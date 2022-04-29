В четверг, 28 апреля, нефтяные котировки завершили торговую сессию в положительной зоне, несмотря на то что в начале торгов цены демонстрировали снижение. Четкого ценового тренда на рынке сейчас нет, так как риски, связанные с дефицитом поставок, развиваются одновременно с рисками снижения спроса на фоне распространения эпидемии в КНР. Стремительно дорожающий доллар США, обновивший многолетние максимумы на этой неделе, также оказывает все большее давление на стоимость commodities.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

В то же время подходит срок экспирации июньского контракта на нефть марки Brent. Таким образом, начиная с ближайшего понедельника рынок будет наблюдать за ценами, ориентируясь уже по июльскому контракту, который на данный момент пока торгуется примерно на том же уровне, что и июньский фьючерс. В краткосрочной перспективе наш взгляд на инструмент остается нейтральным, ждем новых драйверов, способных повлиять на ценовую динамику срочных контрактов.

Новые оценки в отношении российской добычи в 2022 году, озвученные Reuters, продемонстрировали, что объемы нефтедобычи могут снизиться на 17%, или порядка 1,8 млн баррелей в сутки. При этом, согласно оперативным данным на середину апреля, добыча уже снизилась почти на 700 тыс. баррелей в сутки по отношению к мартовским показателям. Хотя во второй половине апреля и был отмечен рост отгрузок сырой нефти в российских морских портах.

Добыча нефти

В ЕС продолжают вести дискуссии по поводу эмбарго на российскую нефть, но уже очевидно, что единого мнения среди европейских политиков по этому вопросу нет, а процесс возможного согласования может растянуться на неопределенные сроки. Очевидно, что целый ряд европейских стран не готовы оперативно отказаться от поставок сырья из России и пожертвовать собственной экономикой. Тем не менее в конце мая Еврокомиссия планирует обсудить пакет «умных санкций», которые предполагают постепенный отказ от российского сырья, а также внедрение повышенных тарифов на импорт. В то же время никакой конкретики в отношении этого вопроса нет, и никаких новостей по этой теме пока не появлялось.

В Китае вот уже месяц как введен карантин в Шанхае, который является одним из ключевых индустриальных центров КНР, с населением почти в 26 млн человек. Несмотря на политику нетерпимости в отношении потенциального распространения COVID-19, в стране по-прежнему наблюдается рост заболеваемости (число заражений). В Пекине на этой неделе уже началось проведение массового тестирования, результатом которого может стать расширение карантинных мер и на столицу Китая. Это увеличивает риски сохранности пониженного спроса на сырье на более длительный период.

Отметим, что лидирующие позиции в списке крупнейших мировых импортеров нефти Китай делит с США, а в Шанхае сосредоточено свыше 800 региональных штаб-квартир крупнейших международных корпораций, таких как Apple, Tesla, Coca-Cola и так далее. Помимо этого, в Шанхае находится гигантское количество производственных мощностей, а также крупный логистический центр. Введение карантина в этом регионе уже привело к заметному сокращению спроса на топливо, оказывающему давление на нефтяные цены. В случае если карантин снимут к концу мая, а такие ожидания сейчас есть, то вкупе с наступлением автомобильного сезона в США это может привести к скачку цен на нефть, причем к тем большему, чем больше будет сокращаться российская добыча, в случае развития такого сценария.

АЗС Shell в США

На этой неделе доллар США обновил многолетние рекорды. Так, индекс американской валюты DXY, который отражает динамику доллара по отношению к корзине из шести мировых валют, обновил максимум почти за 20 лет, оказав давление на стоимость commodities. Стоит отметить, что тренд на укрепление доллара США выглядит устойчивым, поэтому данный фактор может продолжить оказывать сдерживающее влияние на стоимость Brent в ближайшие несколько недель.

Сегодня, 29 апреля, вечером будут опубликованы данные по бурению в США и Канаде, которые традиционно представит Baker Hughes, в качестве опережающего индикатора добычи на континенте.