Подшивка журнала «Мурзилка» за 1952 год добавлена в коллекцию периодики НЭДБ. Достаточно просто перечислить имена авторов и художников, которые ждут вас на страницах журнала, чтобы заставить отложить все дела и полистать «Мурзилку». Проверим? Авторы: Сергей Михалков, Виталий Бианки, Агния Барто, Лев Кассиль, Яков Тайц, Самуил Маршак, М. Ильин (Илья Маршак), Георгий Скребицкий, Любовь Воронкова, Анатолий Алексин, Вера Чаплина, Андрей Шманкевич, Андрей Некрасов, Елена Благинина. Художники: Евгений Рачёв, Федор Лемкуль, Владимир Сутеев, Юрий Васнецов, Константин Кащеев. Прекрасно оформленные стихи, сказки и рассказы, но ведь читать без перерыва весь год не будешь. Чем же еще можно заняться? Вот вам план на основе обложек и картинок из журнала «Мурзилка» за 1952 год.

Смотреть телевизор не надо — это зло. Одного взгляда на обложку июльского номера достаточно, чтобы в этом убедиться.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №7. Рис. Н. Жукова

А вот радио послушать можно, особенно в хорошей компании. Интересно, что они слушают? «Пионерскую зорьку» или «Клуб знаменитых капитанов»? Ведь любимой «Радионяни» тогда еще не было.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №12. Рис. Л. Скубко

Но лучше покататься на лыжах, даже если еще не очень получается. С такими бравыми помощниками никакие сложности не страшны.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №2. Рис. В. Щеглова

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №2. Рис. В. Щеглова

Если не лыжи, то санки! Как бы вы назвали картину? Точно, она так и называется — «Дай дорогу!»

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №12. Рис. Рис Н. Жукова

Снега столько, что в нем можно спрятаться и даже потеряться.

Поможете девочке отыскать пропажу?

Как вы думаете, ребята, кого испугался этот котёнок и что потеряла девочка? А где спрятались мальчики, которые повесили скворешню, где скворцы, сколь­ко их? Не найдёте ли вы того, кто пускает кораблик?

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №4. Рис. В. Сутеева

И не забывайте про лесных птичек, зимой им холодно и голодно, подкармливайте их регулярно.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №3. Рис. Рис. К. Кащеева

Не пропустите главный весенний праздник, обязательно поздравьте мам.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №3. Рис. Рис В. Щеглова

Весной подарок придумайте сами, летом можно порадовать всех поделками из сезонных материалов. Крокодил из зеленых шишек — просто красавец.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №6. Рис. В. Конашевича

В любое время года можно сходить в музей, и не обязательно это должен быть музей Ленина.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №1. Рис. А. Ермолаева

А летом можно отправиться в путешествие, в поход, на пикник или просто погулять в лесу.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №6. Рис. Г. Никольского

Лето проходит быстро, пора начинать заниматься, но унывать не стoит, ведь школа — это не только, или даже не столько, учеба, это друзья, кружки, занятия.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №9. Рис. В. Щеглова

Порадовать себя и родных отличными отметками все же приятно.

Национальная электронная детская библиотека Мурзилка, 1952 год, №10. Рис. Н. Гохберг

Не успеешь оглянуться, а год уже пролетел. Нас ждет подшивка «Мурзилки» за 1953 год и встречи с друзьями на катке у наряженной елки!