«Деткор, учись писать!» Пионерская правда, 1925 год, №23 Хочешь, чтобы заметка была ин­тересной и полезной, усвой правило: Вопрос освещай кратко, но ясно, не размазывая его и не превращая в казенный отчет.

Март 1925 года. Начинается выпуск газеты «Пионерская правда». Огромное количество материалов в редакцию присылают пионерские корреспонденты или, следуя пристрастию той эпохи к сокращениям, пикоры. Понятное дело, что сходу у ребят получалось плохо, и редакция практически в каждом номере давала советы пикорам. Посмотрим, сильно ли отличаются советы вековой давности (Пионерская правда, 1925 год, №16) от тех, что предлагает своим авторам редакция Яндекс.Дзен.

Пикор, для того, чтобы твоя заметка пошла:

1) не пиши заметок длиной в километр, пиши живо и интересно, давай свои выводы и предложения;

Тут даже добавить нечего, такой подход будет работать всегда

Национальная электронная детская библиотека Пионерская правда, 1925 год, №16

2) не пиши о мелких фактах, интересных только для своих ребят: трусики разорвал, рыбу пой­мал и т.п. Помни, что газету читают все ребята Московской губернии;

Сейчас бери шире, весь мир может читать. Но вот уровень интересов у читателей всего мира очень разный. Так что пойманная рыба, а особенно и порванные трусики найдут свою аудиторию.

Национальная электронная детская библиотека Пионерская правда, 1925 год, №16

3) пиши только о том, что хо­рошо знаешь, а не хватай цифры и факты из воздуха. Сообщай больше фактов;

Тоже верно, только факты сейчас хватают из Интернета, но веса им это не добавляет.

Национальная электронная детская библиотека Пионерская правда, 1925 год, №16

4) пиши каждую заметку на отдельном листке, подписывай свою фамилию, отряд и адрес, пиши чисто, чернилами.

Читай — пиши грамотно и аккуратно, проверяй свои заметки перед публикацией. Тогда не стыдно будет и фамилию подписать.

Национальная электронная детская библиотека Пионерская правда, 1925 год, №16

«Пионерская правда» создала рубрику «Уголок пикора», в которой давала советы начинающим корреспондентам устами сотрудников и уже опытных пикоров, публиковала письма ребят с вопросами и ответами. Ведь писать пионерам приходилось много, помните стенгаз (стенгазеты)?

Пионерская правда, 1925 год, №9 ко Дню печати

«Строчки, строчки, горячие строчки!..В каждой букве корявой — быт!Ведь недаром же поздней ночкойЮный Ленинец бойко строчит!»Пионерская правда, 1925 год, №9

Пионерская правда, 1925 год, №9

Национальная электронная детская библиотека Пионерская правда, 1925 год, №9

К маю 1925 года насчитывалось уже 2500 пикоров, но этого было мало. Поэтому пионеры вовлекали в работу деревенских и прочих «неорганизованных» ребят. Издательство «Юный ленинец» в помощь пионерской работе выпустило издание «Памятка пикора» ценой в 12 копеек. Постепенно писать в газету стали не только пионеры, поэтому появился термин «деткор».

Пионерская правда, 1925 год, №23 накануне Международной детской недели

Вот и сходки Дзена по пятницам и понедельникам — аналог кружка деткора.

Растет деткоровская армия… Все новые и новые ребята: пионеры и неорганизованные вовлекаются в нее. Поэтому ясно, что сейчас одна из главных задач всей пионерской работы является организация деткоровской учебы.

Национальная электронная детская библиотека Пионерская правда, 1925 год, №23

И напоследок еще один совет о том, как писать, чтобы привлечь читателя и заинтересовать продолжением.

«А я нашел средство, как привлечь читателя». Все глаза и уши членов редколлегии впиваются в него, а он гордо произносит: «Революци­онный Пинкертон», что вы скажете на это»? Но все так ошеломлены, что ничего не могут сказать. Наконец, предколлегии робко спрашивает: «А кто же будет писать этого самого Пинкертона»? — «Да я, у меня давно готово,—отвечает гениальный пионер.— Вот слушайте: у американского миллионера Кролея была украдена масса ценных акций. Вне себя от горя он по­звал знаменитого сыщика Гар­ри Вилькенса и флегматично сказал ему: «Сто за возврат».— «Есть», также флегматично ответил сыщик, и вылетел, как бомба, на улицу. Две недели прошло в бесплодных поисках. Наконец, Вилькинс напал на след, и. Продолжение следует. Вот читатель и заинтересуется продолжением».

(Пионерская правда. 1925 год, №9) Все это хорошо, сказал ему предредколлегии, но ведь ты назвал своего Пинкертона революционным, а у тебя тут нихрена революционного нет. — Чудак человек, — ответил гениальный пикор, да ведь сам же Ильич сказал: дело не в названии.

Метод очень похож на кликбейт, так что применяйте советы гениального пикора осмысленно.