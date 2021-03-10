Кошек много не бывает, особенно в детской библиотеке
Не спешите упрекать меня в сексизме — котов тоже не бывает много. Кто же они такие, эти самые лайкоёмкие герои многочисленных публикаций в бесконечных лентах разнообразных соцсетей?
Обратимся к авторитетному источнику — Альфреду Брему.
Обратите внимание на забавную опечатку — кошки названы МЕЛКОпитающими. С Брема начал книгу Кошки / [обложка и 5 рис. худ. В. Ватагина]. — Москва: Земля и фабрика, [1917]. — 116 с.составитель серии «Лики звериные» Вл. Попов.
Кошки стали героями множества сказок, рассказов, стихов, научно-популярных изданий, которые сопровождаются еще более бесчисленным количеством рисунков.
Раз мы начали с официального представления, то сначала познакомим вас с тематическими диафильмами, которые раскроют разнообразный мир кошек во всей красе. О домашних кошках — документальный диафильм Кошачий вернисаж / автор Н. Непомнящий; фотографии А. Калашникова. — Москва: Диафильм, 1990. — 1 дф. (43 кд.)
У человека неопытного просто глаза разбегаются — сколько их разных, каждая по-своему хороша. Но каким-то непостижимым образом хозяин выбирает свою кошку. Или наоборот? Ведь есть хорошая шутка: «Раз человек меня кормит, значит — я бог».
О диких представителях семейства кошачьих — диафильм Игоря Акимушкина Это все — кошки / И. Акимушкин; худож. Н. Строганова. — Москва: Диафильм, 1983. — 1 дф. (33 кд.)
Пожалуй, самый известный сказочный кот — это Кот в сапогах. Сказку про него придумал Шарль Перро, а нам она известна в переводах. Например, Василия Жуковского. Заметьте, что в начала прошлого века очень вольно обращались с авторством — в издании Кот в сапогах / В. Жуковский; издание журнала «Малютка». — Москва: Издание И.Д. Сытина, 1903 Перро не упоминается вовсе, а Жуковский вроде как автор.
С детства помню котенка Тюпу, которого нарисовал Евгений Чарушин. У него вообще животные здорово получались, но коты особенно. Вот кот Епифан, например.
А диафильм Почему Тюпа не ловит птиц / Е. Чарушин; худож. Н. Строганова. — Москва: Диафильм, 1976. — 1 дф. (32 кд.) по рассказу Чарушина нарисовала Надежда Строганова.
Очередная версия истоков вражды кошек и собак прекрасно изложена Самуилом Маршаком и проиллюстрирована Георгием Никольским в диафильме Кот-скорняк / С. Маршак; худож. Г. Никольский. — Москва: Диафильм, 1968. — 1 дф. (31 кд.)
Еще несколько сказок и рассказов про котов, с которыми вы вряд ли сталкивались:
Сто котов / [автор текста Владимир Батыр; обл. и ил. В. Игнатьева]. — Казань: Татарское книжное издательство, 1959. — [15] с.
Котенок, который вздумал летать / Лин Цзе. — Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1958. — 15 с.
Кот-колоброд и крысы / Евг. Иванов; рис. В. Замирайло. — Москва: Гос. изд-во, 1928. — 21 с.
О молочке, овсяной каше и сером котишке Мурке / Д. Мамин-Сибиряк; обложка и рисунки Е. Кругликовой. — Москва-Ленинград: Государственное издательство, 1929. — 16 с.
В завершение кошачьего выпуска — вполне жизненная ситуация, которая подстерегает каждого счастливого хозяина. Если вдруг вы зазеваетесь и дело примет оборот, описанный в диафильме Пропажа / Е. Серова; худож. А. Зегер. — Москва: Диафильм, 1958. — 1 дф. (30 кд.),
Зазевался я немножко —Не закрыл входную дверь,И у нас пропала кошка …Где искать ее теперь?
то сразу проверяйте под одеялами, сэкономите кучу времени и нервов.