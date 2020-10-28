Отфрид Пройслер: Несказочная история сказочника
Отфрид Пройслер родился 20 октября 1923 года в городе Рейхенберг в Северной Богемии. В 1942 году он, как и большинство одноклассников, попал под тотальную мобилизацию и был отправлен на фронт. В 1944 году в звании лейтенанта на территории Бессарабии был взят в плен. Зиму 1944−45 года провел в лагере НКВД №97 для военнопленных офицеров в Елабуге. Остальное время до освобождения в 1949 году — в Казани. Большую часть плена работал на строительстве.
Были и светлые моменты. Пройслер неоднократно в интервью упоминал кузнеца Кузьму, который подкармливал его печеной картошкой. За время пребывания в плену Пройслер выучил русский язык со всеми особенностями, свойственными лагерям и пересылкам. Став знаменитым писателем, Пройслер неоднократно приезжал в Советский Союз, во многих интервью и поздравлениях советским писателям встречаются фрагменты на русском.
Отфрид Пройслер вернулся из плена в июне 1949 года. Ему повезло найти родных и невесту Анеллу Кинд в Баварии. Они поженились в том же году, позже в семье родились дочери — Рената (1951 г.), Регина (1953 г.) и Сюзанна (1958). Отфрид решил стать учителем. Во время учебы подрабатывал местным корреспондентом и писал истории для детского радио. Закончив обучение, Пройслер работал преподавателем в школе до 70-х годов.
Успех ему принесла книга «Маленький водяной», написанная в 1956 году.
Маленький водяной / Пройслер О.; Худож. Диодоров Б. — Москва: Диафильм, 1980. — 1 дф. (46 кд.)
Годом позже появилась «Маленькая Баба-Яга».
Маленькая Баба-Яга. Ч.1 / Пройслер О.; Худож. Савченко А., Степанцев Б. — Москва: Диафильм, 1977. — 2 дф. (45 кд.; 48 кд.)
Маленькая Баба-Яга. Ч.2 / Пройслер О.; Худож. Савченко А., Степанцев Б. — Москва: Диафильм, 1977. — 2 дф. (45 кд.; 48 кд.)
Обе сказки были переведены на русский и опубликованы в журнале «Мурзилка», а потом неоднократно издавались отдельными книгами.
В 1971 году написана одна из важнейших работ — «Крабат, или Легенды старой мельницы». В основе книги лежит народная легенда лужицких сербов — сорбов об ученике колдуна Крабате. Хотя книга кажется сказкой (мальчик сирота попадает на водяную мельницу, которая оказывается школой черной магии), Пройслер говорил о книге так:
За эту книгу, переведенную на 37 языков, Пройслер получил множество литературных премий.
- Немецкая премия за детскую литературу (German Youth Book Prize), 1972
- Польская премия за детскую литературу (Polish Youth Book Prize), 1972
- Европейская премия за детскую литературу (European Youth Book Prize), 1973
- Серебряный грифель (Silver pen from Rotterdam), 1973
- Известная книга 1973 года — премия Американской библиотечной ассоциации (Notable Book of 1973 — American Library Association)
- Премия за детскую литература Польских книгоиздателей (Youth Book Prize of the Polish Publishers' Association), 1977
В 1981 году писатель придумал несколько историй про гнома Хёрбе.
Хербе-большая шляпа / О. Пройслер; худож. А. Добрицын. — Москва: Диафильм, 1986. — 1 дф. (48 кд.)
Новый год гнома Хербе / Пройслер О.; Худож. Соколов С. — Москва: Диафильм, 1989. — 1 дф. (36 кд.)
В том же году в журнале «Мурзилка» (1981 год, №№ 3−8) публиковали сказку Пройслера «Маленькое приведение» в пересказе Юрия Коринца и Натальи Бурловой.
Отфрид Пройслер завещал свое литературное наследие Берлинской государственной библиотеке (Staatsbibliothek zu Derlin). Писатель скончался 18 февраля 2013 году в кругу семьи. Он сдержал слово — написал книгу воспоминаний «Я — рассказчик историй» (Ich bin ein Geschichtenerzähler), которая была опубликована еще при жизни в 2010 году. Это, конечно, не роман, но про войну и плен там есть.