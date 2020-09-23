Константин Эдуардович Циолковский родился 17 сентября 1857 года в селе Ижевском, Спасского уезда, Рязанской губернии, в семье лесничего. В 9 лет заболел скарлатиной и почти полностью оглох.

Семья наша была бедная и многочисленная. Но братья и сестры учились в школах. Мог бы учиться и я. Учились и «кухаркины дети», хотя положение было и очень тяжелое… Дело в том, что после скарлатины я сильно оглох, и школа стала мне недоступна

Национальная Электронная Детская Библиотека К.Э. Циолковский

В 14 — 15 лет Циолковский увлекается математикой и физикой. Зани­мается самостоятельно, средств на учителей не хватает. С 16 лет Циолковский дает уроки, чтобы заработать на жизнь.

Национальная Электронная Детская Библиотека Родители К.Э. Циолковского — Эдуард Игнатьевич и Мария Ивановна

В 23 года он сдает экзамен на учителя математики уездной школы. Десять лет преподает математику в Боровском двухклассном училище. Все свое свободное время отдает опытам и работе над изобретениями. В Боровске написана работа «Механика животного организма», за которую Циолковский был избран членом Петербургского физико-химического общества.

В 1892 году Константин Эдуардович переезжает в Калугу, где работает преподавателем в уездном училище, а затем в женском епархиальном училище.

Ученики и ученицы, несмотря на мою требовательность к их знаниям, любили ме­ня, но сослуживцы косились… Отсутствие времени, занятого научными работами, делало то, что я ни у кого не бывал, не поздравлял начальство и не ходил по именинам и визитам.

Национальная Электронная Детская Библиотека Циолковский с моделями аппаратов

В том же 1892 году выходит книга Циолковского «Аэростат металлический управляемый». А в 1897 году он построил первую в России аэродинамическую трубу.

К. Э. Циолкоский (Пионерская правда, 1934 год, №118) Путь от «сумасшедшего» боровского изобретателя до мировой известности Константин Эдуардович буквально взял в боях с бедностью, лишениями, недоброжелательством и замалчиванием. И только при советской власти он и его работы окружены вниманием и заботой.

Уже в 1903 году Циолковский изложил теорию межпланетных полетов с использованием аппаратов с реактивными двигателями в журнале «Научное обозрение».

Национальная Электронная Детская Библиотека Схема ракеты с реактивным двигателем

При Советской власти Циолковский смог больше времени уделять науке, за восемь лет с 1925 года им было опубликовано более 60 исследований по физике, механике, астрономии и философии. В 1932 году Константин Эдуардович был награжден орденом Трудового Красного знамени.

Национальная Электронная Детская Библиотека Медаль Циолковского вручена Юрию Гагагрину

Циолковский умер 19 сентября 1935 года. 4 октября 1957 года с использованием многоступенчатой ракеты на орбиту Земли был выведен искусственный спутник. Так начали осуществляться идеи, предложенные и теоретически обоснованные Циолковским.

К. Э. Циолковский — родоначальник космонавтики / автор К.А. Порцевский; худож.-оформ. М.И. Колчина. — Москва: Диафильм, 1965. — 1 дф. (43 кд.) Наша страна оказалась первой в освоении Вселенной. Огромная заслуга в этом принадлежит и научным трудам родоначальника космонавтики К.Э. Циолковского.

Кроме научных работ Циолковский писал научно-популярные, в те времена еще фантастические, рассказы. Некоторые из них можно почитать в Национальной электронной детской библиотеке.

Национальная Электронная Детская Библиотека На Луне / К. Э. Циолковский.- Москва : Детгиз, 1955.- 64 с

На Луне / К. Э. Циолковский. — Москва: Детгиз, 1955. — 64 с.

Национальная Электронная Детская Библиотека Вне Земли / К. Э. Циолковский.- 2-е изд., испр.- Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1958.- 144 с

Вне Земли / К. Э. Циолковский. — 2-е изд., испр. — Москва: Изд-воАкадемии наук СССР, 1958. — 144 с.

Национальная Электронная Детская Библиотека К.Э. Циолковский — родоначальник космонавтики / автор К.А. Порцевский; худож.-оформ. М.И. Колчина.- Москва : Диафильм, 1965.- 1 дф. (43 кд.)

Еще обязательно посмотрите диафильм о Циолковском К.Э. Циолковский — родоначальник космонавтики / автор К.А. Порцевский; худож.-оформ. М.И. Колчина. — Москва: Диафильм, 1965. — 1 дф. (43 кд.)