Нефтяные котировки выросли 16 июня на фоне появившихся новостей о возможном ужесточении санкций США против Ирана. В случае если это произойдет, ожидания увеличения иранской добычи и, как следствие, поступления на рынок дополнительных объемов нефти не оправдаются и топливный рынок будет по-прежнему находиться в состоянии дефицита. Усугубляют ситуацию проблемы в Ливии, где, как и прежде, объем добычи находится ниже нормальных уровней на 1 млн баррелей в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

В результате цены срочных контрактов на нефть марки Brent в ходе торгов 16 июня ненадолго спустились на уровень $115,6 за баррель, после чего быстро вернулись к предыдущим уровням и завершили сессию восходящим движением. Учитывая такое движение и новостной фон, скорее стоит ожидать продолжения восходящего движения. Ближайшим уровнем сопротивления может стать $124 за баррель Brent, где цены могут столкнуться с препятствием для развития своего движения.

Под очередные санкции могут попасть как иранские, так и китайские и эмиратские компании, участвующие в экспорте нефти из Ирана в обход действующих ограничений. В такой ситуации шансы на положительный исход для Ирана и заключения ядерной сделки с США заметно снижаются, а ожидания рынка о том, что Иран может нарастить добычу, также оказываются преждевременными. Кроме того, ранее и сам Иран заставил сомневаться рынок в возможности достижения компромисса, демонтировав несколько камер, которые были установлены для наблюдений за процессом по обогащению урана Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Напомним, что ключевым требованием для заключения ядерной сделки Ирана и США является полная остановка Исламской Республикой всех исследований, касающихся разработки ядерного оружия. В случае заключения сделки санкции в отношении Ирана будут сняты. Последние полгода о заключении сделки между Ираном и США велись непрямые переговоры.

Hossein Ostovar АЭС в Бушере. Иран

Сейчас, очевидно, переговорный процесс зашел в тупик, в то время как если бы стороны смогли достигнуть договоренностей, это привело бы к отмене санкций против Ирана. Это позволило бы стране увеличить добычу почти на 1–1,3 млн баррелей в сутки, что снизило бы дефицит на нефтяном мировом рынке. Однако надежды на подобный сценарий тают с каждым днем. Напротив, сейчас ядерные разработки Ирана только повышают градус напряженности в регионе и несут угрозу развития вооруженных столкновений. Начало военных конфликтов в регионе, на который приходится более 20% совокупных мировых поставок нефти, может еще больше усилить дефицит в случае возникновения перебоев с поставками топлива.

Внутриполитический конфликт в Ливии привел к тому, что добыча в стране находится на 1 млн баррелей в сутки ниже нормы из-за блокировки ряда объектов нефтяной инфраструктуры. Сейчас объемы добычи в стране не превышают порядка 100–150 тыс. баррелей в сутки. В случае если конфликт затянется, мировой рынок недополучит почти 1% мировой добычи. Это грозит еще больше усугубить проблему мирового топливного дефицита.

Напомним, что в 2020 году в Ливии также была снижена добыча на аналогичный объем на период 8 месяцев, однако на тот момент на мировом рынке наблюдалось резкое сокращение спроса на фоне пандемии COVID-19. Сейчас на мировом рынке наблюдается острый дефицит поставок, который к тому же усугубляется сезонным всплеском спроса. В таких условиях снижение ливийской добычи и сокращение поставок страны может оказаться ощутимым для рынка. Сегодня цены на нефть марки Brent растут, фьючерсы торгуются на уровне $119,5 за баррель.