В четверг, 14 апреля, цены на нефть продолжили рост после двухдневного повышения котировок. Сегодня, 15 апреля, в США выходной в связи с праздником Страстной пятницы, поэтому на биржах ICE и CME, где выстраивается основное ценообразование на нефть, торгов не будет. Поэтому на Мосбирже торги фьючерсами на нефть марки Brent будут идти без ориентира на западные площадки. Как правило, во время таких дней торговые обороты снижаются, а цены находятся в довольно узком диапазоне. Конечно, бывают и исключения, как это произошло в декабре 2018 года, когда цены на нефть внезапно обвалились в первый же час торговой сессии, впоследствии постепенно отыгрывая это падение.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Однако на данный момент пока таких предпосылок нет, более того, на следующей неделе (18–24 апреля) нефтяные котировки имеют все предпосылки к дальнейшему росту. Технически, фьючерсы на нефть марки Brent завершили сессию выше наклонного сопротивления, проведенного через локальные максимумы, что дает повод ожидать продолжения позитивного тренда. В случае, если котировки преодолеют отметку $112, следующей целью могут стать уровни $123–124 за баррель Brent.

Евросоюз продолжает вести обсуждение мер введения полного или частичного эмбарго в отношении российской нефти. Впрочем, единой позиции по этому поводу в ЕС нет, поэтому оценить реальную готовность политиков к такому шагу пока невозможно. Если оценивать потенциал эмбарго с экономической точки зрения, то, безусловно, отказ от российской нефти Европе невыгоден, а значит, и маловероятен. Однако за последний месяц произошло столько событий, казавшихся раньше чем-то из области фантастики, что теперь аналитики вынуждены «дуть на воду», строя свои прогнозы.

В частности, на этой неделе сразу три авторитетных аналитических дома на нефтяном рынке, снизили свои прогнозы по уровню спроса на 2022 год на 0,24–0,8 млн баррелей в сутки. Причины снижения связаны с ожиданиями замедления мировой экономики на фоне высоких сырьевых цен, а также ужесточения монетарной политики мировыми центробанками. Производство ОПЕК+ может вырасти на 1,9 млн баррелей в сутки, а прогноз по росту добычи в США составляет 1–1,3 млн баррелей в сутки. По оценкам EIA, начиная со II квартала мировые запасы нефти, приблизившиеся сейчас к своим многолетним минимумам, постепенно начнут восстанавливаться. Тем не менее ценовой прогноз до конца года все равно предполагает рост нефтяных котировок выше $100 за баррель Brent.

Добыча сланцевой нефти в США

Новости из Китая, где начали снимать ограничения в ряде регионов Шанхая, оказали поддержку нефтяным котировкам. Смягчение карантинных мер в одной из крупнейших агломераций КНР с населением 26 млн человек должно оказать поддержку спросу на топливо. В то же время, учитывая политику нулевой терпимости в отношении заболеваемости COVID-19, ситуация в Китае остается по-прежнему нестабильной. Поэтому не исключено введение новых локдаунов, эффект от которых может продлиться до начала мая.

В США резко выросли коммерческие запасы нефти, что было связано с сокращением нагрузки на НПЗ и ростом чистого импорта. Свой вклад внес и выпуск резервных объемов нефти, часть из которых также могла ненадолго осесть и в коммерческих запасах. Тем не менее, несмотря на то, что суточные поставки топлива снизились до минимумов прошлого года, запасы нефтепродуктов в США снижались. И этот тренд наблюдается уже несколько недель подряд. Преимущественно снижение идет за счет сокращения поставок дистиллятов и других нефтепродуктов. Эта тенденция может развернуться во второй половине мая на фоне сезонного роста спроса на бензин.