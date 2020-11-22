Несколько дней назад в правительстве Михаила Мишустина прошли первые перестановки. В числе четырёх министров, отправленных в отставку, оказался и глава Минстроя Владимир Якушев, претензии к которому, по данным экспертов, предъявлялись ещё весной, но в период обострения пандемии отставку решили отложить. На смену Якушеву пришёл Ирек Файзуллин, который с 2010 г. до 2020 г. возглавлял министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

Счётная палата: количество долгостроев в регионах растёт

Через несколько дней после отставки Якушева, 19 ноября, Счётная палата России выпустила бюллетень, в котором подсчитала количество объектов незавершенного строительства по итогам 2019 г. Число таких объектов достигло 63,9 тыс., что на 2,2% выше, чем в 2018 г. Причём нельзя исключать, что эпидемия коронавирусной инфекции вкупе с нарастающим социально-экономическим кризисом могут ещё больше усугубить ситуацию по итогам 2020 г.

Среди регионов в лидерах по долгострою (строительство идёт более 5 лет) оказались Башкирия (1063 объекта), Москва (268 объектов), Санкт-Петербург (90), Тюменская область (89) и Краснодарский край (86). В первую десятку также входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Дагестан, Самарская и Волгоградская области. Бросается в глаза, что большинство регионов, кроме Дагестана и Волгоградской области, считаются развитыми и достаточно обеспеченными.

Отчёт Счётной палаты России об огромном количестве долгостроев в регионах направлен на подчеркивание ошибок уже отставленного вице-премьера Владимира Якушева. В отчёте подчеркивается, что регионы не получали полного финансирования. На начало строительства средства выделялись, а затем про них «просто забывали».

Gubernator.admtyumen.ru Владимир Якушев

Руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский находит несложное объяснение:

«Похоже, что наибольшее количество долгостроев объясняется просто — в развитых регионах больше всего строят за счёт ощутимо более широких возможностей по освоению средств. Так что совершенно ожидаемо, в абсолютных значениях по количеству таких объектов будут лидировать наиболее богатые и населённые регионы. А вот если посмотреть количество долгостроев в соотношении с количеством объектов, запущенных в строительство, рейтинг будет уже иным.