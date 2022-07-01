Нефтяные котировки снизились в последний день июня. В результате перехода на новый контракт и отсутствия энтузиазма у покупателей цены на нефть скорректировались к минимумам июня. Риски торможения темпов роста мировой экономики сдерживают инвесторов и приводят к охлаждению рынка несмотря на сохраняющийся дефицит поставок. Прошедшее на этой неделе (27 июня — 1 июля) заседание ОПЕК+ не принесло никаких сюрпризов, также как по-прежнему актуальны перебои с добычей в Эквадоре и Ливии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent могут продолжить снижение в рамках наблюдаемой коррекции. Уровнем сопротивления может стать отметка в $106 за баррель Brent.

В конце июня состоялось очередное заседание ОПЕК+, где члены альянса ожидаемо согласовали увеличение квот на август. Картель утвердил повышение квот на 648 тыс. баррелей в сутки. В отношении дальнейшей политики члены ОПЕК+ не дали каких-либо комментариев. Очередная встреча стран — членов альянса состоится теперь только 3 августа.

ОПЕК+ практически завершил восстановление закрытых в апреле 2020 года из-за локдаунов объемов добычи в размере 10 млн баррелей в сутки. На данный момент только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают свободными производственными мощностями, при этом эксперты расходятся в оценках в отношении конкретных объемов их потенциала. Не исключено, что речь может идти о существенно более скромных величинах, нежели номинальный объем. И поскольку понимания рынка в этом вопросе нет, это увеличивает риски более долгосрочного отставания предложения от спроса, нежели это ожидалось ранее.

verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

В то же время продолжаются перебои с поставками в разных странах. И если в нормальной экономической обстановке такие факты не обращают на себя особого внимания рынка, в условиях продолжающегося дефицита они усугубляют и без того сложную ситуацию с поставками топлива и его доступностью.

Так, в частности, добыча в Ливии упала на фоне внутриполитического конфликта и последовавшей блокировки экспортных портов. В результате беспорядков в Эквадоре добыча в стране сократилась в два раза по сравнению с нормой. В Норвегии, судя по новостям, нефтяники снова могут устроить забастовку, которая предварительно может привести к сокращению добычи на 4% с 5 июля.

Каждое из этих событий по отдельности незначительно отражается на глобальном рынке, однако в совокупности они могут еще больше усилить дисбаланс спроса и предложения, усугубив наблюдающийся дефицит. На фоне повышения процентных ставок и высоких цен на продовольственные товары нельзя исключать, что градус внутриполитических и внешних конфликтов в развивающихся странах может возрасти, что может сказаться на доступности и объемах добычи нефти и других сырьевых товаров.