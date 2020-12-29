БСК и башкирская доля
4 декабря было объявлено, что более 95% акций Башкирской содовой компании (БСК) решением Арбитражного суда РБ перейдут Росимуществу. Эксперты по-разному оценивают сам факт признания незаконным процесса приватизации БСК несколько лет назад, но сходятся во мнении, что республика всё равно получит свою часть акций.
Интрига исчезла
Башкирская содовая компания была создана 7 лет назад — в 2013 г. путём приватизации ОАО «Каутик» и ОАО «Сода». Именно этот процесс в 2020 г. стал вызывать многочисленные вопросы и недоумение, в том числе у президента Владимира Путина. Башкирия сохранила за собой только около 38% акций предприятия, которые были аккумулированы в «Региональном фонде». В течении нескольких лет республиканская общественность вела жёсткие дискуссии с предприятием относительно возможности промышленной разработки шихана Тротау, а затем и соседнего Куштау. В середине августа, не найдя возможности для компромисса, руководство компании попыталось применить силу для разгона протестующих против разработки горы. В дело пришлось вмешаться не только региональной, но и федеральной власти. Именно тогда был поставлен вопрос о чистоте приватизации компании в 2013 г.
24 октября на встрече с профсоюзным активом компании глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что акции предприятия должны перейти в федеральную собственность. Как полагает политолог Николай Евдокимов, «после этого заявления Хабирова интрига фактически исчезла»:
Однако решение Арбитражного суда от 5 декабря не ставит точку в этом деле — скорее, многоточие.
Плата за невозможность найти компромисс
Конфликт вокруг БСК и его акций заставляет задуматься о природе подобных споров и возможности их повторения в будущем. Почему, казалось бы, локальный конфликт дошёл до президента страны и вызвал пристальный интерес федеральной власти?
Руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко отмечает:
Эксперты отмечают, что «Рубикон был пройден» в тот момент, когда компания допустила массовые выступления граждан и игнорировала работу по поиску компромиссных решений с экологическими активистами.
По мнению адвоката Григория Сарбаева, «после того, как про контрольный пакет акций БСК высказался президент, стало очевидно, что их вернут государству»:
Солидарную точку зрения высказывает главный редактор интернет издания InFocus.pressРоман Коломойцев:
Башкирская доля
В сложившейся ситуации значительную часть региональной элиты и общественности Башкирии волнует вопрос о том, что будет дальше. Удастся ли республике вернуть часть акций в свою собственность или предприятие уже «отрезанный ломоть»? А если удастся, это в каком объёме, будет ли это контрольный пакет акций?
Роман Коломойев полагает, что Башкирия в результате в накладе не останется.
«От того, как разрешилась эта ситуация, в конечном итоге республика выигрывает. К тому же компанию БСК события августа побудили задуматься о диверсификации производства на ближайшие годы, о привлечении большего объема инвестиций, о выделении средств на экологические проекты. Экология плюс социальная стабильность! Неплохой итог в разрешении кризиса», — полагает эксперт.
По мнению Николая Евдокимова, республике удастся сохранить контроль над предприятием, но необходимо сделать серьёзные выводы на будущее:
Сегодня вопрос о дальнейшей судьбе Башкирской содовой компании находится в ведении федерального центра. Многое зависит от мнения главы государства и от лоббистских возможностей правительства Башкирии. В любом случае БСК вряд ли останется полностью в федеральной собственности, а значит, у республики есть шанс выстроить новую систему взаимоотношений между предприятием и общественностью региона. Только нужно выучить уроки прежних ошибок.