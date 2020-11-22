Строительство и «чёрный список» Счётной палаты
Несколько дней назад в правительстве Михаила Мишустина прошли первые перестановки. В числе четырёх министров, отправленных в отставку, оказался и глава Минстроя Владимир Якушев, претензии к которому, по данным экспертов, предъявлялись ещё весной, но в период обострения пандемии отставку решили отложить. На смену Якушеву пришёл Ирек Файзуллин, который с 2010 г. до 2020 г. возглавлял министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
Счётная палата: количество долгостроев в регионах растёт
Через несколько дней после отставки Якушева, 19 ноября, Счётная палата России выпустила бюллетень, в котором подсчитала количество объектов незавершенного строительства по итогам 2019 г. Число таких объектов достигло 63,9 тыс., что на 2,2% выше, чем в 2018 г. Причём нельзя исключать, что эпидемия коронавирусной инфекции вкупе с нарастающим социально-экономическим кризисом могут ещё больше усугубить ситуацию по итогам 2020 г.
Среди регионов в лидерах по долгострою (строительство идёт более 5 лет) оказались Башкирия (1063 объекта), Москва (268 объектов), Санкт-Петербург (90), Тюменская область (89) и Краснодарский край (86). В первую десятку также входят Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Дагестан, Самарская и Волгоградская области. Бросается в глаза, что большинство регионов, кроме Дагестана и Волгоградской области, считаются развитыми и достаточно обеспеченными.
Отчёт Счётной палаты России об огромном количестве долгостроев в регионах направлен на подчеркивание ошибок уже отставленного вице-премьера Владимира Якушева. В отчёте подчеркивается, что регионы не получали полного финансирования. На начало строительства средства выделялись, а затем про них «просто забывали».
Руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский находит несложное объяснение:
Рейтинги и статистика: иной взгляд на ситуацию
Удивительно, но если смотреть рейтинг регионов по вводу жилья, который составлен РИА «Рейтинг» по итогам 2019 г., то увидим, что регионы, лидирующие по числу долгостроев, далеко не худшие по темпам строительства. Так, Самарская область занимает 29-е место, Башкирия — 22-е, Санкт-Петербург — 15-е, Краснодарский край — 11-е, Тюменская область и вовсе оказалась на четвёртом месте.
В Башкирии в 2019 г. вводилось 0,584 квадратных метров жилья на человека, что на 3,2% больше, чем в 2018-м. Некоторые другие регионы также демонстрировали в 2019 г. рост показателей строительства: Краснодарский край на 1%, Тюменская область на 8,1%.
Но не везде ситуация позитивная. В Санкт-Петербурге показатели в 2018 г. снизились существенно — на 12,1%, в Самарской области — снижение на 4,4%. Согласно этому рейтингу, хуже всего ситуации со строительством в тех субъектах, которые не могут эффективно справляться и с другим комплексом социально-экономических проблем. Меньше всего строится жилья в Чукотском автономном округе, Магаданской и Мурманской областях. В целом в топ-10 регионов с худшими показателями строительства — сплошь регионы Дальнего Востока, Севера и Сибири, что наглядно свидетельствует о том, что не будет строительного бума там, где не созданы комфортные условия для жизни людей.
Новые данные, представленные Росстатом по итогам 9 месяцев 2020 г., также показывают, что объёмы строительства в развитых регионах сохраняются на относительно высоком уровне. Показатель строительства жилых домов в январе-сентябре текущего года в России составил 97,7% от соответствующего периода прошлого года, что объяснимо в условиях распространения пандемии. Но в той же Башкирии наблюдается рост — 109,6%, в Санкт-Петербурге — 116,7%, в Краснодарском крае — 102,9%, Тюменской области — 109,6%. Из регионов-лидеров по долгострою строительство жилых домов сократилось только в Москве — 84,3% по сравнению с прошлым годом.
Почему же именно наиболее развитые субъекты попали в «чёрный список» Счётной палаты? Вероятно, здесь нужно говорить об инерции предыдущих лет, которая до сих пор сказывается.
В списке регионов-лидеров по долгостроям — экономически успешные субъекты Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Самарская области, Краснодарский край, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ). Это и неудивительно: в неуспешных и стагнирующих регионах строят крайне мало.
Строительство — драйвер экономического развития
Действия российского правительства показывают, что строительство воспринимается федеральным центром как драйвер развития экономики. Именно с этим связано утверждение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 ноября 2020 г. гражданам предоставлялись ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 млн рублей по ставке 6,5 процентов годовых. Причём в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, учитывая цены на недвижимость в этих регионах, сумма возможного ипотечного кредита была увеличена до 8 млн рублей.
Принятые меры способствовали сохранению приемлемой ситуации на рынке жилищного строительства. Об этом свидетельствует тот факт, что в сентябре 2020 г. российские банки выдали ипотечных кредитов на сумму 424 млрд рублей (несмотря на пандемию, показатель по сравнению с сентябрем 2019 г. вырос на 82%).
Но следует понимать, что ипотечный ресурс ограничен. Распространение COVID-19 неизбежно приведёт к экономическому кризису, доходы населения могут значительно сократиться, и этот процесс растянется на ближайшие годы. Вероятно, в этой ситуации объём выданных ипотечных кредитов сократится, а значит, замедлятся и темпы строительства. Иначе говоря, дешёвая ипотека — это краткосрочная мера, которая призвана поддержать крупных застройщиков в тяжёлой для них ситуации. Но бесконечно снижение ставки ипотечных кредитов происходить не будет.