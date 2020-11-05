Помочь или не мешать: как спасти экономику в регионах
Статистика показывает, что 2020 год характеризуется снижением инвестиций в большинстве регионов России и в целом по стране. В первом полугодии текущего года инвестиции составили 96% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Можно ожидать, что, учитывая пандемию COVID-19, по итогам 2020 года этот показатель будет ещё ниже. Но даже в этой непростой ситуации ряду субъектов удалось переломить негативную тенденцию, продемонстрировав рост по сравнению с прошлым годом.
Наиболее привлекательными для инвесторов ожидаемо оказались развитые в социально-экономическом плане субъекты России. На первом месте — Москва. Традиционно высокие позиции занимают многонациональные республики Поволжья (Татария и Башкирия). Инвестиции в столицу составили 1,02 трлн руб., что более чем в два раза превышают инвестиции в экономику идущего на втором месте Ханты-Мансийского автономного округа (465 млрд руб.). Среди лидеров по инвестициям также Ямало-Ненецкий автономный округ (425 млрд руб.), Московская область (318 млрд руб.), Санкт-Петербург (261 млрд руб.), Татария (209 млрд руб.). В экономику Башкирии инвестировано 123 млрд руб. В целом очевидно, что инвесторов интересуют либо регионы с развитой инфраструктурой экономики, либо нефтегазовые регионы, вложение в сырьевую экономику которых даст довольно быструю прибыль.
Наиболее существенный прирост инвестиций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдается в Ростовской области (136,7%) Ямало-Ненецком (120,4%) и Ханты-Мансийском (115,7%) автономных округах. Заметный прирост фиксируется также в Челябинской области (112,7%), Башкирии (108,9%), Москве (108,2%) и Санкт-Петербурге (105%).
Параметры инвестиционной привлекательности высвечивают увеличивающуюся пропасть между регионами. Например, на 1 сентября этого года доходы бюджета Москвы (1,68 трлн руб.) больше, чем у Санкт-Петербурга (416 млрд руб.), Краснодарского края (231 млрд руб.), Московской (467 млрд руб.) и Свердловской (216 млрд руб.) областей, вместе взятых. Причём указанные субъекты одни из лучших по доходной части бюджета. Разумеется, разница с другими регионами ещё более впечатляющая.
Политолог Алексей Климовский отмечает:
Эксперты отмечают, что наблюдается определённая корреляция доходов бюджета и привлечения инвестиций. Регионы, демонстрирующие рост в привлечении инвестиций, как правило, из числа тех, кто имеет наибольшие доходы бюджета (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татария, Башкирия).
Согласно выводам аналитиков Агентства стратегических инициатив (АСИ), наиболее привлекательны для инвесторов регионы с высоким, по российским меркам, уровнем социально-экономического развития. Об этом говорит присутствие среди лидеров в рейтинге, составленном АСИ, тех же Москвы, Татарии, Башкирии, Санкт-Петербурга и некоторых других субъектов. Высокие позиции в рейтинге АСИ регионов со средним уровнем социально-экономического развития (Тульская, Ярославская области), вероятно, связаны с лоббистскими возможностями их лидеров и имеющимся промышленным потенциалом.
Однако глава мониторинго-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев скептически отмечает:
Тем не менее, по мнению эксперта, заметные провалы на этом направлении в большинстве субъектов России не внушают оптимизма в плане реализации заявленных правительством мер по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест в регионах.