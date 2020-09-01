



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Восстановление экономики в регионах России, пострадавших от пандемии, зависит от мировых рынков, эффективности федеральной политики, умения региональных властей качественно администрировать происходящие процессы, а также лоббировать интересы региона в центре. К таким выводам приходят эксперты Аналитического агентства «Национальный эксперт», которые совместно с Центром развития региональной политики (ЦРРП) подготовили и представили доклад об экономическом развитии регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в условиях распространения COVID-19.

Авторы доклада проанализировали все 14 регионов ПФО, особенности моделей их экономического развития, наиболее успешные практики, позитивные и негативные факторы, которые определяют развитие экономики в регионах.

Из доклада следует вывод, что регионы ПФО по типу своих экономик, преимущественно, аграрно-индустриальные, постиндустриальное развитие пока только формируется.

Типы экономик регионов ПФО

Название субъекта

Численность населения (млн чел.)

Расходы бюджета на 2020 г. (млрд руб.)

Тип экономики

Ключевые сферы

4,03

226,6

Аграрно-индустриальная

Топливно-энергетический комплекс, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, лесная промышленность, сельское хозяйство

0,679

35,4

Аграрно-индустриальная

Машиностроение иметаллообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство

0,790

40,8

Аграрная

Сельское хозяйство, машиностроение и металлообработка

3,9

273,2

Аграрно-индустриальная, формирование постиндустриального сегмента

Нефтяная, химическая и нефтехимическая промышленность, обрабатывающие производства, машиностроение, сельское хозяйство

1,5

77,6

Аграрно-индустриальная

Тяжёлая и оборонная промышленность, сельское хозяйство

1,2

55,4

Аграрная

Сельское хозяйство, машиностроение и металлообработка, химическая, лёгкая промышленность

2,599

163,5

Индустриальная

Нефтяная, химическая и нефтехимическая промышленность, чёрная и цветная металлургия, машиностроение, лесопромышленный комплекс

1,262

60,4

Аграрно-индустриальная

Машиностроение и металлообработка; цветная ичёрная металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство

3,2

194,6

Индустриальная

Машиностроение, химия, чёрная металлургия, лесная промышленность

1,956

106,2

Индустриальная

Топливная промышленность, чёрная и цветная металлургия, химическая, нефтехимическая и пищевая отрасли

1,3

62,4

Аграрная

Сельское хозяйство, машиностроение

3,1

184,8

Индустриальная

Машиностроение иметаллообработка, топливная, электроэнергетическая, химическая и нефтехимическая промышленность

2,4

111,4

Аграрно-индустриальная

Топливно-энергетический комплекс, машиностроение, химическая и нефтехимическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство

1,229

61,3

Аграрно-индустриальная

Машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство

Экспертами выделено несколько ключевых социально-экономических показателей, которые взяты за основу при анализе проблем и возможных перспектив регионов Поволжья.

Так, по мнению авторов доклада, одним из инструментов стимулирования экономического роста в условиях кризиса является привлечение инвестиций. Приволжский федеральный округ показывает незначительную положительную динамику, увеличение среднего показателя за прошедший год на 0,1%. Это особенно важно на фоне инвестиционного «провала» прошлого года — на 2,3% в 2019 г.

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Наиболее привлекательными регионами для вложений в первом квартале 2020 г. являются две республики — Татария (91 млрд руб., 7-е место среди субъектов России) и Башкирия (51,34 млрд руб., 15-е место в РФ), отмечают эксперты. При этом Башкирия демонстрирует существенный прирост — на 18,1%, в отличие от Татарии, где показатель снизился на 3,5 млрд руб. (-8,8%). Авторы доклада связывают это с активной работой представителей Башкирии на федеральном лоббистском поле, а также устоявшимися связями региональной администрации в Кремле, позволяющими получать большие экономические преференции.

На сегодняшний день основные источники внешних пополнений в региональные бюджеты составляют федеральные трансферты, распределение которых происходит на основе лоббистских возможностей региона. Авторы доклада полагают, что без них региональные бюджеты могли оказаться неспособными к выполнению своих функций уже сейчас. С учётом трансфертов, объём которых был увеличен в два раза в сравнении с 2019 г., регионы получают большую устойчивость, но и это не позволяет в полной мере решать стоящие социально-экономические задачи. Осень обещает стать наиболее экономически трудным для регионов временем в текущем году. Возможная вторая волна COVID-19 или какой-либо другой форс-мажор ставят экономику страны в тяжёлые условия.

Другой источник возможного роста — национальные проекты, которые в своей основе изначально имели достаточно оптимистичные критерии и сроки исполнения, а в условиях непредвиденных обстоятельств реализация программ заметно осложнилась. Как отмечает научный сотрудник БАГСУ Арсен Шаяхметов:

«Выполнение запланированных на этот год показателей уже нереально, а срок окончательной реализации проектов — сдвигается. Сдвиг обусловлен тем, что правительство дает себе возможность откорректировать амбициозные планы, пересмотреть внутреннее содержание и увеличить время исполнения.

В конечном итоге у субъектов ещё значительнее сузится ресурсная база, инвестиционные вливания, а территории начнут приходить к постепенной деградации. Пул из 10−15 регионов-лидеров сохранит позиции и темпы развития, сумеет пролоббировать необходимые решения, остальных ждёт постепенное сжатие социально-экономического потенциала».

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Наполняемость регионального бюджета во многом определяется собираемостью налогов, отмечают авторы доклада. Снижение налоговых поступлений обусловлено падением активности экономических субъектов — спад торговли, производства, снижение занятости. Статистика показывает, что уже в первом квартале 9 из 14 регионов ПФО демонстрируют снижение налоговых поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты считают, что после успешных первых месяцев 2020 г., в большинстве регионов начинают снижаться показатели промышленного производства. В целом по стране индекс промышленного производства упал за первое полугодие 2020 г. на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. В ПФО падение чуть больше — 4%. Рост промышленного производства наблюдается лишь в Мордовии, Чувашии и Пензенской области. Но это можно объяснить общим невысоким уровнем развития промышленности в этих субъектах. Наиболее пострадали индустриально развитые субъекты, в которых промышленность составляет основу экономики. Особенно серьёзное падение фиксируется в Ульяновской (-12,1%), Нижегородской (-9,2%) и Самарской (-5,5%) областях, а также в относительно слабо развитой в промышленном отношении Марий Эл (-6,6%). В таких мощных промышленных регионах, как Башкирия и Татария, падение уровня промышленного производства оказалось не столь значительным (по 1,1%), что объясняется вовремя принятыми региональным руководством мерами поддержки, а также общей устойчивостью региональных экономических систем. Одновременно можно ожидать, что до конца 2020 г. ситуация кардинально не изменится и падение индекса промышленного производства продолжится.

Особое внимание эксперты обращают на аграрный сектор, который играет важную роль в экономике большинства субъектов ПФО, даже у тех, в которых доминирует промышленное производство. Наибольшие расходы на сельское хозяйство в 2020 г. планирует выделить Татария и Башкирия, соответственно 17,72 и 6,92 млрд руб. Однако исполняемость расходов на сельское хозяйство у всех субъектов ПФО пока низкая, что объясняется «ковидной весной». Во второй половине 2020 г. исполнение этих расходов должно быть увеличено.

В качестве ещё одной значимой проблемы для регионов авторами доклада называется нарастание государственного долга. Госдолг регионов по состоянию на 1.07.2020 г. составляет 2,138 млрд руб., что, со слов министра финансов РФ А. Силуанова, соответствует уровню начала 2020 г. Очевидно, что во второй половине года долги регионов будут увеличиваться и по итогам 2020 г. вырастут, так как даже устойчивые из субъектов израсходовали значительную часть своих ресурсов. По итогам полугодия доходы будут меньше планируемых. От наращивания государственного долга регионы сдерживают только запреты на коммерческие кредиты (в силу и так высокой зарегулированности).

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

Политолог Николай Евдокимов полагает, что «федеральный центр вынужден будет наращивать транши, которые могут остановить рост госдолга, но тенденцию роста дотационности субъектов федерации не поменяют».

«В ПФО особенно тяжелая ситуация у Мордовии и Удмуртии. Эти регионы уже не могут самостоятельно решать проблему. Понимая её глубину, правительство разрешило регионам не платить проценты по кредитам и почти в два раза увеличило дотации, но этого недостаточно, чтобы решить проблему системно. Предпринятые меры купируют лишь часть негатива.