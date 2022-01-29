Дмитрий Михайличенко
Автор
Политолог, доктор философских наук. Политическая регионалистика, современные тенденции развития общества, геополитика (постсоветское пространство).
Последние публикации
Татария претендует на роль главного распределителя ресурсов в ПФО
Недавнее заявление главы Счетной палаты России Алексея Кудрина по поводу создания Поволжской агломерации с центром в Татарии серьезно напрягло руководство соседних регионов. На это есть основания. 1. Многие эксперты соединили это высказывание А. Кудрина с недавним высказыванием губернатора...
29 января 2022
Может ли опыт Татарии быть модельным для соседних регионов?
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских накануне заявил о том, что тренд на укрупнение регионов сохраняется, но многое будет зависеть от социально-экономической эффективности региональных администраций. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что Татарстан может стать главным...
21 января 2022
Регионы ПФО: кто и сколько собрался тратить в 2021-м
Накануне новогодних праздников во всех регионах Приволжского федерального округа были приняты законы о бюджете на 2021 г. По сравнению с предыдущим годом вырастут расходы у десяти субъектов, а вот у четырёх они сократятся. Эксперты полагают, что наступивший год станет для региональных экономик...
8 января 2021
Регионы ПФО: тенденции-2020 и перспективы-2021
«Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики (ЦРРП) выпустили доклад «Регионы ПФО в пандемию: итоги года и прогнозы». Авторы констатируют, что состояние экономики регионов России в 2020 г. характеризуется снижением основных показателей. Субъекты, входящие в Приволжский федеральный...
29 декабря 2020
Год пандемии: люди перестали бояться
Сразу три субъекта ПФО попали в рейтинг топ-10 регионов по борьбе с COVID -19, который регулярно публикует Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Это больше, чем представительство любого другого федерального округа. Эксперты отметили эффективность противоэпидемических норм...
26 декабря 2020
Инвестор стал придирчив к регионам: мнение
На прошедшей неделе, 8−11 декабря, в Уфе состоялось масштабное мероприятие — Международная неделя бизнеса. Форум проходил как в режиме «онлайн», так и при очном присутствии участников. Если в первый день акцент был сделан на развитие бизнеса в странах ШОС и БРИКС, то в последующем обсуждались...
16 декабря 2020
БСК и башкирская доля
4 декабря было объявлено, что более 95% акций Башкирской содовой компании (БСК) решением Арбитражного суда РБ перейдут Росимуществу. Эксперты по-разному оценивают сам факт признания незаконным процесса приватизации БСК несколько лет назад, но сходятся во мнении, что республика всё равно получит...
10 декабря 2020
Бюджетные возможности регионов исчерпаны, впереди кредитный кризис
В ноябре российское правительство выделило регионам из федерального бюджета значительную часть суммы на борьбу с коронавирусом. Поддержку получили 10 субъектов. В общей сложности российские регионы должны получить 300 млрд рублей, на данный момент выделено уже более 280 млрд. Региональные бюджеты...
3 декабря 2020
Строительство и «чёрный список» Счётной палаты
Несколько дней назад в правительстве Михаила Мишустина прошли первые перестановки. В числе четырёх министров, отправленных в отставку, оказался и глава Минстроя Владимир Якушев, претензии к которому, по данным экспертов, предъявлялись ещё весной, но в период обострения пандемии отставку решили...
22 ноября 2020
Бедные регионы не смогут избежать локдауна
С понедельника, 16 ноября, в Бурятии на две недели введены дополнительные ограничения в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. По решению региональных властей приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и других предприятий общественного питания, за исключением заведений, которые...
18 ноября 2020
Светлое пятно ковидного года
Проседание экономических показателей в 2020 году, как выясняется, затронуло не все отрасли. Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом развитии России по итогам первых девяти месяцев 2020 года. Из доклада видно, что некоторые отрасли не только не снизили темпов развития по сравнению с...
13 ноября 2020
Помочь или не мешать: как спасти экономику в регионах
Статистика показывает, что 2020 год характеризуется снижением инвестиций в большинстве регионов России и в целом по стране. В первом полугодии текущего года инвестиции составили 96% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Можно ожидать, что, учитывая пандемию COVID -19, по итогам 2020 года...
5 ноября 2020
Новая реальность инвестиционной политики в регионах
В 2020 году большинство регионов столкнулись с существенными финансовыми проблемами, что не дало им возможности вкладывать необходимый объём средств в развитие социальной сферы и инфраструктуры. В этой ситуации ключевым фактором, позволяющим региональным руководителям находить возможность для...
29 октября 2020
COVID-19 и система здравоохранения в регионах: чего ждать
«Национальный эксперт» совместно с Центром развития региональной политики (ЦРРП) опубликовал доклад о состоянии системы здравоохранения в российских регионах. Авторы проанализировали показатели региональной медицины по ряду параметров (бюджетные расходы российских регионов на медицину...
27 октября 2020
COVID-19 и народосбережение: о готовности регионов к условиям форс-мажора
В понедельник, 19 октября, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выступила с заявлением о том, что Россия близка к пику по числу новых случаев заражения COVID -19. Согласно оперативным данным, за сутки в стране заболели 15 982...
19 октября 2020
Регионы Поволжья столкнутся с серьёзными проблемами уже этой осенью
Восстановление экономики в регионах России, пострадавших от пандемии, зависит от мировых рынков, эффективности федеральной политики, умения региональных властей качественно администрировать происходящие процессы, а также лоббировать интересы региона в центре. К таким выводам приходят эксперты...
1 сентября 2020
Взглянуть на медиков другими глазами
Пандемия усилила значимость системы здравоохранения, развитие которой стало важным фактором оценки эффективности управления в регионах. Это привело к тому, что субъекты стали существенно больше денег вкладывать в развитие медицины. Эксперты оценили ключевые направления региональной политики в этом...
11 августа 2020
Что демонстрируют инвестиции «ковидного» года?
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в первом квартале 2020 г. сумма инвестиций в регионы ПФО осталась на прежнем уровне и даже несколько выросла (на 0,1%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Это существенно лучше, чем год назад, когда фиксировалось снижение объёма инвестиций на...
7 августа 2020
Антиковидная политика поддержки регионов будет скорректирована: мнение
В апреле — мае 2020 года федеральный центр поддерживал в основном депрессивные и высокодотационные регионы, так как надеялся на то, что более сильные справятся своими резервами. Очевидно, во второй половине года политика будет корректироваться, так как большинство регионов своими силами не...
1 августа 2020
Кремль в поиске новых сил — оппозиции и губернаторов
13 сентября, в Единый день голосования, в четырех субъектах Приволжского федерального округа состоятся выборы региональных руководителей. Новых руководителей изберут в Пермском крае и в Чувашии, где выборы будут досрочные. Причём в обоих регионах губернаторами могут стать политики, ранее связанные...
24 июля 2020