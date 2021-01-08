Накануне новогодних праздников во всех регионах Приволжского федерального округа были приняты законы о бюджете на 2021 г. По сравнению с предыдущим годом вырастут расходы у десяти субъектов, а вот у четырёх они сократятся. Эксперты полагают, что наступивший год станет для региональных экономик временем непростых испытаний, придётся на многом экономить, что уже сейчас заставляет руководителей субъектов часто апеллировать к потенциальным сокращениям и ограничениям. Возможно, ситуацию спасёт повышение цен на нефть, но эта надежда слишком призрачна, чтобы рассматривать её как панацею от всех бед. Похоже, региональным бюджетам придётся затянуть пояса.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Москва поможет регионам?

Анализ расходной части бюджетов субъектов ПФО показывает, что, как и в 2020 г., в новом году больше всего собираются тратить Татария, Башкирия и Нижегородская область. Татария собирается потратить в 2021 г. 281,6 млрд руб., Башкирия — 225,6 млрд, а Нижегородская область — 217 млрд руб. Меньше всего расходная часть бюджетов в 2021 г. будет у Марий Эл (39,9 млрд руб.), Мордовии (41,9 млрд) и Пензенской области (56,1 млрд руб.). В прошлом году наряду с марийской и мордовской республиками в топ-3 самых небогатых регионов входила Чувашия, но в 2021 г. её планируемые бюджетные расходы вырастут до 64,3 млрд руб., в то время как расходная часть бюджета Пензенской области сократилась с 62,4 до 56,1 млрд руб. Также меньше, чем в 2020 г., потратят Башкирия, Удмуртия и Саратовская область. Наибольшее снижение расходов ждёт саратовский областной бюджет, который недосчитается по сравнению с 2020 г. боле 12 млрд руб. Башкирия, несмотря на некоторое сокращение, остаётся в числе регионов с наибольшими бюджетными расходами, а снижение расходной части бюджета Удмуртии очень незначительно.

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Политолог Николай Евдокимов отмечает, что в принятые регионами законы о бюджете ещё, вполне возможно, будут вноситься изменения:

«Это обычная практика, связанная с управлением финансовыми потоками. Например, в бюджет Саратовской области на 2020 г. последние изменения вносились аж в ноябре, то есть когда финансовый год уже почти закончился. Кроме того, опыт 2020 г. показал, что федеральный центр, скорее всего, не оставит регионы один на один со своими проблемами, тем более что нас ждут выборы депутатов Государственной думы. Нет сомнений, что Москва ещё поможет регионам при помощи финансовых траншей».