В коллекцию периодики Национальной электронной детской библиотеки добавлена подшивка журнала «Затейник» за 1939 год. Журнал «Затейник» — мечта методиста! Каждый номер предлагает сбалансированное, в том числе и политически, меню на каждый месяц с акцентом на события, которым принято уделять повышенное внимание.

Национальная электронная детская библиотека Затейник, 1939 год, №6

Национальная электронная детская библиотека Затейник, 1939 год, №7

В январе — смерть Ленина, в феврале — День Красной армии, в марте — XVIII съезд Всесоюзной коммунистиче­ской партии, в мае — конец учебного года, в сентябре — начало и так далее. Меню составлено из рассказов и очерков, пьес и режиссерских рекомендаций к ним, описаний игр и физических упражнений, песен с нотами, народных танцев, занятий в мастерской, шахматных задач, шуток, загадок, головоломок, фокусов, конкурсов и викторин.

Национальная электронная детская библиотека Затейник, 1939 год, №5

Национальная электронная детская библиотека Затейник, 1939 год, №5

Журнал интересный и интересно сделанный. Обложка каждого номера или ее разворот представляют собой готовую настольную игру, картинку-загадку или головоломку. Например, рассмотрите обложку №5 и выполните задание.

На обложке этого номера журнала наш художник нарисовал веселую загородную прогулку героев любимых детских книг. Посмотрите внимательно на кар­тинку и назовите участников этой прогулки. Вспомните также названия и фамилии авторов книг, в которых рассказывается об этих героях.

В 1939 году журнал открыл новые рубрики — «Страничка юного автора» и отдел юмора и сатиры «Пилюля».

Национальная электронная детская библиотека Рубрика «Пилюля» (Затейник, 1939 год, №1)

Национальная электронная детская библиотека Рубрика «Пилюля» (Затейник, 1939 год, №10)

Шутки попадаются смешные, на все времена.

— Я сделал двадцать четыре ошибки, а ты? — Одну. — Какую? — Непоправимую: списал диктант у тебя.

В разделе «Затейная география» обратите внимание на географическую игру «Кругосветное путешествие» (№№1−6).

Дорогие читатели! В 1939 году в нашем журнале опять будет отдел «Затейная география». В этом отделе, как и раньше, вы будете находить описания занимательных путешествий и различные географические задачи. На первое полугодие в отделе «Затейная география» мы организуем игру наших читателей. Назвали мы эту игру «Кругосветное путешествие».

Игра интересная, за правильные ответы участники получают определенное количество километров. Путешествие начинается в Москве, если отвечаешь правильно на все вопросы, то к июню снова окажешься в Москве, завершив кругосветку. Для решения задач нужно знать не только географию стран мира, их города, реки, горы, но и разбираться в истории и литературе этих стран. Дерзайте!

Есть готовые правила массовых игр на любой сезон. Сейчас зима, если снег липкий, то вполне можно освоить игру «Вылазка». В нее могут играть от 8 до 40 человек, нужен простейший реквизит и судья, чтобы игра не превратилась в обычную свалку и забрасывание друг друга снежками. В этой игре есть правила, система подсчета очков и победитель!

Национальная электронная детская библиотека Вылазка (Затейник, 1939 год, №1)

«Так при чем тут слабительное?» — думаете вы. Пурген понадобится затейнику, который решил организовать праздничное представление. Но исключительно из-за химических свойств этого препарата. Оказывается, разведенные в половине стакана теплой воды 7−8 таблеток пургена превращаются в симпатические чернила. Для их проявления нужно обрызгать бумагу с рисунком или текстом нашатырным спиртом. Но это еще не все! Рисунок можно спрятать снова, если побрызгать на него раствором лимонной кислоты. Представляете, какие возможности открываются для проведения шоу? Если нет, то читайте в рубрике «Затеи на елке» (№11−12, 1935 год) сценарии Ивана Чканикова «Художник-моменталист» и другие сюжеты развлечений. Для реализации понадобится простейший инвентарь — несколько веревок, зубной порошок, листы бумаги, карандаши. Потренируйтесь заранее и успех обеспечен!

Национальная электронная детская библиотека Затеи на елке (Затейник, 1939 год, №11-12)

Если вы затрудняетесь ответить на комментарий в социальной сети, то возьмите на вооружение такую эпиграмму:

Запомни впредь, остряк угрюмый:Желая поострить порой,Открывши рот, семь раз подумайИ молча рот затем закрой.С. Пяс, Остряку-неудачнику (Затейник, 1939 год, №4)

Читайте журнал «Затейник» за 1939 год внимательно, это интересно, весело и познавательно!