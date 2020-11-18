С понедельника, 16 ноября, в Бурятии на две недели введены дополнительные ограничения в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. По решению региональных властей приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и других предприятий общественного питания, за исключением заведений, которые работают с обслуживанием на вынос, а также расположенных в гостиницах и тех, которые обслуживают работников организаций. Бурятия стала первым регионом, который, несмотря на заявление федеральной власти о том, что остановки экономики по весеннему сценарию не произойдёт, фактически объявил локдаун в период осенней части эпидемии COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Действующий в Москве оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса регулярно оповещает о темпах прироста заболеваемости во всех регионах. Лидерами являются крупнейшие субъекты России — Москва, Санкт-Петербург и Московская область, на которые приходится львиная доля всех заболевших россиян. Среди регионов ПФО лидирует Нижегородская область (4-е место в России) с более чем 48 тыс. заболевших. В тройку лидеров в округе также входят Ульяновская (24,4 тыс. больных, 13-е место) и Саратовская (24 тыс., 15-е место по стране) области. Любопытно, что такие крупные по численности населения субъекты, как Татария и Башкирия, находятся во второй половине списка (9,3 тыс. и 12,5 тыс. заболевших соответственно).

Руководитель Научно-исследовательского центра БАГСУ Николай Евдокимов отмечает, что «статистика, демонстрируемая крупными республиками Поволжья, особенно Татарстаном, где менее 10 тыс. заболевших, действительно вызывает вопросы и сомнения у части наблюдателей».

Николай Евдокимов «Но ситуация сейчас складывается таким образом, что центр внимательно следит за ситуацией и в последнее время не допускает значительной асимметрии между реальной действительностью и статистическими данными. Низкие показатели Башкирии, Татарстана и ряда других регионов могут быть объяснены главным образом амортизационными мерами, которые принимают власти этих субъектов. В частности, достраивается уже второй инфекционный госпиталь, на этот раз под Стерлитамаком. Первый — в Уфимском районе — был сдан ещё летом».

Pravitelstvorb.ru Строительство инфекционного центра в Стерлитамаке

Амортизационные меры принимаются и рядом других регионов ПФО. Так, строительство крупного инфекционного госпиталя завершается в Татарии, причём средства на его строительство выделил федеральный центр, в то время как Башкирия строит объекты за свой счёт.

В Нижегородской области, несмотря на высокие цифры, власть старается принимать меры по поддержке бизнеса. Так, губернатором там принято решение снизить ставку налога на имущество для гостиниц. Законопроект уже внесен на рассмотрение регионального законодательного собрания. В случае его принятия ставка будет понижена до 1% для тех гостиниц, которые находятся в зданиях или помещениях налогоплательщика. Местные власти отмечают, что инициатива направлена на сохранение инфраструктуры и рабочих мест. В области более 500 учреждений, которые относятся к гостиничному бизнесу. Если решение будет принято, льготы начнут действовать в 2021 году. Кроме того, областные власти планируют контролировать скопление нижегородцев на улицах в период новогодних праздников. Уполномоченные лица будут следить за соблюдением режима повышенной готовности, патрули будут подходить к группам людей и рекомендовать им разойтись. Впрочем, по заверению властей региона, это не означает комендантского часа или закрытия улиц для пешеходов.

Отказ от активного проведения новогодних праздников анонсировали и в ряде других регионов (Самарская область, Башкирия, Татария).

В той же Башкирии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на предприятиях и в учреждениях республики появились «медицинские инспекторы», которые ранее показали свою эффективность в школах. Сотрудники с таким функционалом встречают работников на проходных предприятий, следят за тем, чтобы они носили защитные маски, соблюдали социальную дистанцию, а также контролируют проведение дезинфекции. Практика уже показала свою эффективность и будет использована в ряде других регионов.

В Чувашии принято решение о дальнейшем выделении средств республиканского бюджета на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые не попадают под федеральное вознаграждение, но задействованы в борьбе с коронавирусом. Там же глава региона Олег Николаев поручил рассмотреть дополнительные меры поддержки медработников, что должно помочь с мобилизацией медицинского персонала на борьбу с эпидемией.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

По мнению экспертов, предпринимаемые меры противодействия пандемии в устойчивых регионах позволят избежать локдауна по весеннему образцу. Профессор МГУ Наталья Зубаревич в интервью телеканалу ОТР отмечает, что «второго локдауна наша экономика не выдержит, и это надо четко понимать, потому что мы не даем людям и бизнесам такого объема помощи, как западные страны».