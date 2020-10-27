«Национальный эксперт» совместно с Центром развития региональной политики (ЦРРП) опубликовал доклад о состоянии системы здравоохранения в российских регионах. Авторы проанализировали показатели региональной медицины по ряду параметров (бюджетные расходы российских регионов на медицину, обеспеченность врачебными кадрами и койкоместами, распространение COVID-19, заболеваемость онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией, младенческая смертность).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В докладе отмечается, что одним из ключевых трендов стал рост региональных расходов на здравоохранение. Самая большая расходная часть бюджета у Москвы — 467,2 млрд рублей, Московской области — 121,9 млрд рублей, Санкт-Петербурга — 11,9 млрд рублей. Много на медицину тратят «нефтяные» регионы севера и национальные республики: в частности, Ханты-Мансийский автономный округ (4-е место по России), Башкирия (6-е место), Татария (7-е место), Ямало-Ненецкий автономный округ (9-е место).

По темпам роста затрат на здравоохранение наибольшую динамику демонстрируют регионы, отстающие в социально-экономическом развитии: например, Саратовская область — рост на 319%, Мордовия — рост на 259%, Кировская область — рост на 257%.

Одним из ключевых направлений политики в сфере здравоохранения в 2020 г. стало строительство объектов, предназначенных для борьбы с коронавирусом (планируется открыть 35 объектов). Вслед за Москвой многие регионы развернули строительство госпиталей. Наибольшее количество объектов построено в Дагестане — шесть. Три госпиталя открылось в Иркутской области, по два — в Амурской и Псковской областях, Башкирии и Туве. Это значимый показатель, который свидетельствует: перед второй волной ковида регионы создали определенный плацдарм.

Елена Молчанова ИА REGNUM Временный госпиталь

Значительная часть из 35 планируемых объектов уже введена в строй. Большое количество госпиталей, построенных в Дагестане, объясняется тяжёлой эпидемиологической ситуацией в регионе. Причём все объекты в этой республике построены при помощи Министерства обороны. Это же ведомство принимало активное участие в строительстве ряда объектов в других регионах, что может говорить о нехватке средств на местах для строительства медицинских объектов. Но нужно отметить, что некоторые объекты, построенные Министерством обороны, носят полевой характер. Это относится, в частности, к большинству госпиталей в том же Дагестане. В то же время самостоятельно, за счёт средств регионального бюджета строит стационарные госпитали Башкирия. Один из них, построенный за 55 дней, открыт весной под Уфой, второй сейчас строится в Стерлитамаке, его планируют сдать в декабре.

За первые восемь месяцев текущего года наибольший рост расходов на здравоохранение наблюдается среди регионов с невысокими показателями социально-экономического развития. При этом заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выше в мегаполисах и урбанизированных регионах, что авторы объясняют более высокой концентрацией населения.

Система здравоохранения неустойчивых в социально-экономическом отношении и закредитованных регионов (Саратовская, Кировская области, Республика Мордовия и др.) хуже справляется с последствиями заболеваний, не способна оказывать эффективную врачебную помощь. Это приводит к необходимости существенного увеличения расходов на медицину.

В 2021 г. федеральное правительство планирует сократить траты на здравоохранение на 11,6% от фактических трат 2020 г. Закредитованные и небогатые регионы (Удмуртия, Мордовия, Дагестан, Псковская, Новгородская, Костромская области и др.) имеют ограниченный набор собственных мер противодействия ковиду, что, в условиях сокращения федерального финансирования может стать существенной проблемой. Впрочем, реалии таковы, что без дополнительных трат на здравоохранение из федерального бюджета в 2021 г. вряд ли обойдется.

Дарья Драй ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

Политолог Алина Жестовская скептически оценивает рост расходов на систему здравоохранения в субъектах. Она полагает, что «говорить о какой-то позитивной динамике в системе здравоохранения, опираясь на показатели текущего года, нельзя».

«Все эти условные блага, типа повсеместного увеличения затрат, наращивания коечного фона, расширения штата, закупки техники, — это не грамотные превентивные меры, а экстренное тушение уже «полыхающего пожара». С началом эпидемии оптимизированная российская медицина вдруг обнаружила, что у нас нет не только аппаратов искусственной вентиляции лёгких в нужном количестве, но даже одноразовых масок. Что уж говорить про врачей и медсестёр, которых годами выживали из профессии сверхнагрузками и маленькими зарплатами!

Поэтому все эти траты, приуроченные к коронавирусу, могли быть куда скромнее сегодня, но системнее, если бы были ежегодными, если бы мы, говоря о жизнях россиян, закладывали средства на содержание коек, специалистов, запасов лекарств заранее, а не ждали, когда случится подобное несчастье. Почему и сегодня в деревнях, селах и небольших городах отсутствие нормального многопрофильного лечебного учреждения — норма? На мой взгляд, не имеет значения, от ковида человек погибает или от онкологии — медицина в государстве всегда должна находиться в состоянии полной боевой готовности и максимальной оснащенности.