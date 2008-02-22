Весь мир, 22 февраля, 2008, 09:43 — ИА Регнум. Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что плохая экология негативно влияет на интеллектуальное развитие детей.

По итогам исследований выяснилось, что дети, проживающие в местах с интенсивным автомобильным движением и высоким уровнем загрязнения воздуха, имеют более низкий коэффициент интеллекта, чем их ровесники в экологически чистых районах, пишет Japancar.

Вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах, негативно воздействуют на химические процессы, происходящие в мозге, и снижают интеллектуальные способности ребенка. По мнению ученых, влияние выхлопов на мозг ребенка сравнимо с курением матери во время беременности.