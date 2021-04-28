Сбылись ли пионерские мечты о социализме? — Журнал «Пионер» за 1927 год
В честь десятилетия Революции журнал «Пионер» провел среди читателей опрос «Как мы себе представляем социализм». Откликнулось множество ребят со всех концов Советского Союза. Для отчетной статьи в журнале (Пионер, 1927 год, №20) было отобрано всего двенадцать писем. Но и в этой дюжине просматриваются давно знакомые нам представления.
Вот пятерка самых популярных идей, которые не сбылись.
1. «Не будет ни богатых, ни бедных, а все будут равны».
2. «Работать будут не люди, а машины» (сбылось частично) или более фантастичная вариация: «Нажать кнопку ‑ и все готово».
3. «Будут устроены учебные заведения, в которых преподавание ведется гипнозом». Или такая вариация — «В школах учителей не будет, а радио заменит учителя».
4. «Не будет денег». В магазине можно взять, что нужно.
5. «Люди будут жить долго — 150−200 лет».
Интересно, что слово «коммунизм» в пионерских письмах не встречается ни разу. Вместо этого один из респондентов использует более простое и понятное сравнение: «Будет не мир, а рай».
Что же из пионерских мечтаний или прогнозов сбылось, хотя бы частично?
- Дома будут, как в Америке, этажей в 150−200 со всему удобствами.
- Лошадей не будет, а будут только аэропланы и автомобили.
- Трамвай будет заменен автомобилем без моторов внутреннего сгорания, а электрической тягой.
- Памятником старины останется мавзолей, где похоронен Ленин.
- Кино все еще живо. Конечно, оно более усовершенствовано и все еще увлекает в свои залы не один миллион зрителей каждый вечер.
Вступление к обзору написала Надежда Константиновна Крупская. Искренне жаль, что и она ошибалась в мечтах «о красоте коллективных переживаний и глубине размаха коллективной мысли».
Жизнь действительно стала иной, но все перечисленное никуда не делось. Ни в 1959 году, когда Хрущев объявил о «полном и окончательном построении социализма», ни сейчас, когда о социализме вспоминают редко. Но мы будем надеяться на лучшее, журнал Пионер за 1927 год всегда можно найти в Национальной электронной детской библиотеке и сверить текущее положение дел с мечтами ребят из далекого прошлого.