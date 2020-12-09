Отец Владимира Иоганн Даль происходил «из датских офицерских детей», принял в 1799 году русское подданство и русское имя Иван Матвеевич. Он был разносторонне образованным человеком, знал древние и современные языки и, как известный лингвист, был выписан в Россию Екатериной II на должность библиотекаря. Но из финансовых соображений Даль-отец решил сменить профессию, уехал в Германию, окончил медицинский факультет в Иенском университете и вернулся в Россию уже врачом. В Петербурге женился на немке Юлии Христофоровне Фрейтаг.

Национальная электронная детская библиотека Юлия Христофоровна Фрейтаг, мать

Иван Матвеевич Даль служил по горному ведомству в Гатчине, Петрозаводске, потом перевелся в морское ведомство и был назначен врачом на военный чугунно-литейный завод в Луганске. Тут 10 ноября 1801 года и родился Владимир Иванович, он стал четвертым ребенком в семье. В 1812 году Ивана Матвеевича переводят генерал-штаб-доктором Черноморского флота в город Николаев, куда он переезжает с семьей.

Мать Даля Юлия Христофоровна была прекрасно образована, знала пять языков и детей учила всему сама, не делая различий между мальчиками и девочками. И тем и другим она преподавала и науки, и прикладные дисциплины, даже рукоделие. Только после переезда в Николаев и только для уроков математики и рисования дети ходили к учителям Штурманского училища. Занятия рукоделием в будущем помогли Далю стать хорошим хирургом. Кстати, он одинаково хорошо владел обеими руками.

В 1814 году старших мальчиков, Владимира и Карла, отправили учиться в Морской кадетский корпус в Петербург. Процесс обучения и быт кадетов оставили о себе неприятные воспоминания. Тем не менее Владимир Даль закончил обучение в 1819 году двенадцатым из восьмидесяти шести учеников и был отправлен служить мичманом в родной город Николаев.

Национальная электронная детская библиотека Владимир Даль

Сатирические стихи то ли на адмирала, то ли на его «подругу» привели к скандалу — Даль был переведен на Балтийский флот и отправлен в Кронштадт. Даль страдал морской болезнью и с нетерпением ждал окончания обязательного срока службы.

Наконец в 1826 году 24 лет от роду он подал в отставку, уехал в Германию и поступил на медицинский факультет Дерптского университета. В 1829 году Даль досрочно успешно сдал экзамены на звание доктора медицины и хирургии и отправился на Русско-турецкую войну.

Возвратившись в Петербург после турецкого и польского походов, Даль в октябре 1932 года под псевдонимом Казак Луганский выпустил книгу русских сказок. Однако в них нашли «политический умысел против верховной власти». Даля взяли под арест, но на следующий день по ходатайству поэта Жуковского его выпустили, а оставшиеся у книгопродавцев экземпляры были изъяты.

Национальная электронная детская библиотека Владимир Даль, 1830-е

В начале 1833 года Даль поступает на службу к военному губернатору В. А. Перовскому и уезжает в Оренбург. Там он встречается с Пушкиным, 19 сентября они вместе осматривают Бердскую слободу — столицу Пугачева. Именно в беседах с Пушкиным родилась идея составления словаря.

В следующий раз они встретились при печальных обстоятельствах: Даль провел последнюю ночь со смертельно раненным Пушкиным. В память о поэте ему остались простреленный черный сюртук и перстень-талисман с изумрудом.

За семь лет оренбургской жизни Даль собрал богатый материал о крае и жизни населяющих его народностей, за что в 1838 году был избран членом-корреспондентом Академии Наук.

В 1841 году Владимир Даль вернулся в Петербург и восемь лет проработал на должности личного секретаря и заведующего особой канцелярией министра Внутренних дел Льва Алексеевича Перовского.

Национальная электронная детская библиотека Владимир Даль

Национальная электронная детская библиотека Владимир Даль

Даль стоял у истоков Русского географического общества, первое собрание которого состоялось у него на квартире в Петербурге 19 октября 1845 года. В следующем году вышла книга «Повести, сказки и рассказы Казака Лу­ганского», которая стала итогом литературной и собирательской работы Даля почти за два десятилетия.

В 1849 году Даль был назначен управляющим нижегородской удельной конторой. За десять лет в Нижнем Новгороде он во многом продвинул свой главный труд: определил способ составления словаря, осуществив свой замысел соединения слов и пословиц и включения пословиц в словарь, а также завершил работу над изданием «Пословицы русского народа. Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, частоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч.», которое было напечатано лишь в 1862 году.

В. Даль Свод пословиц — это свод народной, опытной премудрости, цвет здорового ума, житейская правда народа.

Кроме множества слов, в архивах Даля накопилось больше тысячи сказок, которые он передал составителю знаменитых «Народных русских сказок» А. Н. Афанасьеву, а свои записи народных песен подарил собирателю П. В. Киреевскому.

Национальная электронная детская библиотека А. Н. Афанасьев, П. В. Киреевский

Наконец в 1859 году Даль вышел в отставку и уехал в Москву, где продолжил работу над словарем. В 1863 году многолетняя работа была завершена и в свет вышло первое издание «Толкового словаря живого великорусского языка», в которое было включено более 200 000 слов, расположенных гнездовым способом.

До сих пор вряд ли найдется домашняя библиотека, в которой нет этого словаря, пусть даже в упрощенном, адаптированном виде.

Владимир Иванович Даль скончался 22 сентября 1872 года, через полгода после смерти жены Екатерины Львовны. Говорят, перед смертью Даль подозвал дочь и попросил: «Запиши словечко…»

Большинство из нас знают Даля только как автора Словаря, но кроме этого, Даль составил и написал несколько книг сказок для детей. Написаны они были в последние, московские годы жизни. Толчком к созданию сказок послужило рождение первой внучки Далей — Ольги, дочери Ольги Владимировны и нижегородского помещика Платона Демидова.

Есть предположение, что некоторые сказки были написаны женой Даля — Екатериной Львовной. Вот эти сборники (часть из них можно почитать в НЭДБ):

Национальная электронная детская библиотека Картины из быта русских детей

Национальная электронная детская библиотека Картины из быта русских детей

Национальная электронная детская библиотека Новые картины из быта русских детей

Национальная электронная детская библиотека Новые картины из быта русских детей

Также в круг детского чтения вошли и сказки Казака Луганского.

Русские сказки для детей Казака Луганского / Владимир Даль. — С.-Петербург: Издание Т-ва М. О. Вольфа, 1902. — 34 с.

Национальная электронная детская библиотека Русские сказки для детей Казака Луганского

Национальная электронная детская библиотека Русские сказки для детей Казака Луганского

Более подробные рассуждения о степени участия жены Даля в написании сказок можно прочитать в статье В. М. Сергиевой «В. И. Даль, как детский писатель», опубликованной в сборнике «Материалы по истории русской детской литературы» (Москва, 1927 год) под редакцией А. К. Покровской и Н. В. Чехова.

В любом случае вклад Владимира Ивановича Даля в развитие русского языка, русской словесности, истории и географии огромен. Читайте толковый словарь для удовольствия, украшайте свою речь пословицами и поговорками.

Смотрите диафильмы о Владимире Ивановиче Дале:

Владимир Даль (1801−1872) / Е. Пенская. — Москва: Диафильм, 1986. — 1 дф. (52 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Владимир Даль (1801–1872)

Подвиг всей жизни (о Дале) / [автор Н. Онуфриева; худож. Г. Сояшников]. — Москва: Диафильм, 1991. — 1 дф. (33 кд.)