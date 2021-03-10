Не спешите упрекать меня в сексизме — котов тоже не бывает много. Кто же они такие, эти самые лайкоёмкие герои многочисленных публикаций в бесконечных лентах разнообразных соцсетей?

Национальная электронная детская библиотека Кошки / – Москва: Земля и фабрика, – 116 с

Обратимся к авторитетному источнику — Альфреду Брему.

Кошки / [обложка и 5 рис. худ. В. Ватагина]. — Москва: Земля и фабрика, [1917]. — 116 с. Кошки — хищные мелкопитающие, отличающиеся необыкновенно красивым и изящным строением тела. Тихая, бесшумная поступь кошки объясняется тем, что подошвы лап снабжены мягкими, иногда покрытыми волосами, подушечками. Органом осязания кошки являются усы; стоит только дотронуться до них, чтобы заставить ее отдернуть голову. Домашняя кошка не так свирепа, как ее дикая родственница, и питается всевозможной пищей, которую получает от человека.

Обратите внимание на забавную опечатку — кошки названы МЕЛКОпитающими. С Брема начал книгу Кошки / [обложка и 5 рис. худ. В. Ватагина]. — Москва: Земля и фабрика, [1917]. — 116 с.составитель серии «Лики звериные» Вл. Попов.

Кошки стали героями множества сказок, рассказов, стихов, научно-популярных изданий, которые сопровождаются еще более бесчисленным количеством рисунков.

Раз мы начали с официального представления, то сначала познакомим вас с тематическими диафильмами, которые раскроют разнообразный мир кошек во всей красе. О домашних кошках — документальный диафильм Кошачий вернисаж / автор Н. Непомнящий; фотографии А. Калашникова. — Москва: Диафильм, 1990. — 1 дф. (43 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Кошачий вернисаж / автор Н. Непомнящий; фотографии А. Калашникова. – Москва: Диафильм, 1990.– 1 дф. (43 кд.)

У человека неопытного просто глаза разбегаются — сколько их разных, каждая по-своему хороша. Но каким-то непостижимым образом хозяин выбирает свою кошку. Или наоборот? Ведь есть хорошая шутка: «Раз человек меня кормит, значит — я бог».

Кошачий вернисаж Итак, вы приняли решение делить вашу жизнь с кошкой? Это ответственный миг. Самое время вспомнить французского поэта Жана Кокто, чья кошка носила ошейник с надписью: «Кокто принадлежит мне»

О диких представителях семейства кошачьих — диафильм Игоря Акимушкина Это все — кошки / И. Акимушкин; худож. Н. Строганова. — Москва: Диафильм, 1983. — 1 дф. (33 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Это все — кошки / И. Акимушкин; худож. Н. Строганова. – Москва: Диафильм, 1983.- 1 дф. (33 кд.)

Пожалуй, самый известный сказочный кот — это Кот в сапогах. Сказку про него придумал Шарль Перро, а нам она известна в переводах. Например, Василия Жуковского. Заметьте, что в начала прошлого века очень вольно обращались с авторством — в издании Кот в сапогах / В. Жуковский; издание журнала «Малютка». — Москва: Издание И.Д. Сытина, 1903 Перро не упоминается вовсе, а Жуковский вроде как автор.

Национальная электронная детская библиотека Кот в сапогах / В. Жуковский; издание журнала «Малютка».- Москва : Издание И.Д. Сытина, 1903

С детства помню котенка Тюпу, которого нарисовал Евгений Чарушин. У него вообще животные здорово получались, но коты особенно. Вот кот Епифан, например.

Национальная электронная детская библиотека Кот Епифан / Е. Чарушин; рисунки автора.- Mосква : Детгиз, 1948.- 14 с

А диафильм Почему Тюпа не ловит птиц / Е. Чарушин; худож. Н. Строганова. — Москва: Диафильм, 1976. — 1 дф. (32 кд.) по рассказу Чарушина нарисовала Надежда Строганова.

Национальная электронная детская библиотека Почему Тюпа не ловит птиц / Е. Чарушин; худож. Н. Строганова. – Москва: Диафильм, 1976. – 1 дф. (32 кд.)

Очередная версия истоков вражды кошек и собак прекрасно изложена Самуилом Маршаком и проиллюстрирована Георгием Никольским в диафильме Кот-скорняк / С. Маршак; худож. Г. Никольский. — Москва: Диафильм, 1968. — 1 дф. (31 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Кот-скорняк / С. Маршак; худож. Г. Никольский. – Москва: Диафильм, 1968. – 1 дф. (31 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Кот-скорняк / С. Маршак; худож. Г. Никольский. – Москва: Диафильм, 1968. – 1 дф. (31 кд.)

Еще несколько сказок и рассказов про котов, с которыми вы вряд ли сталкивались:

Сто котов / [автор текста Владимир Батыр; обл. и ил. В. Игнатьева]. — Казань: Татарское книжное издательство, 1959. — [15] с.

Национальная электронная детская библиотека Сто котов / – Казань : Татарское книжное издательство, 1959

Котенок, который вздумал летать / Лин Цзе. — Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1958. — 15 с.

Национальная электронная детская библиотека Котенок, который вздумал летать / Лин Цзе. – Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1958. – 15 с

Кот-колоброд и крысы / Евг. Иванов; рис. В. Замирайло. — Москва: Гос. изд-во, 1928. — 21 с.

Национальная электронная детская библиотека Кот-колоброд и крысы / Евг.Иванов; рис. В. Замирайло. – Москва: Гос.изд-во, 1928. – 21 с

О молочке, овсяной каше и сером котишке Мурке / Д. Мамин-Сибиряк; обложка и рисунки Е. Кругликовой. — Москва-Ленинград: Государственное издательство, 1929. — 16 с.

Национальная электронная детская библиотека О молочке, овсяной каше и сером котишке Мурке / Д. Мамин-Сибиряк; обложка и рисунки Е. Кругликовой. – Москва – Ленинград: Государственное издательство, 1929. – 16 с

В завершение кошачьего выпуска — вполне жизненная ситуация, которая подстерегает каждого счастливого хозяина. Если вдруг вы зазеваетесь и дело примет оборот, описанный в диафильме Пропажа / Е. Серова; худож. А. Зегер. — Москва: Диафильм, 1958. — 1 дф. (30 кд.),

Национальная электронная детская библиотека Пропажа / Е. Серова; худож. А. Зегер. – Москва: Диафильм, 1958. – 1 дф. (30 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Пропажа / Е. Серова; худож. А. Зегер. – Москва: Диафильм, 1958. – 1 дф. (30 кд.)

Зазевался я немножко —Не закрыл входную дверь,И у нас пропала кошка …Где искать ее теперь?

то сразу проверяйте под одеялами, сэкономите кучу времени и нервов.

Национальная электронная детская библиотека Как поссорились две кошки