Взглянуть на медиков другими глазами
Пандемия усилила значимость системы здравоохранения, развитие которой стало важным фактором оценки эффективности управления в регионах. Это привело к тому, что субъекты стали существенно больше денег вкладывать в развитие медицины. Эксперты оценили ключевые направления региональной политики в этом направлении.
Лидерами по расходам на здравоохранение в ПФО являются Татария и Башкирия. При этом оба региона регулярно получают и дотации от федерального центра на развитие этой сферы. Например, в рамках поддержки работников социальных учреждений, оказывающих уход за больными коронавирусом, правительство выделило регионам существенные суммы. Наибольший объем выплат в ПФО по этой программе получила Башкирия — 320,9 млн рублей. Самарской и Нижегородской областям было выделено 317 млн и 302 млн рублей соответственно, Пермскому краю — 239 млн рублей. Татарстан получил 149 млн рублей.
Регионы ПФО получили значительные ресурсы федерального центра на здравоохранение. Башкирия смогла в сжатые сроки построить ковидный госпиталь, который создает определенный запас прочности в преддверии возможного всплеска заболеваемости осенью. В Нижегородской области появился многофункциональный центр, который построен Минобороны России. Анализ мер регионов показывает, что закредитованные Мордовия или Удмуртия, к сожалению, не могут себе позволить выход на качественно иной уровень здравоохранения и надеются целиком на федеральные транши.
Престиж профессии врача растет. Во всех регионах следует отметить меры властей по повышению престижа врачебных профессий. Общественную безопасность обеспечивают не только силовики, но и врачи. Полагаю, власти поздновато осознали верность этого, собственно, очевидного тезиса.
Но развитие системы здравоохранения не ограничивается только прямыми финансовыми вливаниями. Региональные власти прилагают усилия по созданию условий для подъёма сферы на тот уровень, который предъявляет новая эпидемиологическая ситуация.
Оценить эти усилия позволит Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России», который проходит 11 августа в Москве. Также гости форума узнают о реабилитационной программе для перенесших коронавирусную инфекцию пациентов и медицинских работников, которую регионы планирует развернуть на базе своих санаториев. Саратовская область представит информацию о реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», работе медицинских учреждений в условиях пандемии COVID-19, развитии экологического туризма в области как фактора, способствующего укреплению здоровья населения.
Руководитель поволжского отделения Центра развития региональной политики (ЦРРП) Михаил Белый отмечает:
О пересмотре регионами подхода к здравоохранению свидетельствуют и многие текущие практики субъектов Поволжья. В частности, в Марий Эл состоялся первый выпуск 50 медицинских специалистов в образованном в 2014 году на базе Марийского государственного университета Института медицины и естественных наук. В этом же регионе по инициативе главы республики Александра Евстифеева создан Фонд социально-экономического развития республики, который будет заниматься реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов, а также помощью медицинским организациям в борьбе с коронавирусом.
В Мордовии региональные власти совместно с представителями группы компаний «МедИнвестГрупп» планируют реализацию инвестиционного проекта, благодаря которому в регионе появится современное оборудование для диагностики онкологических заболеваний. Вместе с этим произошла переориентация Саранского приборостроительного завода на выпуск клапанных быстроразъемных систем, востребованных по всей стране для оснащения дополнительного коечного фонда для больных с COVID-19.
В Пензенской области губернатор Иван Белозерцев инициировал вопрос о бесплатной реабилитации медицинских работников, переболевших коронавирусом. В регионе выделено 200 квартир медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, а в региональный парламент внесён законопроект о предоставлении медицинским работникам ряда специальностей права на получение земельного участка в безвозмездное пользование.
В Самаре стартовала муниципальная программа поддержки молодых медицинских работников. В области организованы временные рабочие места в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания для безработных и находящихся под риском увольнения.
Экономист Александр Баврин отмечает: