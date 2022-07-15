В четверг, 14 июля, нефтяные цены достигли минимальных значений с марта 2022 года и во время торгов спускались ниже уровня в $95 за баррель. Впрочем, это импульсное движение не перешло в устойчивый тренд, что даёт надежду на восстановление котировок. По итогам торгов нефтяные котировки вернулись на уровень $99 за баррель и 15 июля с утра снова превысили $100 за баррель. Несмотря на то, что на нефтяном рынке сохраняется негативная повестка, пробой котировками зоны поддержки на уровнях $96–99 оказался техническим. Инвесторы продолжают сохранять интерес к формированию длинных позиций в надежде на то, что влияние рецессии на нефтяной рынок может быть переоцененным.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Рынок продолжает следить за риторикой президента США, который в ходе своего визита в Израиль сделал несколько заявлений по вопросу иранской ядерной сделки. Как заявил Джо Байден, США, как и прежде, видят смысл в переговорах с Ираном, однако в крайнем случае готовы выступить с позиции силы. Инвесторам вряд ли стоит переоценивать эти заявления, поскольку подобные заявления являются обычной риторикой со стороны США по вопросу ядерной сделки.

Цитата из видео «Prime Minister Lapid and US President Biden at the opening ceremony of the Maccabiah» Визит Джо Байдена в Израиль 14 июля 2022

Гораздо более пристального внимания заслуживают результаты визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Президент США направляется в эту страну, и переговоры с Саудовской Аравией, очевидно, являются главной целью ближневосточного турне американского президента. Ключевой целью переговоров станет попытка договориться с саудитами о сотрудничестве на нефтяном рынке. Очевидно и то, что переговорный процесс явно будет непрост, поскольку у обеих стран в последние годы накопился целый ряд взаимных претензий. Кроме того, Джо Байден во время своей предвыборной кампании также нелестно высказывался о Саудовской Аравии и лидере этого государства.

Неудивительно, что весной представители королевства фактически проигнорировали призывы США и ЕС увеличить добычу для стабилизации рынка. Причем сделано это было довольно демонстративно. Одновременно с этим можно было наблюдать, как Саудовская Аравия сохраняет сотрудничество с Россией. Кроме этого, на рынке циркулировали слухи о том, что королевство оценивает возможность продавать свою нефть с расчетами в юанях.

Очевидно, на этом фоне визит американского президента в страну является знаковым событием. Джо Байден предпримет попытку улучшить взаимоотношения с саудитами и достичь своих целей, главным образом, разумеется, на нефтяном рынке. Речь может идти о временном наращивании добычи за счет резервных мощностей Саудовской Аравии. МЭА оценивает их объем примерно в 1,2 млн баррелей в сутки. Пока это всё лишь предположения, стоит дождаться результатов переговоров. Но новости о том, как проходят переговоры, и об итогах визита Байдена в королевство могут отразиться на динамике нефтяных котировок.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

В четверг, 14 июля, индекс доллара США DXY вновь обновил очередной максимум с осени 2002 года. Ожидаемое повышение ключевой ставки ФРС США и опасения, связанные с перспективами экономической рецессии, стимулируют переток капитала в американскую валюту. Это негативный фактор для цен на нефть, поскольку сильный доллар делает «черное золото» дороже для держателей других валют. Точно такая же реакция наблюдается в целом по широкому классу сырьевых товаров. Энергоносители, металлы, удобрения, сырье — все товарные позиции находятся под давлением.

В очередной раз решение по ключевой ставке ФРС США теперь примет в конце июля. На фоне рекордной инфляции за июнь (9,1%) эксперты закладывают 50%-ю вероятность того, что Федрезерв повысит ставку сразу на 100 б. п. Оставшиеся 50% ожидают чуть более сдержанного шага повышения на 75 б. п. Таким образом, в этот раз шаг повышения ставки действительно сохраняет в себе интригу. Особенно важна будет и риторика ФРС США о том, как регулятор видит ситуацию и что планирует предпринимать в будущем. Пока что высказывания представителей Федрезерва были достаточно жесткими, что подталкивало к коррекции мировые фондовые и сырьевые индексы.