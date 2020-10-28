Отфрид Пройслер родился 20 октября 1923 года в городе Рейхенберг в Северной Богемии. В 1942 году он, как и большинство одноклассников, попал под тотальную мобилизацию и был отправлен на фронт. В 1944 году в звании лейтенанта на территории Бессарабии был взят в плен. Зиму 1944−45 года провел в лагере НКВД №97 для военнопленных офицеров в Елабуге. Остальное время до освобождения в 1949 году — в Казани. Большую часть плена работал на строительстве.

Чревовещатели и канатоходцы. Диалог немецкого писателя Отфрида Пройслера и советского писателя Владимира Железникова (Детская литература, 1991 год, №4) Я еще не стал совершеннолетним гражданином, когда была объявлена тотальная мобилизация и всех послали на фронт. Нам пришлось очень рано стать взрослыми: под моим началом находилось 200 человек. Это было очень трудно, но рождало чувство ответственности. Потом я попал в плен, сидел в лагере в Татарии, и у меня масса страшных воспоминаний… Я слишком хорошо представляю, как жили дети во время войны. Но я никогда не стану рассказывать детям о войне. Если буду долго жить, возможно, напишу большой взрослый роман о войне.

Национальная электронная детская библиотека Отфрид Пройслер (Детская литература, 1983 год, №9)

Были и светлые моменты. Пройслер неоднократно в интервью упоминал кузнеца Кузьму, который подкармливал его печеной картошкой. За время пребывания в плену Пройслер выучил русский язык со всеми особенностями, свойственными лагерям и пересылкам. Став знаменитым писателем, Пройслер неоднократно приезжал в Советский Союз, во многих интервью и поздравлениях советским писателям встречаются фрагменты на русском.

Отфрид Пройслер вернулся из плена в июне 1949 года. Ему повезло найти родных и невесту Анеллу Кинд в Баварии. Они поженились в том же году, позже в семье родились дочери — Рената (1951 г.), Регина (1953 г.) и Сюзанна (1958). Отфрид решил стать учителем. Во время учебы подрабатывал местным корреспондентом и писал истории для детского радио. Закончив обучение, Пройслер работал преподавателем в школе до 70-х годов.

Успех ему принесла книга «Маленький водяной», написанная в 1956 году.

Маленький водяной / Пройслер О.; Худож. Диодоров Б. — Москва: Диафильм, 1980. — 1 дф. (46 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Маленький водяной / Пройслер О.; Худож. Диодоров Б.- Москва : Диафильм, 1980.- 1 дф. (46 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Маленький водяной / Пройслер О.; Худож. Диодоров Б.- Москва : Диафильм, 1980.- 1 дф. (46 кд.)

Годом позже появилась «Маленькая Баба-Яга».

Маленькая Баба-Яга. Ч.1 / Пройслер О.; Худож. Савченко А., Степанцев Б. — Москва: Диафильм, 1977. — 2 дф. (45 кд.; 48 кд.)

Маленькая Баба-Яга. Ч.2 / Пройслер О.; Худож. Савченко А., Степанцев Б. — Москва: Диафильм, 1977. — 2 дф. (45 кд.; 48 кд.)

Обе сказки были переведены на русский и опубликованы в журнале «Мурзилка», а потом неоднократно издавались отдельными книгами.

В 1971 году написана одна из важнейших работ — «Крабат, или Легенды старой мельницы». В основе книги лежит народная легенда лужицких сербов — сорбов об ученике колдуна Крабате. Хотя книга кажется сказкой (мальчик сирота попадает на водяную мельницу, которая оказывается школой черной магии), Пройслер говорил о книге так:

Это и моя история, история моего поколения, история всех молодых людей, которые соприкасаются с властью и ее соблазнами и запутываются в них.

Национальная электронная детская библиотека «Крабат, или Легенды старой мельницы» (худ. С. Крестовский)

За эту книгу, переведенную на 37 языков, Пройслер получил множество литературных премий.

Немецкая премия за детскую литературу (German Youth Book Prize), 1972

Польская премия за детскую литературу (Polish Youth Book Prize), 1972

Европейская премия за детскую литературу (European Youth Book Prize), 1973

Серебряный грифель (Silver pen from Rotterdam), 1973

Известная книга 1973 года — премия Американской библиотечной ассоциации (Notable Book of 1973 — American Library Association)

Премия за детскую литература Польских книгоиздателей (Youth Book Prize of the Polish Publishers' Association), 1977

В 1981 году писатель придумал несколько историй про гнома Хёрбе.

Хербе-большая шляпа / О. Пройслер; худож. А. Добрицын. — Москва: Диафильм, 1986. — 1 дф. (48 кд.)

Новый год гнома Хербе / Пройслер О.; Худож. Соколов С. — Москва: Диафильм, 1989. — 1 дф. (36 кд.)

В том же году в журнале «Мурзилка» (1981 год, №№ 3−8) публиковали сказку Пройслера «Маленькое приведение» в пересказе Юрия Коринца и Натальи Бурловой.

Национальная электронная детская библиотека Маленькое привидение (Мурзилка, 1981 год, №3)

Отфрид Пройслер завещал свое литературное наследие Берлинской государственной библиотеке (Staatsbibliothek zu Derlin). Писатель скончался 18 февраля 2013 году в кругу семьи. Он сдержал слово — написал книгу воспоминаний «Я — рассказчик историй» (Ich bin ein Geschichtenerzähler), которая была опубликована еще при жизни в 2010 году. Это, конечно, не роман, но про войну и плен там есть.