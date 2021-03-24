Пушкин не дожил до изобретения фотографии двух лет, поэтому фотографического изображения великого русского поэта нет. Официальным годом рождения фотографии считается 1839 год, когда 7 января на совместном заседании Французской академии наук и Академии изящных искусств французский физик Франсуа Араго сделал доклад о дагеротипии — изобретении Луи Дагера. Справедливости ради надо сказать, что Дагер долгое время работал вместе с другим французом, Жозефом Ньепсом, они пытались объединить свои наработки в технике получения и закрепления изображения, но дагеротипию изобрел уже после смерти партнера.

Национальная электронная детская библиотека Три имени стоят у колыбели фотографии — французы Жозеф Ньепс, Луи Дагер и англичанин Вильям Тальбот

Огромный вклад в развитие русской фотографии внес Сергей Львович Левицкий (1819−1898), юрист по образованию, художник-фотограф по призванию. Левицкий создал обширную галерею портретов деятелей искусства, литературы, науки, государственных деятелей. Считается, что он предложил использовать для процесса русское слово «светопись». Левицкий бросил службу и серьезно занялся фотографией, учился в Риме и Париже, был лично знаком с Луи Дагером. В 1850 году в Санкт-Петербурге Левицкий открывает фотоателье «Светопись» на Невском проспекте, напротив Казанского собора. Для нас это великая удача, ведь в этом ателье были созданы знаменитые фотографии знаменитых людей.

Национальная электронная детская библиотека Сергей Львович Левицкий (1819–1898)

Вот групповой портрет писателей — авторов журнала «Современник».

Национальная электронная детская библиотека Сидят: И. Гончаров, И. Тургенев, А. Дружинин, А. Островский. Стоят: Л. Толстой, Д. Григорович

Узнали высокого человека в офицерской форме? Это Лев Николаевич Толстой, фотография сделана в 1856 году, в период публикации «Севастопольских рассказов».

И. А. Бунин …Офицерский портрет, по-моему, один из самых замечательных его портретов… ему под тридцать лет, он в артиллерийском мундире совсем простого вида, худ и широк в кости, снят до пояса, но легко угадаешь, что он высок, крепок и ловок.

Национальная электронная детская библиотека Лев Николаевич Толстой

В 1859 году Левицкий открыл фотоателье в Париже. За фотопортреты Наполеона III и его семьи получил звание «Фотограф императора Наполеона III». В России Сергей Львович Левицкий фотографировал Николая I, Александра II, Александра III. В 1877 году Левицкий удостоен звания «Фотограф их Императорских величеств».

Но вернемся к русским писателям, портреты которых Левицкий делал как на Невском, так и в Парижском ателье.

В апреле 1861 года он сделал портрет Герцена, который сам писатель считал «превосходным». Критик Стасов писал, что поза Христа в картине «Тайная вечеря» навеяна художнику Николаю Ге фотопортретом Герцена.

Национальная электронная детская библиотека Александр Иванович Герцен

Также остался доволен портретом работы Левицкого Иван Сергеевич Тургенев, жаловавшийся, что его постоянно изображают «каким-то Юпитером».

Национальная электронная детская библиотека Иван Сергеевич Тургенев

Герой Отечественной войны 1812 года, декабрист князь Сергей Григорьевич Волконский посетил парижское ателье Левицкого в начале 1860-х. К тому времени Волконский отбыл каторгу, перебрался на поселение ближе к Москве и отправился на лечение за границу.

Национальная электронная детская библиотека Сергей Григорьевич Волконский

Уже в те годы Левицкий придумывал всякие эффекты, например помещал на один снимок человека в разных позах и даже в разных костюмах. Он использовал электрическое освещение при съемке портретов, ввел сменные декоративные фоны, предложил ряд усовершенствований оборудования ателье.

Национальная электронная детская библиотека Двойной Герцен

Не зря Сергей Львович Левицкий говорил: «Я люблю ее (фотографию) как искусство и верю в ее художественную ценность».

Национальная электронная детская библиотека Николай Алексеевич Некрасов, Фёдор Иванович Тютчев, Иван Александрович Гончаров

Диафильм «Русские писатели в фотографиях С. Левицкого» (Н. Высоколова; худож.-оформ. Е. Лехт. — Москва: Диафильм, 1988. — 1 дф. (37 кд.)) расскажет о творчестве мастера более подробно.

А если вы предпочитаете рассматривать портреты писателей на холсте, то смотрите диафильм «Русские писатели в изобразительном искусстве» (Л. Кашук. — Москва: Диафильм, 1987. — 1 дф. (50 кд.))