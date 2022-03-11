



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На текущей неделе (7−13 марта) цены на нефть продемонстрировали крайне высокую волатильность, амплитудаценовых колебаний превышала $30. КотировкиBrentв моменте достигали отметки $138 за баррель, обновив максимумы 2008 года, после чего 9 марта последовала сильнейшая коррекция, продолжившаяся в четверг, 10 марта. Столь резкий разворот котировок может демонстрировать завершениерастущего тренда. В то же время нефтяные котировки еще вполне могут продемонстрировать отскок в диапазон$120−125 за баррельBrent.

Во вторник, 8 марта, президент СШАДжо Байден подписал указ об отказе от импорта энергоносителей из РФ. Ранее оботказе в отношении российской нефтиобъявила Канада, в то времякак Великобритания планирует постепенно сократить покупки нефти из РФ.

Напомним, что надолю российской нефти в США в 2021годув среднемприходилосьпорядка8% от совокупного импорта (3% от всего потребления). Таким образом, среднемесячные поставки составляли порядка670 тыс. баррелей в сутки, которые США планирует заместить поставками других нефтедобытчиков и ростом внутреннего производства.

Для Россииэто также не критичные объемы поставок, учитывая, что экспорт российской нефти составляет примерно4,5−5 млн баррелей в сутки. Ноданное решение создает негативный прецедент, на который могут обратить внимание и другие иностранные контрагенты, которые на данный момент стремятся сократить объем сделок с РФ. Напомним, что еще ранее мониторинговое агентствоArgusсообщило, что скидка в стоимостироссийскойUralsк сортуBrentдостигала $27 за баррель, что является рекордным показателем.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча нефти

Помимо этого, всреду, 9 марта, на рынок поступила новость, чтоОАЭвыступают«за увеличение добычи и будут поощрять ОПЕК рассмотреть этот вопрос». Отметим, чтоЭмираты являются одним из крупнейших нефтедобытчиков Персидского залива, а также одним из немногих игроков на нефтяном рынке, обладающим серьезнымзапасом резервных добывающих мощностей. Так, согласно оценкеReuters, Эмираты могут дополнительно привнестина рынокпочти800 тыс. баррелей в сутки, что полностью компенсирует те объемы, от которыхотказались США и Канада. Одновременнос этим рынок следит за ходомпереговоров в отношении ядерной сделки между Ираном и США. В случае положительногоисхода переговоров для Тегеранадо конца 2022 года на нефтяной рынок может поступить почти 1 млн баррелей нефти в сутки из Исламской республики.

Дополнительным негативным сигналом дляинвесторов сталозаявление МЭАо возможности участников организациивыпустить на рынок больше нефтииз стратегических резервов. Так, страны МЭА ужезаявилио продаже 60 млн баррелей (около4% от совокупного объема резервов). Как ожидается, ввидимой перспективеобъемы продажувеличатся.

В то же время на рынке продолжает сохраняться дефицит. Как следует из очередного краткосрочного обзораEIAэнергетических рынков (STEO), мировые запасы нефти в январе — феврале 2022 годасократились до 2,64 млрд баррелей, что являетсяминимальнымуровнем с середины 2014 года. Как считаетEIA, соIIквартала 2022 года до конца 2023 годазапасы начнут расти со средним темпом 0,5 млн баррелей в сутки. По оценкам управления, средние цены на нефтьв 2022 году могут составить$101,2 за баррельBrent.