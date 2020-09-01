Регионы Поволжья столкнутся с серьёзными проблемами уже этой осенью
Восстановление экономики в регионах России, пострадавших от пандемии, зависит от мировых рынков, эффективности федеральной политики, умения региональных властей качественно администрировать происходящие процессы, а также лоббировать интересы региона в центре. К таким выводам приходят эксперты Аналитического агентства «Национальный эксперт», которые совместно с Центром развития региональной политики (ЦРРП) подготовили и представили доклад об экономическом развитии регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в условиях распространения COVID-19.
Авторы доклада проанализировали все 14 регионов ПФО, особенности моделей их экономического развития, наиболее успешные практики, позитивные и негативные факторы, которые определяют развитие экономики в регионах.
Из доклада следует вывод, что регионы ПФО по типу своих экономик, преимущественно, аграрно-индустриальные, постиндустриальное развитие пока только формируется.
Типы экономик регионов ПФО
Название субъекта
Численность населения (млн чел.)
Расходы бюджета на 2020 г. (млрд руб.)
Тип экономики
Ключевые сферы
4,03
226,6
Аграрно-индустриальная
Топливно-энергетический комплекс, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, лесная промышленность, сельское хозяйство
0,679
35,4
Аграрно-индустриальная
Машиностроение иметаллообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство
0,790
40,8
Аграрная
Сельское хозяйство, машиностроение и металлообработка
3,9
273,2
Аграрно-индустриальная, формирование постиндустриального сегмента
Нефтяная, химическая и нефтехимическая промышленность, обрабатывающие производства, машиностроение, сельское хозяйство
1,5
77,6
Аграрно-индустриальная
Тяжёлая и оборонная промышленность, сельское хозяйство
1,2
55,4
Аграрная
Сельское хозяйство, машиностроение и металлообработка, химическая, лёгкая промышленность
2,599
163,5
Индустриальная
Нефтяная, химическая и нефтехимическая промышленность, чёрная и цветная металлургия, машиностроение, лесопромышленный комплекс
1,262
60,4
Аграрно-индустриальная
Машиностроение и металлообработка; цветная ичёрная металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство
3,2
194,6
Индустриальная
Машиностроение, химия, чёрная металлургия, лесная промышленность
1,956
106,2
Индустриальная
Топливная промышленность, чёрная и цветная металлургия, химическая, нефтехимическая и пищевая отрасли
1,3
62,4
Аграрная
Сельское хозяйство, машиностроение
3,1
184,8
Индустриальная
Машиностроение иметаллообработка, топливная, электроэнергетическая, химическая и нефтехимическая промышленность
2,4
111,4
Аграрно-индустриальная
Топливно-энергетический комплекс, машиностроение, химическая и нефтехимическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство
1,229
61,3
Аграрно-индустриальная
Машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство
Экспертами выделено несколько ключевых социально-экономических показателей, которые взяты за основу при анализе проблем и возможных перспектив регионов Поволжья.
Так, по мнению авторов доклада, одним из инструментов стимулирования экономического роста в условиях кризиса является привлечение инвестиций. Приволжский федеральный округ показывает незначительную положительную динамику, увеличение среднего показателя за прошедший год на 0,1%. Это особенно важно на фоне инвестиционного «провала» прошлого года — на 2,3% в 2019 г.
Наиболее привлекательными регионами для вложений в первом квартале 2020 г. являются две республики — Татария (91 млрд руб., 7-е место среди субъектов России) и Башкирия (51,34 млрд руб., 15-е место в РФ), отмечают эксперты. При этом Башкирия демонстрирует существенный прирост — на 18,1%, в отличие от Татарии, где показатель снизился на 3,5 млрд руб. (-8,8%). Авторы доклада связывают это с активной работой представителей Башкирии на федеральном лоббистском поле, а также устоявшимися связями региональной администрации в Кремле, позволяющими получать большие экономические преференции.
На сегодняшний день основные источники внешних пополнений в региональные бюджеты составляют федеральные трансферты, распределение которых происходит на основе лоббистских возможностей региона. Авторы доклада полагают, что без них региональные бюджеты могли оказаться неспособными к выполнению своих функций уже сейчас. С учётом трансфертов, объём которых был увеличен в два раза в сравнении с 2019 г., регионы получают большую устойчивость, но и это не позволяет в полной мере решать стоящие социально-экономические задачи. Осень обещает стать наиболее экономически трудным для регионов временем в текущем году. Возможная вторая волна COVID-19 или какой-либо другой форс-мажор ставят экономику страны в тяжёлые условия.
Другой источник возможного роста — национальные проекты, которые в своей основе изначально имели достаточно оптимистичные критерии и сроки исполнения, а в условиях непредвиденных обстоятельств реализация программ заметно осложнилась. Как отмечает научный сотрудник БАГСУ Арсен Шаяхметов:
Наполняемость регионального бюджета во многом определяется собираемостью налогов, отмечают авторы доклада. Снижение налоговых поступлений обусловлено падением активности экономических субъектов — спад торговли, производства, снижение занятости. Статистика показывает, что уже в первом квартале 9 из 14 регионов ПФО демонстрируют снижение налоговых поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты считают, что после успешных первых месяцев 2020 г., в большинстве регионов начинают снижаться показатели промышленного производства. В целом по стране индекс промышленного производства упал за первое полугодие 2020 г. на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. В ПФО падение чуть больше — 4%. Рост промышленного производства наблюдается лишь в Мордовии, Чувашии и Пензенской области. Но это можно объяснить общим невысоким уровнем развития промышленности в этих субъектах. Наиболее пострадали индустриально развитые субъекты, в которых промышленность составляет основу экономики. Особенно серьёзное падение фиксируется в Ульяновской (-12,1%), Нижегородской (-9,2%) и Самарской (-5,5%) областях, а также в относительно слабо развитой в промышленном отношении Марий Эл (-6,6%). В таких мощных промышленных регионах, как Башкирия и Татария, падение уровня промышленного производства оказалось не столь значительным (по 1,1%), что объясняется вовремя принятыми региональным руководством мерами поддержки, а также общей устойчивостью региональных экономических систем. Одновременно можно ожидать, что до конца 2020 г. ситуация кардинально не изменится и падение индекса промышленного производства продолжится.
Особое внимание эксперты обращают на аграрный сектор, который играет важную роль в экономике большинства субъектов ПФО, даже у тех, в которых доминирует промышленное производство. Наибольшие расходы на сельское хозяйство в 2020 г. планирует выделить Татария и Башкирия, соответственно 17,72 и 6,92 млрд руб. Однако исполняемость расходов на сельское хозяйство у всех субъектов ПФО пока низкая, что объясняется «ковидной весной». Во второй половине 2020 г. исполнение этих расходов должно быть увеличено.
В качестве ещё одной значимой проблемы для регионов авторами доклада называется нарастание государственного долга. Госдолг регионов по состоянию на 1.07.2020 г. составляет 2,138 млрд руб., что, со слов министра финансов РФ А. Силуанова, соответствует уровню начала 2020 г. Очевидно, что во второй половине года долги регионов будут увеличиваться и по итогам 2020 г. вырастут, так как даже устойчивые из субъектов израсходовали значительную часть своих ресурсов. По итогам полугодия доходы будут меньше планируемых. От наращивания государственного долга регионы сдерживают только запреты на коммерческие кредиты (в силу и так высокой зарегулированности).
Политолог Николай Евдокимов полагает, что «федеральный центр вынужден будет наращивать транши, которые могут остановить рост госдолга, но тенденцию роста дотационности субъектов федерации не поменяют».
Основные социально-экономические показатели субъектов ПФО
Субъект РФ
Объём инвестиций (в % к 2019 г.)
Поступления в бюджет (в млрд руб.)
Собираемость налогов
(в % к 2019 г.)
Средняя заработная плата (на май 2020 г.)
Индекс промышленного производства за январь — июнь 2020 г. (в % к 2019 г.)
Расходы на сельское хозяйство (в млрд руб.)
1
2
3
4
5
6
7
+0,1
438,2
36 961
96,0
61,09
-8,8
40,74
-15,7%
39 020
98,9
17,72
+18,1
54,02
-11%
37 890
98,9
6,92
-1,8
42,2
+6,1%
36 533
90,8
4,76
+8,4
25,39
+3,7%
38 176
97,8
4,04
+103,9
21,34
-11,6%
32 567
87,9
4,33
+23,7
28,58
+4,8%
32 807
97,8
1,9
-20,8
36,47
+8,0%
39 210
94,5
4,22
-10,2
24,73
-1,1%
41 927
97,5
3,96
-9,4
17,83
-1,7%
30 697
106,4
2,09
+11,0
17,61
-1,4%
31 684
93,4
1,37
+7,4
26,3
-9,3%
37 342
96,5
2,51
+21,5
48,51
-1,3%
33 850
97,4
2,42
-21,7
28,07
+11,4%
31 917
100,1
2,37
+2,6
26,4
-10,0%
33 446
105,0
2,43
В заключении авторы исследования приходят к выводу, что отсрочка решения некоторых социально-экономических проблем — вынужденная мера, но она четко демонстрирует: региональные администрации закладывают долгий социально-экономический кризис, который может стать перманентным. Попытка выровнять экономическое развитие регионов, уменьшить количество дотационных субъектов — провалилась. Вероятно, эта тема вовсе исчезнет из дискурса на ближайшие два года. Тема «экономического развития» на несколько лет будет заменена темой «восстановления экономики».
При этом регионы продемонстрировали различный уровень устойчивости и адаптивности к кризисной ситуации. Ключевым фактором благополучия субъектов является способность восстановить промышленность и сектор конкурентной экономики. Регионы с мощным экономическим потенциалом, ориентированные на активное участие региональной власти в экономических процессах, в частности в привлечении инвестиций, переживают кризис легче.
Важным фактором также стали высокие показатели во время Всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Чем выше был результат, тем больше дотаций центра получили субъекты. Например, Башкирия, обеспечившая 88% проголосовавших «за» при явке в 89%, получила 17 млрд руб. трансфертов в январе — мае 2020 г. Относительную устойчивость региональных экономических систем продемонстрировал и рейтинг АСИ, в топ-20 которого, помимо Башкирии, попали такие регионы ПФО, как Татария, Ульяновская и Нижегородская области.
Авторы доклада констатируют, что наиболее пострадала от кризиса экономика тех регионов, где преобладает сырьевая ориентация на экспорт углеводородов, угля, металла. Спрос на энергоресурсы в разгар пандемии резко снизился, и продукция оказалась невостребованной. Похожая динамика наблюдается в регионах, чье непродовольственное производство ориентировано на внутренний рынок. Среди регионов ПФО — это Ульяновская, Оренбургская, Самарская, Нижегородская области и Удмуртия, где развиты машиностроение, автопром, металлургия и военно-промышленный комплекс, невостребованные (за исключением ВПК) в режиме введённых ограничений. Если руководство этих регионов не предпримет мер по стимулированию конкурентного сектора экономики (а возможности для этого, особенно у Нижнего Новгорода и Самары, есть), то осенью указанные регионы может ждать глубокий социально-экономический кризис, так как индекс промышленного производства, вероятно, продолжит падение.
В то же время с меньшими последствиями проходят кризис регионы с существенной долей аграрного сектора экономики (Кировская и Саратовская области), сельскохозяйственное производство показывает положительную динамику, особенно в мясомолочном и зерновом сегменте. Однако общий невысокий уровень социально-экономического развития этих субъектов не позволяет говорить о серьёзных изменениях к лучшему. В данных регионах можно ожидать стагнации экономики и сохранения текущего уровня проблем.
В качестве позитивной модели экономической политики, по мнению авторов, может рассматриваться модель, выбранная в Башкирии. Эта республика показала, что активизация конкурентного сектора экономики вкупе с серьёзными лоббистскими усилиями может обеспечить относительную устойчивость экономики региона в условиях распространения COVID-19. Башкирия, как и Татария, также обладающая мощной группой лоббистов в центре и предпринявшая оперативные усилия по поддержке экономики, в том числе малого и среднего бизнеса — регионы ПФО, перспективы восстановления экономик которых выглядят наиболее благополучными.
Параметры восстановления большинства других регионов ПФО представляются авторам исследования гораздо более проблематичными. Республике Мордовии, в условиях невысоких экономических показателей и большого регионального долга придётся сложно, если не будет обеспечена постоянная финансовая поддержка центра. В противном случае можно ожидать даже свёртывания ряда социальных программ. Похожая ситуация в Республике Марий Эл. Этому региону необходимо серьёзное усиление работы и на уровне привлечения новых инвестиций в экономику. Пока это сделать не получается.
В Пермском крае, Чувашии, Татарии и Пензенской области пройдут губернаторские выборы. Опыт показывает, что центр в таких случаях регионы не бросает и можно ожидать дополнительной финансовой помощи этим субъектам.
Однако Николай Евдокимов полагает, что «это если и поможет справиться с некоторыми проблемами в ближайшие несколько месяцев, то лишь частично».
Федеральный центр в период ковид-19 вынужден давать регионам еще больше ресурсов. В этой ситуации усиление сверхцентрализации неизбежно, считают авторы доклада. Регионы целиком и полностью зависят от центра, что стало одной из причин фактического свёртывания национальных проектов. Достижение целевых показателей по нацпроектам в установленные сроки маловероятно. При этом существует риск, что срыв реализации национальных проектов приведёт к деградации многих субъектов.
С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке.