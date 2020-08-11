



Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Пандемия усилила значимость системы здравоохранения, развитие которой стало важным фактором оценки эффективности управления в регионах. Это привело к тому, что субъекты стали существенно больше денег вкладывать в развитие медицины. Эксперты оценили ключевые направления региональной политики в этом направлении.

Лидерами по расходам на здравоохранение в ПФО являются Татария и Башкирия. При этом оба региона регулярно получают и дотации от федерального центра на развитие этой сферы. Например, в рамках поддержки работников социальных учреждений, оказывающих уход за больными коронавирусом, правительство выделило регионам существенные суммы. Наибольший объем выплат в ПФО по этой программе получила Башкирия — 320,9 млн рублей. Самарской и Нижегородской областям было выделено 317 млн и 302 млн рублей соответственно, Пермскому краю — 239 млн рублей. Татарстан получил 149 млн рублей.

Регионы ПФО получили значительные ресурсы федерального центра на здравоохранение. Башкирия смогла в сжатые сроки построить ковидный госпиталь, который создает определенный запас прочности в преддверии возможного всплеска заболеваемости осенью. В Нижегородской области появился многофункциональный центр, который построен Минобороны России. Анализ мер регионов показывает, что закредитованные Мордовия или Удмуртия, к сожалению, не могут себе позволить выход на качественно иной уровень здравоохранения и надеются целиком на федеральные транши.

Престиж профессии врача растет. Во всех регионах следует отметить меры властей по повышению престижа врачебных профессий. Общественную безопасность обеспечивают не только силовики, но и врачи. Полагаю, власти поздновато осознали верность этого, собственно, очевидного тезиса.

Но развитие системы здравоохранения не ограничивается только прямыми финансовыми вливаниями. Региональные власти прилагают усилия по созданию условий для подъёма сферы на тот уровень, который предъявляет новая эпидемиологическая ситуация.

Government-nnov.ru Палата в медицинском центре Минобороны в Нижегородской области

Оценить эти усилия позволит Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России», который проходит 11 августа в Москве. Также гости форума узнают о реабилитационной программе для перенесших коронавирусную инфекцию пациентов и медицинских работников, которую регионы планирует развернуть на базе своих санаториев. Саратовская область представит информацию о реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», работе медицинских учреждений в условиях пандемии COVID-19, развитии экологического туризма в области как фактора, способствующего укреплению здоровья населения.

Руководитель поволжского отделения Центра развития региональной политики (ЦРРП) Михаил Белый отмечает:

«Государство акцентирует внимание на проблемах социальной сферы. В условиях жесточайшей пандемии коронавирусной инфекции такая линия поведения представляется вполне логичной и закономерной. Надо признать, что эпидемия выявила множество болевых точек в системе отечественного здравоохранения, причем, прежде всего, в российских регионах. Мы увидели, что многие территории не обладают ни соответствующей инфраструктурой, ни должным уровнем кадрового обеспечения. Фактически страна впервые за долгие годы столкнулась с принципиально новыми вызовами. И тут уже нельзя отмолчаться, нельзя как-то прикрыться. Прогнившие или морально устаревшие звенья системы здравоохранения вылезли наружу. Очевидно, что региональные власти сегодня вынуждены пересматривать социальную политику, изменять систему финансирования и отходить от порочной практики экономии. Таким образом, у эпидемии, как ни парадоксально звучит, оказались и положительные стороны — она заставила регионы провести тотальную инвентаризацию ресурсной базы».

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

О пересмотре регионами подхода к здравоохранению свидетельствуют и многие текущие практики субъектов Поволжья. В частности, в Марий Эл состоялся первый выпуск 50 медицинских специалистов в образованном в 2014 году на базе Марийского государственного университета Института медицины и естественных наук. В этом же регионе по инициативе главы республики Александра Евстифеева создан Фонд социально-экономического развития республики, который будет заниматься реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов, а также помощью медицинским организациям в борьбе с коронавирусом.

В Мордовии региональные власти совместно с представителями группы компаний «МедИнвестГрупп» планируют реализацию инвестиционного проекта, благодаря которому в регионе появится современное оборудование для диагностики онкологических заболеваний. Вместе с этим произошла переориентация Саранского приборостроительного завода на выпуск клапанных быстроразъемных систем, востребованных по всей стране для оснащения дополнительного коечного фонда для больных с COVID-19.

В Пензенской области губернатор Иван Белозерцев инициировал вопрос о бесплатной реабилитации медицинских работников, переболевших коронавирусом. В регионе выделено 200 квартир медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, а в региональный парламент внесён законопроект о предоставлении медицинским работникам ряда специальностей права на получение земельного участка в безвозмездное пользование.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

В Самаре стартовала муниципальная программа поддержки молодых медицинских работников. В области организованы временные рабочие места в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания для безработных и находящихся под риском увольнения.

Экономист Александр Баврин отмечает:

«Долгие годы сфера здравоохранения являлась в нашей стране недофинансированной. Только за последние десятилетия предпринято несколько попыток реформирования сферы, но качество и доступность оказания услуг пока оставляют желать лучшего. Пандемия COVID-19 позволила обществу взглянуть на медиков другими глазами. Выделяемые сегодня правительством средства помогут модернизировать больничное оборудование, ввести новый стандарт оказания услуг, к которому жители Поволжья прежде были не привычны, поскольку даже нынешние расходы в пересчёте на одного жителя региона отводят Татарстану и Башкортостану место во втором и третьем десятке регионов России. Однако вложение в человеческий капитал — ключевое направление для формирования сильного и устойчивого государства. Современные вызовы, с которыми сталкивается общество, делают здравоохранение приоритетным направлением социально-экономической политики».