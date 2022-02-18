Переговоры Ирана и США волнуют нефтяной рынок
Нефтяные котировки 17 февраля оказались под давлением. Очередной всплеск геополитической напряженности вокруг Украины, случившийся накануне, не оказал ценам заметной поддержки. Рынок сфокусировался на значимых новостях, представляющих более реальную угрозу, — на потенциале успешного завершения ядерных переговоров между США и Ираном.
Как стало известно на этой неделе (14 — 20 февраля), по заявлению Госдепартамента США, страны находятся в завершающей стадии переговоров по ядерной программе Ирана. В свою очередь главный переговорщик от Тегерана Али Багери Кани также заявил, что по итогам нескольких недель насыщенных переговоров Иран и США ближе к соглашению, чем когда-либо.
Одновременно с этим на рынок просочились новости о проведении предварительных переговоров между Ираном и азиатскими НПЗ о возобновлении нефтяных поставок в случае успешного заключения ядерной сделки. Напомним, что до полного вступления в силу санкций в отношении иранской нефти в 2019 году азиатские нефтеперерабатывающие заводы были одними из крупнейших импортеров иранского «черного золота».
Первые официальные закупки иранской нефти в январе 2022 года уже провела КНР. Также идут переговоры между Ираном и НПЗ Индии, Южной Кореи и Японии. Согласно данным источника Reuters, если ядерная сделка все же будет заключена, после этого на возобновление закупок нефти из Ирана у японского НПЗ Eneos может уйти 2−3 месяца.
Отметим, что заключение ядерной сделки подразумевает снятие санкций с экспорта иранской нефти, что потенциально даст возможность Тегерану увеличить добычу. На данный момент, по сравнению с досанкционными уровнями нефтедобычи в 2018 году, объемы иранской добычи на 1,3 млн баррелей в сутки ниже. По оценкам экспертов, в случае позитивного завершения переговоров, большая часть этих объемов может быть возвращена на рынок уже до конца 2022 года. Так, согласно оценкам экспертов Rystad Energy, к декабрю Иран сможет нарастить добычу на 0,9 млн баррелей в сутки, что соответствует порядка 0,9% от совокупного мирового спроса. Этот объем может повысить оценку профицита на рынке нефти в 2022 году на 0,3−0,4 млн баррелей в сутки, до 1,6−1,7 млн баррелей в сутки. Это может существенно отразиться на ценах с учетом неэластичности рынка.
Вчера, 17 февраля, котировки фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район $93 за баррель и сегодня, 18 февраля, с утра продолжают корректироваться. Ближайшей целью поддержки может выступить психологически важный уровень в $90 за баррель. В то же время стоит отметить, что восходящий тренд в ценах на нефть все еще остается в силе и при отсутствии очередной порции новостей по иранской ядерной сделке котировки имеют все шансы на временный отскок.