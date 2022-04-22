В четверг, 21 апреля, нефтяные котировки немного подросли на фоне опасений, связанных с российской нефтедобычей и вышедшими сильными данными по запасам нефти в США. При этом волатильность на рынке на этой неделе существенно снизилась, что, очевидно, означает, что котировки достигли уровней своих равновесных значений.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Мировой спрос на нефть продолжает превышать предложение, несмотря на то что из-за карантина Китая дефицит несколько снизился. Пока все прогнозы по совокупному спросу на нефть в мире ухудшаются, в то же время добыча ОПЕК+ медленно, но верно растет. Кроме этого, во втором полугодии могут активизироваться американские сланцевики. Именно поэтому сейчас наиболее вероятным сценарием видятся более низкие цены на нефть к концу года, нежели мы наблюдаем сейчас.

Впрочем, если смотреть на рынок на перспективу второго квартала, какого-то заметного охлаждения рынка может и не произойти. В мае начинается высокий автомобильный сезон и повышение спроса на бензин, при этом сохраняются риски сокращения российских поставок.

Заправка канистры на АЗС

Так, по оценкам экспертов Bloomberg, добыча российских нефти и газового конденсата в период с 1 по 19 апреля снизилась на 8,2% по сравнению с мартовскими показателями. Во вторую неделю апреля поставки российской нефти через морские порты сократились на 25%. Наиболее сильное падение поставок наблюдается в портах Черноморского побережья — сокращение составило почти 60%. В других портах поставки сократились на 15-18%, а объемы отгрузок в абсолютном выражении достигли минимума за два месяца.

Если судить по сдержанным покупкам российской нефти со стороны азиатских покупателей и сохраняющемуся огромному дисконту нефти Urals по отношению к Brent, можно ожидать продолжения снижения как поставок, так и добычи нефти в России, что будет оказывать котировкам определенную поддержку.

Прогнозы по росту мирового ВВП снижаются. Так, Всемирный банк снизил свой прогноз по росту мирового ВВП с 4,1% до 3,2%. МВФ смотрит на ситуацию чуть более оптимистично, но ненамного — фонд также понизил свой прогноз с 4,4% до 3,6%. При этом мартовская макростатистика из Китая, который является второй по величине экономикой мира, продемонстрировала замедление темпов роста ключевых показателей. А ухудшение экономических прогнозов автоматически означает более сдержанный взгляд на потребление топлива, что однозначно является негативным фактором для нефтяных цен.

Нефтяной танкер

Прогноз EIA на апрель по сланцевой добыче в США также был пересмотрен в сторону понижения на 190 тыс., то есть добыча в США остается слабой. Впрочем, опережающие индикаторы позволяют предположить, что во втором полугодии ситуация изменится, а буровая активность в США возрастет, что будет влиять и на цены.

В частности, отмечается рост числа разрешений на горизонтальное бурение в крупнейшем сланцевом бассейне Permian: в марте этот показатель достиг рекордных отметок, превысив 900 разрешений против традиционно выдаваемых 400–500 разрешений. Подобная картина наблюдается и в других сланцевых бассейнах. При этом эксперты Rystad Energy полагают, что данный всплеск, похоже, является устойчивым трендом, нежели временной аномалией. В случае подтверждения этих прогнозов во втором полугодии можно ожидать активного роста бурения в США и скачка производства в 2023 году.