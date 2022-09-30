В четверг, 29 сентября, по итогам торговой сессии нефтяные котировки снизились после того, как цены на нефть достигли $90 за баррель. Таким образом, котировки реализовали потенциальный отскок, так что к концу недели (1 октября) можно ожидать фиксацию прибыли по открытым спекулятивным позициям. Этот фактор будет оказывать давление на стоимость Brent, хотя информационный фон вокруг нефтяного рынка пока сохраняется довольно нейтральным.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, в частности, инвесторы уже могли переоценить перспективы спроса на нефтяном рынке с учетом жесткой позиции Федрезерва США, которую на минувшей неделе (26-30 сентября) озвучил глава регулятора. В то же время позиция Банка Англии, капитулировавшего в вопросе сокращения баланса, дала участникам рынка определенный сигнал о том, что масштабы ужесточения монетарной политики могут быть ограниченными, а другие ЦБ могут также «включить заднюю» при появлении первых признаков проблем в экономике.

На рынке начали циркулировать слухи о том, что ОПЕК+ рассмотрит возможность снижения нефтедобычи на следующем заседании в октябре.

При этом, согласно оценкам инвестбанка UBS, сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки позволит удерживаться ценам на нефть как минимум на уровне $90 за баррель Brent. Участники картеля при этом всегда подчеркивали, что ориентируются исключительно на рыночный баланс, отрицая наличие таргета по целям. Однако сейчас рынок будет пристально следить за слухами в отношении намерений ОПЕК+ и публичными выступлениями представителей стран альянса.

verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

В США отступила ураганная угроза, так что ожидается, что добыча восстановится в течение нескольких суток. Напомним, что в среду, 28 сентября, в Мексиканском заливе были закрыты мощности, производившие порядка 158 тыс. баррелей в сутки. В отраслевом отчете EIA, который будет опубликован на следующей неделе, данный фактор может найти отражение в виде краткосрочного сокращения совокупного производства в США на уровне немногим ниже 12 млн баррелей в сутки.

В четверг, 29 сентября, стало известно о новых санкциях США в отношении компаний, подозреваемых в торговле иранской нефтехимией и нефтью. Такое решение может быть направлено на то, чтобы подтолкнуть Иран к заключению новой ядерной сделки. Отметим, что переговоры по ядерной сделке идут уже с начала 2021 года, однако так и не сдвинулись с мертвой точки. Несмотря на то, что Евросоюз уже представил «финальный» проект соглашения, США и Иран так и не смогли достичь договоренностей по ряду отдельных пунктов. Всё это продолжает сдерживать иранскую нефтедобычу, которая могла бы вырасти на 1 млн баррелей в сутки в случае снятия санкций.

Пока фьючерсы на нефть марки Brent торгуются чуть ниже $90 за баррель с перспективой дальнейшего продолжения коррекции, если новостной фон не подбросит игрокам новых поводов для опасений нарушения поставок. В этой связи краткосрочно целями для нефти марки Brent могут выступить уровни $87,5 и $85 за баррель.