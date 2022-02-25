В четверг, 24 февраля, на нефтяном рынке наблюдалась высокая спекулятивная активность на фоне резко выросших опасенийпо поводувозможныхперебоев поставок российской нефти. Инвесторы опасаются, что принятые санкциипротивроссийскихбанков и компаниймогутспровоцироватьзадержки в финансированииторговых операций, связанных споставками сырьевых товаровиз России.В результатеподскочили цены не только на нефть, но и на другиеcommodities— газ, металлы, уголь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Отметим, что уже объявленные санкции со стороны США и Евросоюзанеподразумевают серьезныхограничительных мер в отношении российской нефти. Однако рискиужесточениясанкцийсохраняютсяи маловероятно, чтоони быстро сойдут на нет, в связи с чем военная премия в сырьевых котировках будет сохраняться в ближайшие дни.

ВСШАв свою очередь уже выступили с призывомраспечатать резервыдля стабилизации цен. Так, президент США Джо Байден сообщил о начале переговоровстран-импортеров в отношении скоординированного использования резервныхзапасов нефти. Данная новость моглаоказать давлениена котировки внутриторгового дня, однако стоит понимать, что на практикенефтяные резервы могутустранить только временные рыночные дисбалансы.

На конец 2021 года совокупныезапасы стран МЭАсоставляли 4,16 млрд баррелей, включая1,5 млрд чрезвычайных правительственных резервов, что соответствует чуть больше 40% суточного потреблениянефти в мире. При этом импортеры крайне сдержанно выдают запасы на рынок, так как их основная задачазаключаетсяне в регулировании цен, ав обеспечении бесперебойныхпоставок сырья в случае форс-мажоров. Еслипредположить, чтосоглашениемежду странами все же будет достигнуто, на рынок может поступить порядка 137−272 тысяч баррелей в сутки, что соответствует 50−100 млн баррелей в год.

В то же времяинвесторы будут сохранять в фокусе внимания эту тему. Согласно данным источников СМИ, речь идет о начальной стадии переговоров, поэтому основным вариантом развития событий является реакция стран на случай возникновения перебоев в российских поставках.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Если говорить о среднесрочной перспективе, топоддержку нефтянымкотировкампродолжает оказыватьдефицит предложения, сохраняющийся на рынке. Напомним, чтоэкспортерыОПЕК+, на которых в совокупности приходитсяболее40% мирового рынка добычи, не могут оперативно увеличитьобъемы добываемой нефти, несмотря на увеличение квот (на 400 тысяч баррелей в месяц). Фактические объемы добычи в последние несколько месяцев отстают от запланированного графика и достигли в январе почти0,9−1,2 млн баррелей в сутки.

Добычастагнирует и вСША, на которые приходится11% мирового производства и 20% потребления нефти и нефтепродуктов. Впрочем, на горизонте 2022 годаначинает появляться надежда на рост. Буровая активность американских нефтедобытчиков постепенно растет, чтоувеличивает возможность повысить добычу воII полугодии 2022 года, а высокие цены на нефтьмотивируют увеличивать экспансиюсланцевиков.

В целом же взгляд на нефтяной рынокостаетсявполнепозитивным. Безусловно, фактор геополитики не является фактором стабильной поддержки, однако на какое-то время он еще сможет поддержать цены на уровне выше$100 за баррель. Неопределенностьостается высокой, однако с долей осторожности можно предположить, что на следующей неделе (28 февраля — 6 марта) нефтяные котировки могут торговаться в районе$100−105 за баррель. В среднесрочной перспективе цены на нефть вполне могут скорректироваться к двузначным значениям, однако от сильной просадки их будет сдерживать дефицит. В целом рынок может сбалансироваться во II квартале, поэтому в перспективе до апреля средние цены ниже $90−95 за баррельвыглядят маловероятными.