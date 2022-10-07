Нефтяные котировки 6 октября выросли, отыгрывая решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки и позитивную статистику из США от EIA. Сразу несколько крупнейших инвестбанков озвучили пересмотренные прогнозы по ценам на нефть на 2022–2023 годы, повысив свои предыдущие оценки. Так, Goldman Sachs повысил свои оценки с $99 до $104 за баррель в 2022 году и с $108 до $110 в 2023 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

На данный момент котировки Brent приближаются к верхней границе нисходящего канала, что после 4-дневного роста накануне выходных делает довольно высокой вероятность отката. Далее не исключена консолидация на уровнях $91–93 за баррель Brent, имеющая все шансы на переход к волне роста при условии позитивного информационного фона.

Фактическое сокращение добычи ОПЕК+ начнется с ноября и может сократить физические поставки на 1,2 млн баррелей в сутки. Одновременно с этим должны завершиться продажи нефти из американских стратегических резервов (SPR), что дополнительно приведет к выводу с рынка еще порядка 0,8 млн баррелей в сутки. В свою очередь, в декабре вступит в силу эмбарго, наложенное ЕС на поставки российской нефти. Это грозит сокращением поставок на еще минимум 0,5 млн баррелей в сутки.

В таких обстоятельствах США будут вынуждены предпринять какие-либо шаги для защиты местных потребителей от дефицита и, как следствие, подорожания топлива. И у американских властей есть сразу несколько вариантов решения этой задачи. Во-первых, они могут продлить продажи нефти из стратегического резерва. Однако такое решение может грозить опустошением SPR, которые в перспективе в любом случае надо будет как-то восполнять. Второй вариант — ввод ограничения на экспорт нефти, который, напомним, достиг рекордных уровней, начиная с марта этого года. К тому же такое решение может получить неодобрение со стороны стран Евросоюза, которые уже испытывают серьезные сложности на фоне отказа от углеводородов из России.

АЗС Shell в США

Также есть третий вариант — пойти на заключение ядерной сделки с Ираном, что позволит вывести на рынок порядка 1 млн баррелей в сутки иранской нефти. Теоретически США могли бы пойти на это, учитывая полное игнорирование их интересов со стороны представителей ОПЕК+. Однако, даже учитывая этот фактор, вероятность того, что США примет решение пойти на уступки Ирану, выглядит довольно сомнительной. Тем не менее стоит учитывать, что такой вариант существует и его не стоит сбрасывать со счетов.

Самым разумным решением со стороны США могло бы стать стимулирование внутренней добычи. Однако это процесс небыстрый, который к тому же требует существенного пересмотра политики энергоперехода. Для президента, являющегося представителем демократической партии, подобный пересмотр является крайне непопулярным и трудным шагом. В то время как EIA прогнозирует медленный рост добычи, который сможет компенсировать снижение резервов из SPR лишь к ноябрю 2023 года.

Резюмируя все вышесказанное, можно ожидать, что в ближайшее время рынок, вероятнее всего, увидит какие-то действия со стороны США, которые будут направлены на балансировку нефтяного рынка. А поскольку однозначно выигрышные решения и механизмы для смягчения дефицита на рынке нефти отсутствуют, по-видимому, цены в обозримой перспективе будут консолидироваться в более высоком торговом диапазоне, о чем недвусмысленно дали понять и крупнейшие инвестбанки.