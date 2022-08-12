В четверг, 11 августа, нефтяные котировки продолжили рост на фоне озвученного позитивного прогноза инвестбанка Goldman Sachs и оценок от ОПЕК и МЭА о сохраняющемся стабильном спросе. Эксперты аналитических домов пока не видят заметного ослабления потребления, в то время как предложение на рынке остается ограниченным.

Schmucki Нефть

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent завершили торговую сессию вблизи уровня $100 за баррель, тем самым поставив под вопрос «медвежий тренд». Однако до того как цены на нефть не продемонстрируют устойчивое нахождение на уровне свыше $100 за баррель, о возвращении к полноценному растущему тренду речи не идет. Вероятно, мы наблюдаем отскок с минимумов, который длится уже на протяжении 5 дней, и сегодня, в пятницу 12 августа, перед выходными, нельзя исключать фиксацию прибыли со стороны спекулянтов. В результате мы можем увидеть коррекцию.

На этой неделе стали известны оценки из очередных ежемесячных прогнозов ОПЕК и МЭА. Так, ОПЕК снизил прогноз по спросу на 270 млн баррелей в сутки, в то время как МЭА, напротив, повысило оценку на 380 тыс. баррелей в сутки. Заметим, что ОПЕК традиционно оценивает спрос несколько выше — на уровне 100,03 млн баррелей в сутки против 99,7 млн баррелей в сутки, которые ожидает МЭА.

При этом прогнозы по объемам добычи в России были увеличены обоими организациями. МЭА прогнозирует небольшое снижение до 10,86 млн баррелей в сутки. ОПЕК, в свою очередь, ожидает небольшой рост до 10,9 млн баррелей в сутки. Как отмечают эксперты, производство в России в июне–июле было стабильным, что и привело в результате к пересмотру прогнозов.

Кирилл Аристов Добыча нефти

В интервью Bloomberg TV глава отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиен Курвалин заявил об ожиданиях цен на бензин к концу года на уровне $5 за галлон. Сейчас цена бензина ниже $4 за галлон. Но, как отметил Дэмиен Курвалин, сезон техобслуживания НПЗ может привести к дефициту топлива на фоне низких запасов. Отметим, что, согласно оценкам EIA, запасы бензина и дизтоплива были на 6% и 24% соответственно ниже среднего пятилетнего уровня.

В результате, по мнению эксперта, цены на нефть могут уйти в район $130 за баррель Brent, а поскольку дефицит сохраняется, у цен есть возможность и дальше расти. Согласно прогнозу Goldman Sachs, на фоне политики нулевой терпимости к Covid-19 спрос Китая на авиа-и дизельное топливо будет расти умеренными темпами до конца 2023 года. В то время как по модели Goldman Sachs, 0,5 млн баррелей в сутки возвращающегося китайского спроса равнозначны дополнительным $15 за баррель к уровню цен.

Стоит отметить, что Goldman Sachs является одним из наиболее авторитетных финансовых институтов на финансовом рынке. Прогнозы инвестбанка используются трейдерами при планировании своей торговли. На этом фоне не исключено, что большое количество покупок, которое наблюдалось вчера на нефтяном рынке, было проведено не в последнюю очередь благодаря сохранению оптимизма экспертов инвестбанка в отношении перспектив нефтяных цен.