и понятлив,Ищет сам себе еду.Я не хвастаюсь, но вряд лиЯ еще таких найду.

Национальная электронная детская библиотека Кто лучше? / Прокофьева; — : Детгиз, 1957.- с

Софья Леонидовна вышла замуж за художника Олега Прокофьева, сына знаменитого композитора. После рождения сына Сергея она начала писать сказки. Прокофьева выбрала особый тип современной волшебной сказки, где действие разворачивается в конкретной и вполне реальной современной действительности.

Национальная электронная детская библиотека Удивительные приключения мальчика без тени и тени без мальчика / С. Л. Прокофьева; худож. В. Андриевич, Б. Маркевич.- М. : Детский мир, 1962.- 48 с

В издательстве «Детский мир» (с 1963 года — «Малыш») стали выходить книги Софьи Прокофьевой: «Удивительные приключения мальчика без тени и тени без мальчика» (1962), «Неизвестный с хвостом» или «Приключения плюшевого тигра» (1963), «Зелёная пилюля» (1964), «Сказка о ленивой девочке Маше» (1965), «Сказка о твоих ботинках» (1965).

В 1965 году издательство «Детская литература» выпустило повесть-сказку «Приключения жёлтого чемоданчика». Толчком к созданию сказки послужила реальная история реального желтого чемодана, который Софья Леонидовна чуть не перепутала с похожим чемоданом соседа по купе в одной из поездок.

Приключения желтого чемоданчика / С.Л. Прокофьева; худож. Ю. Гершкович. — Москва: Диафильм, 1969. — 1 дф. (48 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Приключения желтого чемоданчика / С. Прокофьева; рис. В. Горяева.- Москва : Детская литература, 1965.- 64 с

Национальная электронная детская библиотека Приключения желтого чемоданчика / С.Л. Прокофьева; худож. Ю. Гершкович.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (48 кд.)

Эта одна из самых популярных сказок не была любимой у самого автора. Прокофьева считает главным в своем творчестве серию повестей, которые объединяют в цикл «Повелитель волшебных ключей» главные герои — добрый волшебник Алёша и его говорящий кот Васька. Первая сказка цикла появилась в 1957 году, а вернулась Прокофьева к этим героям только двадцать лет спустя.

Капитан Тин Тиныч. Ч.1 / Прокофьева С.; Худож. Сапегин К. — Москва: Диафильм, 1984. — (38 кд.)

Капитан Тин Тиныч. Ч.2 / Прокофьева С.; Худож. Сапегин К. — Москва: Диафильм, 1984. — (42 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Капитан Тин Тиныч. Ч.1 / Прокофьева С.; Худож. Сапегин К.- Москва : Диафильм, 1984.- 2 дф. (38 кд., 42 кд.)

Прокофьева написала множество пьес и еще занималась вольным пересказом сказок и легенд, авторских и народных.

Национальная электронная детская библиотека Приключения плюшевого тигра / Софья Прокофьева; худож. О. Новозонов.- Москва : Диафильм, 1965.- 1 дф. (46 кд.)

Для меня явным показателем популярности автора является количество диафильмов, сделанных по его произведениям. Сказки Прокофьевой, фантастические, заполненные необыкновенными событиями и невероятными приключениями, представляли благодатный материал для создателей диафильмов. На текущий момент в коллекции диафильмов НЭДБ можно найти 22 диафильма по сказкам Прокофьевой.

Национальная электронная детская библиотека Не буду просить прощения / С. Прокофьева; рис.- Москва : Детская Литература, 1968.- 47 с

Национальная электронная детская библиотека Не буду просить прощения! / Софья Прокофьева; художник Л. Муратова.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (49 кд.)

Среди них и ранние сказки («Приключения плюшевого тигра», «Сказка о ленивой девочке Маше»), и бестселлер «Приключения желтого чемоданчика», и двухсерийные диафильмы по сказкам «Лоскутик и облако» и «Капитан Тин Тиныч» и еще много увлекательных историй.

Национальная электронная детская библиотека Сказка о ленивой девочке Маше

Национальная электронная детская библиотека Лоскутик и облако / Прокофьева, 1976

Национальная электронная детская библиотека Лоскутик и облако / Прокофьева, 1976

В 2015 году издательство «Время» выпустило книгу воспоминаний Софьи Прокофьевой «Дорога памяти». Особенно интересно читать о довоенных и даже дореволюционных временах, об истории семьи. Так что Софья Леонидовна умеет заинтересовать и взрослых.