В четверг, 3 марта, нефтяные котировки снизились на фоне новостей о прогрессе в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке. Также поводом для коррекции могло стать сокращение спекулятивных длинных позиций по итогам трех дней торгов, во время которых цены на нефть выросли более чем на 20%. Тем не менее на рынке по-прежнему сохраняются предпосылки для сохранения высоких цен, благодаря чему 4 марта с утра наблюдается восстановление нефтяных котировок. В том числе рынок пытается оценить новость о том, что США рассматривают законопроект об отказе от российской нефти. Хотя такое решение не принято, высокая неопределенность вызывает тревогу участников рынка.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Что касается ядерной сделки, то, как заявили в госдепартаменте США, страны-переговорщики близки к ее заключению. В то же время остается ряд нерешенных вопросов, которые нужно оперативно решить, ведь Иран продолжает активно вести свои ядерные разработки. По мнению МАГАТЭ, Иран уже близок к созданию ядерной бомбы.

Сделка заключается в том, что в обмен на остановку ядерных разработок Ираном будут сняты санкции с нефтегазового экспорта этой страны. В результате Иран сможет нарастить добычу на 1−1,3 млн баррелей в сутки. Около 1 млн баррелей в сутки может поступить на рынок уже до конца 2022 года, и если предположить, что страна начнет постепенно увеличивать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки начиная с апреля, к среднегодовому рыночному балансу прибавится дополнительно 0,3−0,4 млн баррелей в сутки. Это является серьезной для рынка величиной и может оказать влияние на нефтяные цены.

Иранский нефтяной танкер

В то же время этот объем никак не сравнится с поставками российской нефти, на которые приходится порядка 8% мировых поставок. Очевидно, угроза перебоев вызывает крайнюю обеспокоенность участников рынка. Тем более что, несмотря на то, что ограничения в отношении российской нефти не введены, некоторые представители администраций как США, так и Евросоюза призывают к бойкоту российской нефти, по сути вынуждая ряд сервисных компаний не заключать новые сделки по нефти марки Urals. Так, согласно данным Reuters, нефтетрейдеры, морские перевозчики, страховые компании и банки, осуществляющие торговое финансирование, на данный момент стараются не заключать новых сделок с российской нефтью, тем самым формируя еще более высокий спрос на поставки из других регионов мира. В результате спред между марками нефти Brent и Urals в первые дни марта достигал рекордных значений.

Также, по сообщению Reuters, в этот четверг, 3 марта, группа американских сенаторов представила законопроект о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов. Их предлагается заменить увеличением добычи в Северной Америке, а также из других регионов. На данный момент Белый дом отказался одобрить представленный законопроект, однако сам факт появления подобного документа вызывает тревогу на нефтяном рынке.

Отметим, что на долю российской нефти в 2021 году в среднем приходилось около 8% от всего импорта США (3% от потребления). Среднемесячный объем поставок был не очень большим, чтобы отказ от него оказался критичен — на уровне 670 тыс. баррелей в сутки.

Government.ru Нефтепровод Россия — Китай

Однако сейчас, учитывая инфляцию, в условиях и без того высоких топливных цен, отказ от поставок российской нефти может только усугубить ситуацию, вызвав недовольство американских потребителей. В свою очередь это может негативно сказаться на рейтингах администрации президента США. К тому же российская нефть имеет определенные химические свойства, которые позволяют перерабатывать ее целому ряду НПЗ, ранее ориентированных на работу с нефтью из Венесуэлы. Таким образом, заменить российскую нефть может оказаться совсем не просто и перспективы отказа от нашей нефти в США не очевидны. Возросшая неопределенность заставляет нервничать участников рынка, поэтому в краткосрочной перспективе цены могут оставаться выше $110 за баррель Brent.