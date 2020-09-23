От фантастики до науки — Циолковский в детской библиотеке
Константин Эдуардович Циолковский родился 17 сентября 1857 года в селе Ижевском, Спасского уезда, Рязанской губернии, в семье лесничего. В 9 лет заболел скарлатиной и почти полностью оглох.
В 14 — 15 лет Циолковский увлекается математикой и физикой. Занимается самостоятельно, средств на учителей не хватает. С 16 лет Циолковский дает уроки, чтобы заработать на жизнь.
В 23 года он сдает экзамен на учителя математики уездной школы. Десять лет преподает математику в Боровском двухклассном училище. Все свое свободное время отдает опытам и работе над изобретениями. В Боровске написана работа «Механика животного организма», за которую Циолковский был избран членом Петербургского физико-химического общества.
В 1892 году Константин Эдуардович переезжает в Калугу, где работает преподавателем в уездном училище, а затем в женском епархиальном училище.
В том же 1892 году выходит книга Циолковского «Аэростат металлический управляемый». А в 1897 году он построил первую в России аэродинамическую трубу.
Уже в 1903 году Циолковский изложил теорию межпланетных полетов с использованием аппаратов с реактивными двигателями в журнале «Научное обозрение».
При Советской власти Циолковский смог больше времени уделять науке, за восемь лет с 1925 года им было опубликовано более 60 исследований по физике, механике, астрономии и философии. В 1932 году Константин Эдуардович был награжден орденом Трудового Красного знамени.
Циолковский умер 19 сентября 1935 года. 4 октября 1957 года с использованием многоступенчатой ракеты на орбиту Земли был выведен искусственный спутник. Так начали осуществляться идеи, предложенные и теоретически обоснованные Циолковским.
Кроме научных работ Циолковский писал научно-популярные, в те времена еще фантастические, рассказы. Некоторые из них можно почитать в Национальной электронной детской библиотеке.
На Луне / К. Э. Циолковский. — Москва: Детгиз, 1955. — 64 с.
Вне Земли / К. Э. Циолковский. — 2-е изд., испр. — Москва: Изд-воАкадемии наук СССР, 1958. — 144 с.
Еще обязательно посмотрите диафильм о Циолковском К.Э. Циолковский — родоначальник космонавтики / автор К.А. Порцевский; худож.-оформ. М.И. Колчина. — Москва: Диафильм, 1965. — 1 дф. (43 кд.)