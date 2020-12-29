



Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

4 декабря было объявлено, что более 95% акций Башкирской содовой компании (БСК) решением Арбитражного суда РБ перейдут Росимуществу. Эксперты по-разному оценивают сам факт признания незаконным процесса приватизации БСК несколько лет назад, но сходятся во мнении, что республика всё равно получит свою часть акций.

Интрига исчезла

Башкирская содовая компания была создана 7 лет назад — в 2013 г. путём приватизации ОАО «Каутик» и ОАО «Сода». Именно этот процесс в 2020 г. стал вызывать многочисленные вопросы и недоумение, в том числе у президента Владимира Путина. Башкирия сохранила за собой только около 38% акций предприятия, которые были аккумулированы в «Региональном фонде». В течении нескольких лет республиканская общественность вела жёсткие дискуссии с предприятием относительно возможности промышленной разработки шихана Тротау, а затем и соседнего Куштау. В середине августа, не найдя возможности для компромисса, руководство компании попыталось применить силу для разгона протестующих против разработки горы. В дело пришлось вмешаться не только региональной, но и федеральной власти. Именно тогда был поставлен вопрос о чистоте приватизации компании в 2013 г.

24 октября на встрече с профсоюзным активом компании глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что акции предприятия должны перейти в федеральную собственность. Как полагает политолог Николай Евдокимов, «после этого заявления Хабирова интрига фактически исчезла»:

«У нас все уровни и ветви власти действуют согласованно, поэтому если глава региона анонсировал переход акций в федеральную собственность, значит, решение в тот момент уже было принято, и Хабиров его, безусловно, знал».

Glavarb.ru Радий Хабиров

Однако решение Арбитражного суда от 5 декабря не ставит точку в этом деле — скорее, многоточие.

Плата за невозможность найти компромисс

Конфликт вокруг БСК и его акций заставляет задуматься о природе подобных споров и возможности их повторения в будущем. Почему, казалось бы, локальный конфликт дошёл до президента страны и вызвал пристальный интерес федеральной власти?

Руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко отмечает:

«Это не региональная история о некоем банальном хозяйственном споре и даже не об установлении абстрактной справедливости. Деприватизация крупных предприятий обозначает новый тренд в российской политике и экономике. Неприкосновенность частной собственности от посягательств государства, которая по умолчанию гарантировалась хотя бы представителям крупного капитала, теперь нарушена. Это, конечно, не значит, что результаты залоговых аукционов 1990-х годов или сомнительных приватизаций будут массово и повсеместно пересматриваться. Но это значит, что такой инструмент теперь в принципе может быть использован. Это ставит так называемые бизнес-элиты в положение, при котором они должны чётко понимать: на равных с государством у них разговаривать больше не получится».

Эксперты отмечают, что «Рубикон был пройден» в тот момент, когда компания допустила массовые выступления граждан и игнорировала работу по поиску компромиссных решений с экологическими активистами.

Цитата из видео на YouTube Протест в защиту Куштау

По мнению адвоката Григория Сарбаева, «после того, как про контрольный пакет акций БСК высказался президент, стало очевидно, что их вернут государству»:

«Стоимость акций, изъятых у бывших собственников БСК, никак не компенсирована, поскольку всем понятно, каким образом акции им достались. Тут уже не до компенсаций, а не дошло бы до посадок. Почему это выяснилось только сейчас? Этот сигнал бизнесу очевиден: допустил массовые выступления — попрощался с активом».

Солидарную точку зрения высказывает главный редактор интернет издания InFocus.pressРоман Коломойцев:

«Передача акций Башкирской содовой компании Росимуществу, на мой взгляд, свидетельство того, что на уровне местных властей не смогли урегулировать острейший вопрос столкновения выступавшего против разработки шихана Куштау населения республики и интересов бизнеса, компании БСК. Власти, бизнесу надо учиться разговаривать с людьми на самых ранних этапах реализации подобных проектов. А солидарные акции активистов — естественное следствие неумения вести диалог управленцев и бизнесменов с общественностью. Поэтому результат закономерен».

Башкирская доля

В сложившейся ситуации значительную часть региональной элиты и общественности Башкирии волнует вопрос о том, что будет дальше. Удастся ли республике вернуть часть акций в свою собственность или предприятие уже «отрезанный ломоть»? А если удастся, это в каком объёме, будет ли это контрольный пакет акций?

Роман Коломойев полагает, что Башкирия в результате в накладе не останется.

«От того, как разрешилась эта ситуация, в конечном итоге республика выигрывает. К тому же компанию БСК события августа побудили задуматься о диверсификации производства на ближайшие годы, о привлечении большего объема инвестиций, о выделении средств на экологические проекты. Экология плюс социальная стабильность! Неплохой итог в разрешении кризиса», — полагает эксперт.

Цитата из видео на YouTube Производство соды. БСК

По мнению Николая Евдокимова, республике удастся сохранить контроль над предприятием, но необходимо сделать серьёзные выводы на будущее:

«Естественно, национализация столь крупного предприятия, а БСК — градообразующее предприятие для 250-тысячного Стерлитамака, порождает беспокойство и многочисленные слухи относительно того, кто станет новым собственником и не нанесёт ли весь этот процесс удар по и так уже пострадавшему бюджету Башкирии. Учитывая, что башкирское правительство само стало инициатором расследования о приватизации БСК, а центр поддержал эту инициативу, думаю, республика в любом случае получит значительную часть акций, а возможно, и контрольный пакет.

Задачи, которые сегодня стоят перед лоббистами Башкирии в центре, предполагают, что нужно договориться о переходе в региональную собственность части пакета акций, как в случае с Башнефтью, — это позволит получать дивиденды в приемлемом для бюджета республики объеме. Кроме того, было бы хорошо добиться юридической регистрации компании на территории Башкортостана, чтобы налоговые отчисления шли в республиканский бюджет. При этом не стоит забывать и об улучшении имиджа предприятия. Следует избегать скандалов, всерьёз изучать общественное мнение перед принятием ключевых решений», — резюмирует Николай Евдокимов.

Сегодня вопрос о дальнейшей судьбе Башкирской содовой компании находится в ведении федерального центра. Многое зависит от мнения главы государства и от лоббистских возможностей правительства Башкирии. В любом случае БСК вряд ли останется полностью в федеральной собственности, а значит, у республики есть шанс выстроить новую систему взаимоотношений между предприятием и общественностью региона. Только нужно выучить уроки прежних ошибок.