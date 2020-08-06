Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в первом квартале 2020 г. сумма инвестиций в регионы ПФО осталась на прежнем уровне и даже несколько выросла (на 0,1%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Это существенно лучше, чем год назад, когда фиксировалось снижение объёма инвестиций на 2,3%. Рост показателей фиксируется не только в ПФО, но и в России в целом. Причём в среднем по России эти цифры выше и составляют 1,2% (год назад — 0,9%).

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Инвестиции

Напомним, что под инвестициями в основной капитал понимаются затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, сюда также относятся приобретение машин, оборудования, транспортных средств и ряд других затрат. Инвестиции в основной капитал (их также называют капитальные вложения) представляют собой вложения средств долгосрочного характера с целью получения прибыли.

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий «Международного банковского института имени Анатолия Собчака», кандидат экономических наук Александр Щелканов отмечает:

«По итогам первого квартала 2020 г. сложно судить о падении объема инвестиций в регионах, так как не учитывается период пандемии и заморозка инвестиционных проектов из-за макроэкономической нестабильности, поэтому картина по итогам года может быть совершенно иной. Существует множество причин, влияющих на динамику инвестиций в основной капитал, в то же время каждый регион по-своему использует свои конкурентные преимущества в борьбе за инвестора.

В последнее время наблюдаем тенденцию, как регионы-лидеры реализуют кластерный подход, при котором создаётся цепочка создания добавленной стоимости от производства до потребления, и параллельно с этим развивают территории с особым экономическим статусом. Для улучшения инвестиционного климата в стране и в каждом отдельно взятом регионе необходимо, с одной стороны, тесное взаимодействие с органами власти в каждом регионе, а с другой стороны — создание благоприятных условий для инвестора за счет региональных программ поддержки».

Определённый прирост инвестиций продемонстрировала Ульяновская область (103,9%), но это связано с крайне низкими цифрами годовой давности. Высокие показатели роста инвестиций в основной капитал также демонстрируют Кировская область (рост на 23,7%), Саратовская область (на 21,5%) и Башкирия (на 18,1%). Причём среди всех субъектов ПФО только Башкирия демонстрирует рост показателей второй год подряд. При этом Самарская область, Мордовия и Чувашия демонстрируют заметную отрицательную динамику — в этом году объёмы инвестиций упали на 20,8%, 9,4% и 21,7% соответственно. В отличие от прошлого года снизились объёмы инвестиций в основной капитал в Татарии — на 8,8% и в Пермском крае — на 10,2%.

Герб Ульяновской области

Инвестиции «ковидного» года в ПФО демонстрируют реверсивную динамику. Учитывая пандемию, в целом регионы ПФО смотрятся достойно и демонстрируют какой-то рост. Но по итогам трех кварталов 2020 г. картина будет, скорее всего, хуже.

Бросается в глаза резкое падение уровня инвестиций в Чувашии и Самарской области (на уровне 20%). Ставка экс-главы республики на китайские инвестиции в АПК не сработала. Нынешний врио главы республики принимает программу социально-экономического развития и закладывает приемлемый объем инвестиций, но пока это планы. У Самарской области падение с прошлым годом существенное. Отчасти оно объясняется тем, что 2019 г. был успешным (создание ТОСЭР, открытие предприятий в Тольятти, Самаре и Чапаевске). На фоне успешного 2019 г. текущие показатели региона выглядят слабо.

Среди лидеров — Башкирия и Кировская область демонстрируют положительную динамику, что связано с договоренностями прошлого года и начала 2020 г. В Башкирию руководство приводит инвесторов, плюс активно тратит накопленные ранее резервы. Учитывая высокий уровень федеральной поддержки республиканского руководства, такой подход представляется уместным.

PressGPNS Нефтехимическое предприятие. Башкирия

В Татарии, наоборот, снижение объема инвестиций, которые, безусловно, связаны с тем, что пандемия затормозила реализацию значимых проектов социально-экономического развития. Тем не менее на фоне других регионов Татарстан выглядит лидером. К тому же республика проводит контрциклическую политику (тратить, несмотря на увеличивающиеся долги). Имеющийся у Татарстана запас прочности позволяет им реализовывать такую, достаточно рискованную, политику.

При этом лишь три региона ПФО входят в топ-20 в России по объёму привлечённых средств в основной капитал — Татарстан (7-е место), Башкирия (15-е место) и Пермский край (17-е место). То есть даже снижение показателей по сравнению с прошлым годом не повлияло на относительно высокие показатели Татарстана и Пермского края. В связи с этим эксперты отмечают интересные особенности. Так, координатор «Деловой России» регионов СЗФО, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов отмечает: