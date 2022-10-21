Игорь Галактионов

Автор

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Окончил Новосибирский государственный технический университет, факультет автоматики и вычислительной техники. Опыт торговли на финансовом рынке более 6 лет. Профиль: структурированный подход к инвестициям, включающий высокую долю консервативных активов и небольшой процент высокорискованных спекулятивных позиций. Использует преимущественно акции и облигации российского рынка. Для анализа оценивает фундаментальную картину и общий сентимент рынка. Имеет аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.