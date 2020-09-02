Иногда приходится отказывать себе в удовольствии почитать, неторопливо перелистывая страницы. Бывает, что срочно нужно вспомнить какой-то поворот сюжета, имена героев второго плана, название речки или города. Детям вообще постоянно некогда, а тратить время на чтение толстой книги очень не хочется, ведь приятные впечатления вовсе не гарантированы. Вся классика, даже фантастика и приключения, не обладает достаточной, по современным меркам, динамикой развития сюжета. Пока еще доберешься до интересного…

Можно придумать еще много сценариев, когда диафильмы, сделанные по мотивам классических произведений, приходят на помощь. Диафильм позволяет быстро получить представление о сюжете, главных героях, выделить «плохих» и «хороших».

Конечно, этот подход применим только к прозе, где текст сильно разрежен и поддается упаковке. Упаковкой занимались профессиональные редакторы студии, им удавалось вместить многие сотни страниц в два рулончика пленки, всего около ста кадров.

Посмотрим, какие толстые романы доступны нам в виде диафильмов, и сравним количество страниц/кадров.

Приключения

Национальная электронная детская библиотека Робинзон Крузо / Дефо Д.; Худож. Шевченко В.- Москва : Диафильм, 1988.- 2 дф. (50 кд.; 50 кд.)

Приключения Робинзона Крузо в одном из печатных вариантов (Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо / Даниэл Дефо, пересказ Корнея Чуковского. — Москва: Детгиз, 1949. — 308 с.) занимают 308 страниц, а в формате диафильма 100 кадров.

Робинзон Крузо / Дефо Д.; Худож. Шевченко В. — Москва: Диафильм, 1988. — 2 дф. (50 кд.; 50 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Остров сокровищ: по роману Р. Л. Стивенсона / Худож. Сапегин К.- Москва : Диафильм, 1971.- 2 дф. (48 кд.; 50 кд.)

«Остров сокровищ» в переводе Николая Чуковского в издании 1945 года (Остров сокровищ: пер. Николая Чуковского / Роберт Луиз Стивенсон. — Москв: Детгиз, 1945. — 183 с.) занял 183 страницы, диафильм — 98 кадров

Остров сокровищ: по роману Р. Л. Стивенсона / Худож. Сапегин К. — Москва: Диафильм, 1971. — 2 дф. (48 кд.; 50 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Том Сойер / Марк Твен; худож. Г. Мазурин.- Москва : Диафильм, 1964.- 2 дф. (57 кд.; 58 кд.)

Бессмертные приключения Тома Сойера гораздо проще одолеть в формате диафильма с рисунками Германа Мазурина, всего 115 кадров.

Том Сойер / Марк Твен; худож. Г. Мазурин. — Москва: Диафильм, 1964. — 2 дф. (57 кд.; 58 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Страницы из жизни Давида Копперфильда / Диккенс Ч.; Худож. Столяров Р.- Москва : Диафильм, 1983.- 2 дф. (42 кд.; 42 кд.)

Истории Чарльза Диккенса очень долго набирают обороты сюжета, диафильмы таким недостатком не страдают — меньше девяноста кадров и Копперфильд или Твист успевают пройти череду тяжких испытаний, потерять и вновь обрести надежду на счастливую жизнь.

Страницы из жизни Давида Копперфильда / Диккенс Ч.; Худож. Столяров Р. — Москва: Диафильм, 1983. — 2 дф. (42 кд.; 42 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Об Оливере Твисте ... / Диккенс Ч.; Худож. Столяров Р.- Москва : Диафильм, 1986.- 2 дф. (44 кд.; 44 кд.)

Об Оливере Твисте … / Диккенс Ч.; Худож. Столяров Р. — Москва: Диафильм, 1986. — 2 дф. (44 кд.; 44 кд.)

Фантастика

Даже истории про динозавров и птеродактилей в печатном варианте прячутся за дооооолгим вступлением (Затерянный мир / А. Конан-Дойл; перевод с английского Н. Волжиной. — Москва: Детгиз, 1947. — 288 с.). Диафильм позволяет добраться до самого интересного гораздо быстрее.

Национальная электронная детская библиотека Затерянный мир / А. К. Дойль; худож. В. Шевченко.- Москва : Диафильм, 1968.- 2 дф. (38 кд.; 36 кд.)

Затерянный мир / А. К. Дойль; худож. В. Шевченко. — Москва: Диафильм, 1968. — 2 дф. (38 кд.; 36 кд.)

Сказки, притчи, легенды

Слетать в Лапландию и вернуться обратно вместе с дикими гусями и проказником Нильсом можно всего за 109 кадров. А бумажный вариант (Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции / Сельма Лагерлёф; перевод со шведского Сергея Штерна. — Москва: Рипол классик, 2016. — 496 с.) занимает почти полтысячи страниц .

Национальная электронная детская библиотека Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Ч. 1; Ч. 2 / Сельма Лагерлеф; худож. Е. Мешков.- Москва : Диафильм, 1969.- 2 дф. (53, 56 кд.)

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями.[В 2 ч.] Ч. 1; Ч. 2 / Сельма Лагерлеф; худож. Е. Мешков. — Москва: Диафильм, 1969. — 2 дф. (53, 56 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Принц и нищий: по роману М. Твена / Твен М.; Худож. Безбородов К.- Москва : Диафильм, 1971.- 2 дф. (52 кд.; 43 кд.)

Узнать, как нищий мальчишка чуть было не стал королем Англии, можно из самого известного исторического романа Марка Твена. А можно посмотреть диафильм по мотивам романа!

Принц и нищий / Твен М.; Худож. Безбородов К. — Москва: Диафильм, 1971. — 2 дф. (52 кд.; 43 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Три толстяка / Олеша Ю.; Худож. Сапегин К.- Москва : Диафильм, 1966.- 2 дф. (50 кд.; 60 кд.)

Великолепные рисунки усиливают акценты, уже расставленные Олешей в тексте. Отделить «плохих» от «хороших» становится совсем просто.

Три толстяка / Олеша Ю.; Худож. Сапегин К. — Москва: Диафильм, 1966. — 2 дф. (50 кд.; 60 кд.)

Национальная электронная детская библиотека Винни-Пух / А. Милн; худож. П. Сапегин, Н. Сегал.- Москва : Диафильм, 1970.- 2 дф. (43 кд., 43 кд.)

Сказка о Винни-Пухе в переводе Заходера занимает не меньше 200 страниц, в формате диафильма философская нагрузка сказки не так заметна.

Винни-Пух / А. Милн; худож. П. Сапегин, Н. Сегал. — Москва: Диафильм, 1970. — 2 дф. (43 кд., 43 кд.)

Со стихами так не получается, как говорится, «из песни слова не выкинешь», поэтому стихотворные поэмы-диафильмы создавались многочастными. Яркий пример — «Конек-горбунок» Ершова в четырех частях

В следующей части мы расскажем о диафильмах, которые создавались по заказу Министерства просвещения СССР для уроков литературы. С их помощью можно выкрутиться на уроке литературы, даже не читая исходник, и выгодно отличиться от соседей по парте, которые при подготовке к уроку пользуются одинаковыми ресурсами в Интернете. Смотрите диафильмы!