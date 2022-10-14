В четверг, 13 октября, нефтяные котировки продемонстрировали скачок на фоне вышедших данных по инфляции в США. Дополнительную поддержку оказала смешанная статистика, опубликованная EIA. К тому же стало известно, что президент США Джо Байден обратился к местным переработчикам с призывом воздержаться от экспорта дизельного топлива и бензина.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent отскочили вверх после трех дней последовательного снижения. Однако поскольку факторов для продолжения заметного роста в видимой перспективе нет, не исключен переход в боковик на рынке.

Инфляция в США продолжает расти. Так, по итогам сентября в США выросла базовая инфляция. Это увеличивает давление на ФРС США, не позволяя регулятору сделать паузу в процессе повышения процентных ставок. В частности, согласно данным ресурса FedWatch Tool, рынок уже повысил свои ожидания в отношении ужесточения монетарной политики. Так, если повышения ставки на заседании FOMC 2 ноября на 75. б. п. ожидают 96% участников рынка, то оставшиеся 4% и вовсе ждут от ФРС более радикального шага по повышению ставки на 100 б. п.

АЗС Shell в США

В действительности такие данные являются негативом для рисковых активов, однако учитывая снижение рынков и commodities в предыдущие торговые сессии, после публикации данных котировки, напротив, продемонстрировали отскок, который в то же время вряд ли приведет к устойчивой растущей тенденции. На фоне грядущего повышения ставок и замедления экономического роста это, напротив, будет оставаться сдерживающим фактором.

EIA опубликовало очередную порцию актуальной статистики, которая, учитывая смешанный характер, лишь еще раз подчеркивает сохраняющиеся сложности на топливном рынке. Так, если объемы коммерческих запасов в США на минувшей неделе подскочили на почти 10 млн баррелей (при выпуске из резервов 7,7 млн баррелей), добыча, в свою очередь, сократилась с 12 млн баррелей в сутки до 11,9 млн баррелей в сутки. Скачок запасов был обусловлен резким снижением экспорта сырой нефти на 1,7 млн баррелей в сутки, то есть улучшение ситуации в США происходит за счет роста проблем в других регионах мира, которые, недополучив требуемые объемы поставок, теперь будут вынуждены искать их у других поставщиков.

Еще одна нехарактерная для осени ситуация сложилась с дистиллятами. Если запасы бензина выросли на 2 млн баррелей, то запасы дистиллятов, напротив, снизились на 4,9 млн баррелей, подойдя вплотную к майским минимумам. Если так и дальше пойдет, показатель может обновить минимумы с 2008 года. Для потребителей это тревожный сигнал, заставляющий лишний раз понервничать.

Кроме того, впервые с мая загрузка НПЗ опустилась ниже 90%, а снижение переработки в условиях дефицита создает благодатную почву для подорожания бензина и других видов топлива. При этом экспорт нефтепродуктов вырос сразу на 1 млн баррелей в сутки, что может усилить регуляторное давление на нефтеэкспортеров.

Gov.by НПЗ

13 октября Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило оценки спроса в 2022 и 2023 гг. на 60 тыс. баррелей в сутки и на 470 тыс. баррелей в сутки соответственно. При этом лишь за один IV квартал 2022 года МЭА прогнозирует падение спроса на 340 тыс. баррелей в сутки, что может негативно сказаться на ценах до конца года. В то же время по итогам сентября рост предложения по оценкам МЭА составил 300 тыс. баррелей в сутки. Рост в большей степени был обеспечен производителями ОПЕК+, которые несколько сократили отставание добычи от целевого уровня с 3,58 млн баррелей в сутки до 3,44 млн баррелей в сутки.

В целом в МЭА подвергли критике решение ОПЕК+ о сокращении добычи, указав, что это нарушает планы роста поставок до конца 2023 года. В результате, как считают в агентстве, высокие цены могут увеличить волатильность на нефтяном рынке и повысить угрозу энергетической безопасности.