«Пушкин, Пушкин, ты жив?» — звала Наталья Николаевна только что умершего поэта. Она покормила раненого морошкой, вышла буквально на минуту, а вернулась к уже мертвому Пушкину.

Национальная электронная детская библиотека А. С. Пушкин / В. П. Авенариуса.- С.-Петербург : Издание Книжного Магазина П. В. Луковникова, — 56 с

Пусть тело Пушкина давным-давно покоится на территории Святогорского монастыря в Псковской губернии, но Пушкин, как символ новой русской поэзии и даже нового русского языка, изящного, легкого, жесткого, многогранного, жив и будет жить вечно. Мы давно знаем, что Пушкин — наше всё. А насколько давно? Обратимся к дореволюционным изданиям Пушкина и о Пушкине.

С. Бураковский, А.С. Пушкин Пушкин возвел поэзию на высшую степень художественности, которая выразилась в гармоничном слиянии идеи с образом, в живом воспроизведении явлений и характеров, в необыкновенно простом и вместе образцово-изящном описании картин природы, наконец в богатстве, силе и красоте языка.

А.С. Пушкин / составил С. Бураковский. — Новгород: Типография А.С. Федорова, 1896

Издавали поэта много, в разных видах и оформлении. Пушкин был доступен всем умеющим читать, независимо от уровня достатка. Начнем с хрестоматии, в которой удачно перемежаются биографические данные с произведениями или отрывками из них определенной творческой поры. Заканчивается хрестоматия воспоминаниями Данзаса, друга и секунданта Пушкина, о последних днях поэта.

Александр Сергеевич Пушкин и его сочинения / [А. С. Пушкин]. — Москва: Типография Вильде, 1882. — 320 с.

Национальная электронная детская библиотека Александр Сергеевич Пушкин и его сочинения / — Москва : Типография Вильде, 1882.- 320 с/

Национальная электронная детская библиотека Александр Сергеевич Пушкин и его сочинения / — Москва : Типография Вильде, 1882.- 320 с

На рубеже XIX—XX веков Василий Петрович Авенариус был известен как автор исторических и биографических очерков для детей. Написал он и о Пушкине.

А. С. Пушкин / [очерк] В. П. Авенариуса. — С.-Петербург: Издание Книжного Магазина П. В. Луковникова, [1909]. — 56 с.

Национальная электронная детская библиотека А. С. Пушкин / В. П. Авенариуса.- С.-Петербург : Издание Книжного Магазина П. В. Луковникова, — 56 с/

Интересная судьба у сказки о попе и работнике его Балде. При жизни Пушкина она вообще не издавалась, а дореволюционные читатели в большинстве своем знали эту сказку под названием «Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде». Такую вольность позволил себе поэт Василий Жуковский из цензурных соображений, когда готовил первое издание сказки в 1840 году.

Жил-был купец Кузьма Остолоп,По прозванью Осиновый лоб.

В 1889 годы сказка вышла в издательстве Ступина с иллюстрациями Михаила Нестерова.

Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде / А. С. Пушкин; рис. М. В. Нестерова. — Москва: А. Д. Ступин, 1889. — 32 с.

Национальная электронная детская библиотека Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде / А. С. Пушкин; рис. М. В. Нестерова.- Москва : А. Д. Ступин, 1889.- 32 с

А вот издание Сытина 1898 года вышло совсем простеньким, картинка есть только на обложке. Но название все еще про купца, а не про попа.

Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде / [соч.] А. С. Пушкина. — Москва: [т-во И.Д. Сытина], 1898. — 14 с.

Национальная электронная детская библиотека Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде / А. С. Пушкина.- Москва : 1898.- 14 с

Роскошное издание «Евгения Онегина» с иллюстрациями Елены Самокиш-Судковской вышло в свет в 1908 году. Именно за эти иллюстрации художницу упрекали в нарочитой красивости. Интересно что скажете вы?

Евгений Онегин / А.С. Пушкин; с ил. Е. Самокиш-Судковской. — Санкт-Петербург: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1908.

В советское время интерес к Пушкину не ослаб. Творчество поэта и его жизнь продолжали тщательно исследоваться. К 100-летию гибели Пушкина в 1937 году был издан Пушкинский календарь / [отв. ред. Б. М. Волин]. — Ленинград: Соцэкгиз, 1937. — 158 с., а в 1939 году вышла очередная, пятая, книга первого выпуска «Летописей Государственного Литературного Музей» под редакцией Владимира Бонч-Бруевича, инициатора создания и первого директора Музея — Архив опеки Пушкина / ред. и коммент. П. С. Попова; общая ред. директора музея Влад. Бонч-Бруевича. — Москва: Изд-во Государственного литературного музея, 1939. — 447 с.

Для детей продолжали издавать стихи и сказки Пушкина. Имена иллюстраторов уже узнаваемы, а названия сказок вернулись к задуманным поэтом.

Вот сказка о попе с рисунками Аминадава Каневского, автора образа Мурзилки.

Национальная электронная детская библиотека Сказка о попе и о работнике его Балде / А. С. Пушкин; рис. А. Каневского.- Москва : ЦК ВЛКСМ. Изд-во детской литературы, 1936.- 15 с

И сказка о рыбаке и рыбке с рисунками Владимира Конашевича.

Национальная электронная детская библиотека Сказка о рыбаке и рыбке / А. С. Пушкин; рисунки Вл. Конашевича.- 2-е изд.- Москва : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1936.- 16 с

Самое главное, что процесс бесконечный: исследователи исследуют и находят что-то новенькое, иллюстраторы рисуют, издатели печатают, все читают. Пушкин жив!