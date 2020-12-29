Москва, 29 декабря, 2020, 22:42 — ИА Регнум. «Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики (ЦРРП) выпустили доклад «Регионы ПФО в пандемию: итоги года и прогнозы». Авторы констатируют, что состояние экономики регионов России в 2020 г. характеризуется снижением основных показателей. Субъекты, входящие в Приволжский федеральный округ (ПФО), в целом испытывали те же тенденции, что и другие. Через всё исследование красной нитью проходит идея того, что прошедший год был подчинён ключевой задаче — борьбе с ковидом. Авторы полагают, что эта проблема ещё не решена и будет актуальной для региональных администраций в 2021 г.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Судорожный характер антивковидных мер

Авторами выделены регионы, которые показали наиболее высокие интегральные показатели развития в 2020 г. (Татария, Башкирия, Самарская область) и регионы-аутсайдеры по совокупным результатам (Марий Эл, Кировская и Ульяновская области). Успешность регионов во многом была обусловлена способностью оперативно реагировать на изменение эпидемиологической обстановки. Во всяком случае, согласно официальной статистике, именно Башкирия и Татария среди тех регионов, где число зарежений и смертность от COVID-19 относительно невелика.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отмечает:

«Год нужно разделять на две части: первая половина года и первая волна, где главные критерии — развертка «ковидариев» и всех резервов медицинской системы. Вторая волна — профилактика и вакцинация. Конечно, тут нельзя сравнивать Москву и Подмосковье с прочими регионами, но в целом остальным регионам удалось мобилизовать изношенную систему минздрава».

Несколько иной точки зрения придерживается политолог Алина Жестовская:

«Честно говоря, у нас по всей стране антиковидные меры имели и сохраняют вид судорожных конвульсий. Никто не знает, что делать, как поступить правильно. Губернаторы пытаются, скорее, ловить конъюнктуру, нежели перенимать самый эффективный опыт. Отсюда, к примеру, трансляция московских кейсов на регионы. Я бы за абсолютный показатель, приближенный к объективности, взяла коечный фонд моногоспиталей и доступность медицинской помощи, в принципе, а также отсутствие громких провалов. Не самым позитивным маркером для регионов я бы назвала и отток медперсонала. Логично, что врачи уехали в столицу за большими зарплатами, но тогда вопрос к губернаторам — почему у вас созданы такие условия, что медикам приходится искать лучшей доли»?

В качестве позитивных мер авторы исследования отмечают открытие объектов, предназначенных для борьбы с COVID-19. Но констатируется, что на местах наблюдается нехватка средств для строительства медицинских объектов. Самостоятельно, за счёт средств регионального бюджета построила стационарные госпитали Башкирия, в Татарии и Саратовской области госпитали строятся за счёт федеральных средств или с их привлечением, но в этих случаях строительство ведётся медленнее. В Нижегородской области госпиталь был построен с привлечением ресурсов министерства обороны.

Планы на 2021-й

Прогнозируя развитие регионов ПФО, авторы исследования отмечают, что устойчивость субъектов в ближайший год будут определять эффективность реализации социальных программ, поддержание социальной сферы в приемлемом состоянии и борьба с COVID-19. Ресурсов на решение амбициозных задач в 2021 г. не будет даже у относительно благополучных регионов, не говоря уже об аутсайдерах социально-экономического развития, полагают авторы исследования.

Развитие системы здравоохранения в регионах ПФО в 2021 г. будет зависеть от глубины распространения эпидемии. В случае негативного сценария развития пандемии существует риск того, что у субъектов не будет возможности направлять необходимые средства на борьбу с другими заболеваниями. В качестве основных мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции регионами, по мнению авторов исследования, будут использоваться: строительство новых инфекционных больниц (либо увеличение числа койкомест для заражённых в уже имеющихся лечебных учреждениях), социальные инструменты поддержки врачей и младшего медицинского персонала, меры административного характера, призванные сдержать взрывной характер распространения COVID-19. В исследовании отмечается, что фактически такой алгоритм является универсальным и уже показал свою успешность в ряде субъектов (Башкирия, Татария) и может быть взят на вооружение другими субъектами.

При этом эксперты отмечают, что помимо борьбы с пандемией региональные власти должны держать в уме и приближающие выборы в Государственную думу. Основными задачами регионального развития, по мнению Ильи Гращенкова, будут «модернизация и мобилизация экономики после ковида, помощь малому и среднему бизнесу, нормализация жизни».